Чем Safari от Apple лучше Google Chrome

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Иван Кузнецов 0

В сообществе пользователей мобильных устройств издавна сложился один простой принцип распределения: Safari – для iPhone, Chrome – для Android. И плевать, что на Android нет Safari, а на iOS есть Chrome. Просто так сложилось. Поэтому обычно никто их не сравнивал, за исключением разве что Apple, которая в последнее время повадилась кичиться скоростью и эффективностью при распределении ресурсов своего Safari по сравнению с Chrome. Тем более что и глобальной разницы между ними всё равно не было. Но с выходом iOS 15 всё изменится кардинальным образом.

Safari

Safari в iOS 15 будет превосходить Chrome

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В понедельник, 7 июня, Apple представила iOS 15. Одним из ключевых нововведений обновления стала поддержка расширений для Safari. Причём это должны быть не просто полноценные расширения с обширным спектром возможностей, но ещё и универсальные. Под универсальностью в данном случае подразумевается совместимость с настольной версией Safari, которая используется на Mac. Это значит, что с точки зрения функциональности мобильные расширения будут ничем не уступать десктопным.

Мобильный браузер с расширениями

Адблок

В Safari и раньше были расширения для блокировки рекламы, но всё это не то

Несмотря на то что в мобильной версии Safari и раньше было какое-то подобие расширений, они не были полноценными расширениями. Всё, к чему сводилась их функциональность, ограничивалось блокировкой рекламы, да разве что автоматическим переводом иностранного текста. Теперь всё будет по-другому. Расширения для Safari смогут выполнять многие из тех задач, которые раньше были не под силу мобильной версии браузера – от создания ссылок на конкретную часть страницы и проверки орфографии до быстрого сохранения файлов в облако.

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И так, чем же Safari лучше Google Chrome? Очевидно, что наличием расширений, которые вот-вот появятся. Несмотря на то что у Google уже много лет есть десктопная версия фирменного браузера с поддержкой расширений, она ни разу так и не предприняла попыток адаптировать их для мобильной. Я понимаю, что скорее всего Google решила этого не делать, чтобы излишне не утяжелять Chrome для смартфонов. Но ведь это только означает, что она не приложила должных усилий как Apple.

Почему в Chrome для Android нет расширений

Chrome

Расширения есть только в десктопной версии Chrome, а жаль

Несмотря на то что сама Google не попыталась перенести десктопные расширения на Android, это за неё сделали разработчики-энтузиасты. Один из них даже выпустил кастомную версию Chrome с поддержкой полноценных расширений. Почитать о ней подробнее можно по этой ссылке. А, если вкратце, то это практически тот же Chrome, только с расширенными набором функций и доступом к Chrome Web Store, откуда скачиваются бесплатные расширения.

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Понятное дело, что у пользователей Android нет альтернатив, в отличие от тех, у кого iOS. Они не могут выбрать, чем пользоваться: Chrome или Safari. Но, если не учитывать этот досадный аспект, то становится совершенно ясно, что подход Apple к развитию своего браузера оказывается лучше и основательнее, чем у Google. Ведь поисковый гигант практически наверняка за столько лет мог внести изменения в работу расширений для Chrome и облегчить их в достаточной мере, чтобы они работали на Android. Но ему это было не нужно. Так что пусть готовится глотать пыль, которую оставит Apple.

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