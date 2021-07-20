Кажется, нам всем пора отказаться от Google Chrome. И на Android, и на ПК

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Иван Кузнецов 2

Chrome – пожалуй, самое популярное приложение Google, независимо от платформы. Пользователи любят фирменный браузер поискового гиганта за его логику и удобство. Во всяком случае, других причин им пользоваться лично я не вижу. Он далеко не самый быстрый, не самый лёгкий, а применительно к мобильной версии ещё и не самый функциональный. Ведь расширения, которые доступны на десктопах, на смартфонах не действуют – видимо, чтобы окончательно не портит впечатление о быстродействии браузера. Но ведь есть и другие проблемы.

chrome

Chrome — не лучший выбор ни с точки зрения быстродействия, ни с точки зрения защиты

Google рассказала, какая защита появилась в Google Chrome

Я говорю о проблемах безопасности. Дело в том, что Chrome – это одно из наиболее небезопасных решений для веб-сёрфинга современности с учётом его популярности. Он занимает около 90% рынка браузеров, поэтому можно представить себе охват людей, которых он подвергает риску. Разберёмся, о каком риске идёт речь.

Проблемы Гугл Хром

Хром

У Chrome масса проблем с безопасностью, которые Google даже не думает исправлять

На самом деле рисков, которым Chrome подвергает пользователей, не так уж и мало. Во всяком случае, их точно больше одного:

  • Во-первых, это куки. Несмотря на то что это очень удобная штука, с точки зрения безопасности она не выдерживает никакой критики. По кукам можно определить человека, который заходит на сайт, отследив его местоположение, устройство, которым он пользуется, его платежи и много чего ещё.
  • Во-вторых, это использование рекламного идентификатора (IDFA). Google активно пользуется IDFA для формирования виртуального портрета о пользователях. Это ещё более обширный спектр данных, который включает в себя вообще всё – от ваших перемещений и домашнего и рабочего адресов до совершённых покупок и поисковых запросов.
  • В-третьих, это уязвимости. Как-то так получается, что в Google Chrome то и дело находятся уязвимости, которые подвергают его пользователей большому риску. Причём находятся они и в мобильной, и в десктопной версии браузера, хотя построены совершенно по-разному. Как будто бы Google специально их туда добавляет, чтобы проще было следить за пользователями.

За примерами далеко ходить не надо. Буквально на днях исследователи в области безопасности опубликовали информацию о критической уязвимости в Chrome, которая позволяла выкрасть данные пользователя, заманив его на сайт со специальным скриптом.

Причём уязвимости – это одна из крупнейших проблем Chrome, как на неё ни посмотри. Ведь если допустить, что это Google их туда внедряет, дабы давать возможность рекламодателям и другим своим партнёрам отслеживать пользователей, это ужасно. Но ещё хуже, если поисковый гигант попросту не может совладать со своим собственным браузером и устранить все уязвимости.

Это бы означало, что Google практически не контролирует Chrome. А, учитывая, каким объёмом данных он располагает, то он превращается в бомбу замедленного действия, которая непременно сработает. Вы только представьте, что какой-нибудь хакер получит доступ к тем объёмам информации, которые Chrome уже собрал? Боюсь представить, что будет.

Что выбрать вместо Google Chrome

Firefox

Говорят, что нужно переходить на Firefox, потому что это лучший аналог Safari на Android. Но сам я пока так и не справился

Какой из этого можно сделать вывод? Chrome опасен, и Google очень-то торопится сделать изменить его. Да, она вроде бы попыталась уболтать всех, что намерена отказаться от куков в пользу технологии FLoC,которая более безопасна, но в конечном итоге решила отложить её освоение аж на целых два года, хотя первоначально планировалось внедрить её уже в этом году.

Плохо, что по-настоящему бескомпромиссных вариантов на Android нет:

  • Samsung Internet никому неизвестен и даже владельцы смартфонов Samsung им не пользуются, хотя в целом с точки зрения безопасности и логики интерфейса он вполне себе неплох;
  • Brave – вроде бы безопасный, но около года назад он оказался в центре скандала по делу о скрытом майнинге криптовалют на устройствах пользователей, так что я бы его не скачивал;
  • Mint Browser от Xiaomi известен, удобен, но собирает ещё больше данных, чем Google, причём делает это максимально беззастенчиво, и иногда даже не защищает их должным образом;
  • Яндекс.Браузер – ещё один большой компромисс. Он функционален, удобен и быстр, но Яндекс, пожалуй, собирает лишь чуть меньше данных, чем Google, потому что не может их все обработать.
  • Firefox – пожалуй, лучший вариант из всех представленных в это подборке. Я бы смело назвал его аналогом Safari, поскольку он и безопасен (именно Mozilla подталкивала Apple к изменениям), и быстр, и удобен.

Чем Safari от Apple лучше Google Chrome

К сожалению, привычка оказалась сильнее меня. Несмотря на то что я уже давно собираюсь отказаться от Chrome, пока у меня это не получилось. Я то и дело возвращаюсь к нему по тем или иным причинам. Причём не в последнюю очередь я делаю это из-за удобства и привычки.

Просто-напросто выполнить ту или иную манипуляцию в Chrome оказывается банально проще. По крайней мере, на десктопе. Например, найти картинку в Google. Стыдно признать, но пользоваться альтернативами мне просто не хочется. Но когда-нибудь я слезу с этой иглы.

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2 комментария
  1. Андрей

    Поставьте Microsoft Edge, он быстрее и удобнее Chrome.

  2. MrTiVor

    Кажется, пора перестать читать новости с андроидинсайдер…

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