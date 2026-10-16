Перевели подруге деньги за домашний торт, подписали перевод, как обычно, а через минуту банк присылает уведомление: операция остановлена. Никакого мошенничества не было, а карта всё равно под подозрением. Антифрод-системы банков смотрят не только на суммы, но и на то, что вы пишете в комментарии, кому платите, где и когда снимаете наличные. Собрал шесть обычных действий, которые могут закончиться блокировкой, и одно из них особенно неприятно бьёт по тем, кто собирает деньги на подарок учительнице.

Подпись к переводу читает не только получатель

Самое неожиданное в этом списке — комментарий. Для вас подпись к переводу — благодарность другу или мастеру. Для банка — намёк на оплату товара или услуги без чека, хотя самозанятые выбивают такие чеки за минуту в приложении Мой налог. Иначе говоря, на предпринимательство без регистрации.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Управляющий партнёр агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева перечислила подписи, которые могут насторожить банк:

за торт;

спасибо за реснички;

за квартиру за январь.

Один такой перевод вряд ли что-то решит, но если подобные подписи приходят на карту каждую неделю, вопросы появятся. Если вы действительно регулярно берёте деньги за торты или ресницы, проще оформить самозанятость. Если нет — подпись к переводу другу можно просто не писать.

Крупные суммы наличными, ночью и в чужом городе

Второй повод — резкая смена привычек. Человек, который годами расплачивался картой, вдруг начинает каждый день снимать крупные суммы, причём ночью и в банкоматах других городов. Для антифрода это похоже на то, что картой распоряжается кто-то другой.

Если вы снимаете наличные регулярно, система к этому привыкла и вопросов не задаёт. А вот если решили, как и многие в последнее время, снова носить с собой наличку, лучше снимать деньги постепенно, а не всё сразу в первую же ночь.

Первая ставка у букмекера

Переводы букмекерским конторам и онлайн-казино банки относят к рискованным. Особенно настораживает, если раньше таких операций по карте не было, а потом они начались внезапно.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Логика понятная: так часто выглядит сценарий, когда чужие деньги выводят через азартные игры. Банк не разбирается, решили вы просто попробовать или нет, — он видит резкую перемену и на всякий случай останавливает операцию.

Номер получателя оказался в базе ЦБ

У Банка России есть база реквизитов, которые засветились в мошеннических переводах. Туда попадают карты, счета и связанные с ними номера телефонов. Если вы переводите деньги по номеру, который есть в этой базе, банк обязан остановить операцию на два дня и сразу сообщить об этом.

Хуже всего, что в базу может попасть и честный человек. Типичный случай — перепроданный номер: прежний владелец пользовался им в мошеннических схемах, а сим-карта досталась вам. Перевод вам или от вас при этом может зависнуть, хотя вы ничего не делали.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Остановленный перевод можно подтвердить в течение первых суток или повторить на те же реквизиты и ту же сумму. Если ничего не делать, деньги просто останутся на счёте. Подтверждать переводы пожилых родственников заранее помогает функция «Доверенный контакт» в Сбербанк Онлайн.

Деньги пришли и тут же ушли

Пятый признак — когда деньги приходят на карту и почти сразу снимаются или переводятся дальше, причём не один раз. Так обычно выглядит карта дроппера, через которую мошенники пропускают украденные деньги. Банк может остановить такую операцию ещё на этапе зачисления или в момент снятия.

Если вы просто продали что-то на Авито и в тот же день отдали деньги за ремонт, это не страшно. Опасны именно повторы: пришло — ушло, пришло — ушло. И если ваша карта всё-таки попала в базу ЦБ, переводы людям будут ограничены суммой 100 тысяч рублей в месяц, а за остальными операциями придётся идти в отделение с паспортом.

Почему под подозрением оказываются родительские комитеты

Последний пункт задевает больше всего людей, и мало кто о нём думает. Много мелких переводов от разных людей на личную карту антифрод может принять за попытку скрыть доходы, с которых не заплачен налог.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Именно так выглядит карта председателя родительского комитета: тридцать родителей скидываются по 500 рублей на подарок, экскурсию или шторы для класса. Неудивительно, что с блокировками из-за таких сборов чаще других сталкиваются именно председатели в детских садах и школах.

Если сборы на вас, подписывайте назначение одинаково и понятно, например «подарок 3А», храните переписку чата с решением о сборе и не смешивайте эти деньги со своей зарплатой. Если банк спросит, откуда поступления, объяснить будет намного проще.

Блокировку снимает банк, а не тот, кто звонит сам

Главное правило: не перезванивать по номеру из SMS и не отвечать «службе безопасности», которая звонит сама. Мошенники отлично знают, что люди с заблокированной картой паникуют, и именно в этот момент предлагают «срочно помочь» — по тому же сценарию, что и звонки якобы из Соцфонда. Связаться с банком нужно самим — через чат в приложении или по номеру с обратной стороны карты.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Если блокировка связана с базой ЦБ, понадобится заявление об исключении из неё:

Подайте заявление в любом банке, где у вас есть счёт: он обязан передать его в ЦБ не позднее следующего рабочего дня. Или отправьте заявление через интернет-приёмную Банка России, войдя через Госуслуги. Укажите ФИО, паспортные данные, банки, номера счетов и карт, а также номер телефона. Дождитесь решения: ЦБ рассматривает заявление до 15 рабочих дней.

Пока заявление на рассмотрении, зарплата и социальные выплаты продолжат приходить на счёт, а платить в магазинах, на маркетплейсах и за ЖКУ можно без ограничений. Если банк просто попросил объяснить операцию, отвечайте спокойно и прикладывайте подтверждения: переписку, договор, чек. Обычно этого достаточно, чтобы карта снова заработала. Рассказать, за что банк останавливал ваши переводы, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.