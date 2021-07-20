Кажется, нам всем пора отказаться от Google Chrome. И на Android, и на ПК

Chrome – пожалуй, самое популярное приложение Google, независимо от платформы. Пользователи любят фирменный браузер поискового гиганта за его логику и удобство. Во всяком случае, других причин им пользоваться лично я не вижу. Он далеко не самый быстрый, не самый лёгкий, а применительно к мобильной версии ещё и не самый функциональный. Ведь расширения, которые доступны на десктопах, на смартфонах не действуют – видимо, чтобы окончательно не портит впечатление о быстродействии браузера. Но ведь есть и другие проблемы.

Google рассказала, какая защита появилась в Google Chrome

Я говорю о проблемах безопасности. Дело в том, что Chrome – это одно из наиболее небезопасных решений для веб-сёрфинга современности с учётом его популярности. Он занимает около 90% рынка браузеров, поэтому можно представить себе охват людей, которых он подвергает риску. Разберёмся, о каком риске идёт речь.

Проблемы Гугл Хром

На самом деле рисков, которым Chrome подвергает пользователей, не так уж и мало. Во всяком случае, их точно больше одного:

Во-первых, это куки . Несмотря на то что это очень удобная штука, с точки зрения безопасности она не выдерживает никакой критики. По кукам можно определить человека, который заходит на сайт, отследив его местоположение, устройство, которым он пользуется, его платежи и много чего ещё.

. Несмотря на то что это очень удобная штука, с точки зрения безопасности она не выдерживает никакой критики. По кукам можно определить человека, который заходит на сайт, отследив его местоположение, устройство, которым он пользуется, его платежи и много чего ещё. Во-вторых, это использование рекламного идентификатора (IDFA). Google активно пользуется IDFA для формирования виртуального портрета о пользователях. Это ещё более обширный спектр данных, который включает в себя вообще всё – от ваших перемещений и домашнего и рабочего адресов до совершённых покупок и поисковых запросов.

(IDFA). Google активно пользуется IDFA для формирования виртуального портрета о пользователях. Это ещё более обширный спектр данных, который включает в себя вообще всё – от ваших перемещений и домашнего и рабочего адресов до совершённых покупок и поисковых запросов. В-третьих, это уязвимости. Как-то так получается, что в Google Chrome то и дело находятся уязвимости, которые подвергают его пользователей большому риску. Причём находятся они и в мобильной, и в десктопной версии браузера, хотя построены совершенно по-разному. Как будто бы Google специально их туда добавляет, чтобы проще было следить за пользователями.

За примерами далеко ходить не надо. Буквально на днях исследователи в области безопасности опубликовали информацию о критической уязвимости в Chrome, которая позволяла выкрасть данные пользователя, заманив его на сайт со специальным скриптом.

Причём уязвимости – это одна из крупнейших проблем Chrome, как на неё ни посмотри. Ведь если допустить, что это Google их туда внедряет, дабы давать возможность рекламодателям и другим своим партнёрам отслеживать пользователей, это ужасно. Но ещё хуже, если поисковый гигант попросту не может совладать со своим собственным браузером и устранить все уязвимости.

Это бы означало, что Google практически не контролирует Chrome. А, учитывая, каким объёмом данных он располагает, то он превращается в бомбу замедленного действия, которая непременно сработает. Вы только представьте, что какой-нибудь хакер получит доступ к тем объёмам информации, которые Chrome уже собрал? Боюсь представить, что будет.

Что выбрать вместо Google Chrome

Какой из этого можно сделать вывод? Chrome опасен, и Google очень-то торопится сделать изменить его. Да, она вроде бы попыталась уболтать всех, что намерена отказаться от куков в пользу технологии FLoC,которая более безопасна, но в конечном итоге решила отложить её освоение аж на целых два года, хотя первоначально планировалось внедрить её уже в этом году.

Плохо, что по-настоящему бескомпромиссных вариантов на Android нет:

Samsung Internet никому неизвестен и даже владельцы смартфонов Samsung им не пользуются, хотя в целом с точки зрения безопасности и логики интерфейса он вполне себе неплох;

Brave – вроде бы безопасный, но около года назад он оказался в центре скандала по делу о скрытом майнинге криптовалют на устройствах пользователей, так что я бы его не скачивал;

Mint Browser от Xiaomi известен, удобен, но собирает ещё больше данных, чем Google, причём делает это максимально беззастенчиво, и иногда даже не защищает их должным образом;

Яндекс.Браузер – ещё один большой компромисс. Он функционален, удобен и быстр, но Яндекс, пожалуй, собирает лишь чуть меньше данных, чем Google, потому что не может их все обработать.

Firefox – пожалуй, лучший вариант из всех представленных в это подборке. Я бы смело назвал его аналогом Safari, поскольку он и безопасен (именно Mozilla подталкивала Apple к изменениям), и быстр, и удобен.

Чем Safari от Apple лучше Google Chrome

К сожалению, привычка оказалась сильнее меня. Несмотря на то что я уже давно собираюсь отказаться от Chrome, пока у меня это не получилось. Я то и дело возвращаюсь к нему по тем или иным причинам. Причём не в последнюю очередь я делаю это из-за удобства и привычки.

Просто-напросто выполнить ту или иную манипуляцию в Chrome оказывается банально проще. По крайней мере, на десктопе. Например, найти картинку в Google. Стыдно признать, но пользоваться альтернативами мне просто не хочется. Но когда-нибудь я слезу с этой иглы.