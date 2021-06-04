Google рассказала, какая защита появилась в Google Chrome

Google Chrome – браузер хоть и удобный, но не самый безопасный. В отличие от Safari, он никогда не был ориентирован на защиту пользовательских данных. Сказывалась бизнес-модель самой Google, которая состояла в том, чтобы отслеживать действия пользователей, а потом использовать полученную информацию для формирования релевантной рекламы. Тут не до безопасности. Однако со временем Google стало понятно, что действовать тупо в своих интересах больше нельзя. Нужно ещё и о людях подумать.

Как включить встроенный редактор скриншотов в Chrome на Android

Чтобы обезопасить пользователей от мошенников и хакеров, разработчики Google добавили в Chrome 91 несколько новых механизмов, а, если точнее, то два. Каждый из них ориентирован на отслеживание и пресечение разных типов атак, однако их предназначение сводится к одному и тому же – защите пользователей браузера от тех, кто посягает на них, их данные или устройства.

Защита от расширений в Chrome

Первый механизм направлен на защиту от недоброкачественных расширений. Понятное дело, что по умолчанию в Chrome Web Store нет вирусов. Однако есть те расширения, в абсолютной безопасности которых Google не может быть уверена. Поэтому компания сформировала перечень доверенных расширений для Chrome и теперь будет предупреждать пользователей о том, если они устанавливают те, которые не прошли проверку.

Такой подход позволит решить сразу две проблемы. Во-первых, Google предупреждает пользователей о потенциальной опасности, а, во-вторых, оставляет им пространство для принятия самостоятельного решения с оглядкой на собственное мнение. То есть пользователи будут иметь представление о том, что расширение, которое они устанавливают, может быть небезопасно. Следовательно, ответственность за его установку будут нести они сами.

Читы на динозаврика в Google Chrome: скорость и бессмертие

Второй механизм, который появился в Chrome 91, — ориентирован на защиту пользователей от небезопасных загрузок из интернета. Google Chrome будет отправлять скачанный файл на сервера Google для проверки на предмет его содержимого и предупреждать пользователя в случае, если он может чем-то ему угрожать. Это очень эффективная штука в борьбе с непроизвольными загрузками.

Проверить скачанный файл на вирусы

На самом деле похожий механизм был в Chrome и раньше. Но тогда браузер предупреждал пользователей об опасности сам, а не отправлял скачанный файл на сервера Google, да и клеймил небезопасными почти все исполняемые файлы. То есть, стоило вам скачать установочный файл любого приложения, и браузер тут же принимал его за небезопасный. Теперь выявление опасных файлов должно быть более точечным и эффективным.

Нововведения, о которых идёт речь, появились только в Chrome 91. То есть воспользоваться ими в более ранних версиях браузера у вас не получится. Поэтому, чтобы обеспечить собственную безопасность, лучше всё-таки установить обновление. Тем более что скачивать что-то принудительно не придётся. Просто откройте Chrome, нажмите на кнопку «Обновить» в правом верхнем углу и перезагрузите браузер – это спровоцирует автоматическую установку обновления.

Google Chrome для Android занимает много памяти. Что делать

Правда, нужно понимать, что описанные нововведения касаются только десктопной версии браузера. Всё-таки расширений в мобильной версии нет, а значит, ни на iOS, ни на Android защита от них не нужна. А регулярное взаимодействие с серверами Google на предмет проверки содержимого скачанных файлов может, во-первых, привести к повышенному расходу энергии, а, во-вторых, к перерасходу доступного интернет-трафика. Но в мобильной версии Chrome нововведений не меньше. Подробнее о них можно почитать тут.