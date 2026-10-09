Ещё пару лет назад я был уверен, что наличные мне больше не понадобятся. Карта в смартфоне, переводы по номеру телефона, кешбэк за каждую покупку — зачем таскать с собой бумажки и мелочь? Но в 2026 году, когда белые списки интернета стали устойчивым словосочетанием, в моём кармане снова появились купюры. И, похоже, такой путь проделал далеко не только я. Рассказываю, что заставило меня вернуться к наличным и почему я считаю это не паранойей, а здравым смыслом.

Наличные деньги вместо бесконтактной оплаты

Наличные деньги вместо бесконтактной оплаты

Когда кошелёк снова стал нужен

Сразу оговорюсь: я не стал противником безналичных платежей. Смартфоном я по-прежнему расплачиваюсь чаще, чем бумажными деньгами. Просто раньше наличные были для меня пережитком прошлого, а теперь стали запасным вариантом, без которого я не выхожу из дома.

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Причина не одна. Безналичная оплата за последний год стала менее надёжной сразу с нескольких сторон: пропадает связь, банки чаще блокируют операции, а бонусы за оплату картой стали скромнее. По отдельности каждая из этих проблем — мелочь. Вместе они и заставили меня пересмотреть привычки.

Интернет пропадает, а вместе с ним и оплата

Первая и главная причина — отключения мобильного интернета. Перевод по СБП, оплата по QR-коду, банковское приложение — всё это работает только при подключении к сети. А если связь пропадает у магазина, могут перестать работать и терминалы.

Бесконтактная оплата не сработала

Бесконтактная оплата не сработала

Это не только мои ощущения. В апреле Центробанк прямо связал рост наличных с отключениями мобильного интернета: только за март их объём вырос на 300 млрд рублей. По словам регулятора, такие отключения побуждают население и бизнес формировать запас наличных для текущих платежей.

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Государство при этом развивает белые списки — сервисы, которые должны работать даже при ограничениях связи. Но полагаться только на них я не готов. Какие сервисы туда входят, мы разбирали в тексте о том, что будет работать при отключении мобильного интернета.

Банк может заморозить карту в самый неподходящий момент

Вторая причина менее очевидная. С 1 января 2026 года банки стали гораздо строже проверять переводы: расширился список признаков подозрительных операций, и под подозрение начали попадать обычные клиенты. Например, те, кто переводит деньги самому себе или активно покупает на маркетплейсах.

Блокировка банковской карты в самый неподходящий момент

Блокировка банковской карты в самый неподходящий момент

Масштаб впечатляет. По оценке компании «Информзащита», за первые две недели января под временные блокировки могли попасть 2–3 млн человек. Я понимаю, зачем это нужно: банки борются с мошенниками. Но если карту заблокировали вечером в пятницу, а на счету все ваши деньги, проблема может растянуться до понедельника. Наличные в такой ситуации — подушка безопасности. Их никто не заморозит, пока банк разбирается, подозрительный вы клиент или нет.

Кешбэк уже не тот

Раньше у меня был железный аргумент за карту — кешбэк. Каждая покупка возвращала немного денег, и платить наличными казалось глупо. Но и тут всё изменилось.

Сомнительный кешбэк в приложении банка

Сомнительный кешбэк в приложении банка

По подсчётам экспертов ВТБ, в первой половине 2026 года банки сократили выплаты кешбэка на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Категории повышенного кешбэка стали уже, а лимиты — скромнее. Я не отказался от кешбэка совсем: по карте по-прежнему выгоднее платить за крупные покупки. Но за кофе, проезд или овощи на рынке разница в паре рублей больше не мотивирует обязательно доставать телефон.

Похоже, не я один

Самое интересное, что к тем же выводам пришли миллионы людей. На 1 июля 2026 года в обращении было 21,28 трлн рублей наличными. За год их стало больше на 3,31 трлн рублей, то есть на 18,4%. Среди причин регулятор называет перебои мобильного интернета, снижение ставок по вкладам и желание людей иметь наличные под рукой на случай сбоев безналичных платежей.

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При этом сам ЦБ считает рост естественным процессом: когда растёт экономика, увеличиваются и денежная масса, и объём наличных. Доля наличных в денежной массе даже снизилась — до 15%, хотя пять лет назад была около 20%. Так что это не массовый отказ от карт. Люди не перестают платить телефоном, они просто перестают полагаться только на него.

Сколько наличных я держу и как

Я не храню дома пачки денег и не снимаю всю зарплату. Моё правило простое: в кошельке должна быть сумма, которой хватит на пару дней жизни без карты. Вот на что я её рассчитываю:

  • продукты на два-три дня;
  • такси или проезд до дома;
  • аптека на случай, если что-то срочно понадобится;
  • небольшой запас для мелких покупок, где карту не принимают.

Остальные деньги лежат на карте и на вкладе. А если наличных оказалось слишком много, их несложно вернуть на счёт: теперь это можно сделать даже через банкомат другого банка.

Значит ли это, что карты больше не нужны

Нет, не значит. Я по-прежнему считаю безналичную оплату удобнее: не нужно считать сдачу, видно все траты, а за крупные покупки до сих пор начисляют кешбэк. Но за этот год я понял, что полагаться только на смартфон и одну карту стало рискованно.

Наличные деньги против банковских карт

Наличные деньги против банковских карт

Интернет могут ограничить, банк может временно заблокировать операции, а бонусы за оплату картой постепенно уменьшаются. Небольшой запас наличных стоит недорого, а в нужный момент выручает. Поэтому я бы советовал держать при себе немного купюр — не вместо карты, а вместе с ней. А вы снова носите с собой наличные? Расскажите в чате AndroidInsider.ru в MAX.