Ещё пару лет назад я был уверен, что наличные мне больше не понадобятся. Карта в смартфоне, переводы по номеру телефона, кешбэк за каждую покупку — зачем таскать с собой бумажки и мелочь? Но в 2026 году, когда белые списки интернета стали устойчивым словосочетанием, в моём кармане снова появились купюры. И, похоже, такой путь проделал далеко не только я. Рассказываю, что заставило меня вернуться к наличным и почему я считаю это не паранойей, а здравым смыслом.

Когда кошелёк снова стал нужен

Сразу оговорюсь: я не стал противником безналичных платежей. Смартфоном я по-прежнему расплачиваюсь чаще, чем бумажными деньгами. Просто раньше наличные были для меня пережитком прошлого, а теперь стали запасным вариантом, без которого я не выхожу из дома.

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Причина не одна. Безналичная оплата за последний год стала менее надёжной сразу с нескольких сторон: пропадает связь, банки чаще блокируют операции, а бонусы за оплату картой стали скромнее. По отдельности каждая из этих проблем — мелочь. Вместе они и заставили меня пересмотреть привычки.

Интернет пропадает, а вместе с ним и оплата

Первая и главная причина — отключения мобильного интернета. Перевод по СБП, оплата по QR-коду, банковское приложение — всё это работает только при подключении к сети. А если связь пропадает у магазина, могут перестать работать и терминалы.

Это не только мои ощущения. В апреле Центробанк прямо связал рост наличных с отключениями мобильного интернета: только за март их объём вырос на 300 млрд рублей. По словам регулятора, такие отключения побуждают население и бизнес формировать запас наличных для текущих платежей.

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Государство при этом развивает белые списки — сервисы, которые должны работать даже при ограничениях связи. Но полагаться только на них я не готов. Какие сервисы туда входят, мы разбирали в тексте о том, что будет работать при отключении мобильного интернета.

Банк может заморозить карту в самый неподходящий момент

Вторая причина менее очевидная. С 1 января 2026 года банки стали гораздо строже проверять переводы: расширился список признаков подозрительных операций, и под подозрение начали попадать обычные клиенты. Например, те, кто переводит деньги самому себе или активно покупает на маркетплейсах.

Масштаб впечатляет. По оценке компании «Информзащита», за первые две недели января под временные блокировки могли попасть 2–3 млн человек. Я понимаю, зачем это нужно: банки борются с мошенниками. Но если карту заблокировали вечером в пятницу, а на счету все ваши деньги, проблема может растянуться до понедельника. Наличные в такой ситуации — подушка безопасности. Их никто не заморозит, пока банк разбирается, подозрительный вы клиент или нет.

Кешбэк уже не тот

Раньше у меня был железный аргумент за карту — кешбэк. Каждая покупка возвращала немного денег, и платить наличными казалось глупо. Но и тут всё изменилось.

По подсчётам экспертов ВТБ, в первой половине 2026 года банки сократили выплаты кешбэка на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Категории повышенного кешбэка стали уже, а лимиты — скромнее. Я не отказался от кешбэка совсем: по карте по-прежнему выгоднее платить за крупные покупки. Но за кофе, проезд или овощи на рынке разница в паре рублей больше не мотивирует обязательно доставать телефон.

Похоже, не я один

Самое интересное, что к тем же выводам пришли миллионы людей. На 1 июля 2026 года в обращении было 21,28 трлн рублей наличными. За год их стало больше на 3,31 трлн рублей, то есть на 18,4%. Среди причин регулятор называет перебои мобильного интернета, снижение ставок по вкладам и желание людей иметь наличные под рукой на случай сбоев безналичных платежей.

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При этом сам ЦБ считает рост естественным процессом: когда растёт экономика, увеличиваются и денежная масса, и объём наличных. Доля наличных в денежной массе даже снизилась — до 15%, хотя пять лет назад была около 20%. Так что это не массовый отказ от карт. Люди не перестают платить телефоном, они просто перестают полагаться только на него.

Сколько наличных я держу и как

Я не храню дома пачки денег и не снимаю всю зарплату. Моё правило простое: в кошельке должна быть сумма, которой хватит на пару дней жизни без карты. Вот на что я её рассчитываю:

продукты на два-три дня;

такси или проезд до дома;

аптека на случай, если что-то срочно понадобится;

небольшой запас для мелких покупок, где карту не принимают.

Остальные деньги лежат на карте и на вкладе. А если наличных оказалось слишком много, их несложно вернуть на счёт: теперь это можно сделать даже через банкомат другого банка.

Значит ли это, что карты больше не нужны

Нет, не значит. Я по-прежнему считаю безналичную оплату удобнее: не нужно считать сдачу, видно все траты, а за крупные покупки до сих пор начисляют кешбэк. Но за этот год я понял, что полагаться только на смартфон и одну карту стало рискованно.

Интернет могут ограничить, банк может временно заблокировать операции, а бонусы за оплату картой постепенно уменьшаются. Небольшой запас наличных стоит недорого, а в нужный момент выручает. Поэтому я бы советовал держать при себе немного купюр — не вместо карты, а вместе с ней. А вы снова носите с собой наличные? Расскажите в чате AndroidInsider.ru в MAX.