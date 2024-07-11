Классные возможности Android, ради которых стоит купить смартфон подороже

Дорогие и дешевые смартфоны, в целом, выполняют одни и те же функции. Модель хоть за 10, хоть за 100 тысяч рублей выступает в качестве средства коммуникации, умеет фотографировать и воспроизводить самые разные типы файлов, а еще позволяет запускать мобильные игры. Есть ли в таком случае смысл переплачивать? Да, и в этом позволяют убедиться фишки дорогих смартфонов, ради которых стоит выложить чуть больше денег, чем планировалось изначально.

Очень яркий экран смартфона

Если вы активно пользуетесь своим Андроидом на улице, то прекрасно знаете, насколько важна яркость экрана телефона. На дешевом устройстве с IPS-матрицей она в лучшем случае составляет 500 нит, в то время как AMOLED-панели обеспечивают от 800 до 2000 нит.

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Сегодня на рынке полно недорогих смартфонов с AMOLED-экранами, но только флагманы и модели среднего ценового сегмента предлагают по-настоящему яркие панели, к которым невозможно придраться. Так, если недорогой Galaxy A15, по данным теста GSMArena.com, при автоматической регулировке выдает 800 нит, а экран середняка Galaxy A55 готов расщедриться на 1000 нит, от дисплея флагмана Galaxy S24 можно получить уже 1450 нит.

При этом будьте внимательны при выборе смартфона с ярким экраном. Производители часто заявляют 4000, а то и 6000 нит пиковой яркости, хотя на практике их дисплеи выдают полторы-две тысячи нит. Об этой уловке мы рассказывали в отдельном материале.

Почему нельзя доверять значению пиковой яркости экрана

Камера с оптическим зумом

В принципе, смартфоны за 20 и 60 тысяч рублей одинаково (или почти одинаково) хорошо фотографируют на основную камеру. Однако преимуществом более дорогой модели в большинстве случаев является наличие дополнительного сенсора с телеобъективом или перископическим модулем. Говоря простым языком, это камера с длинным фокусным расстоянием для приближения объекта съемки.

Если смартфон без этой камеры обеспечивает 10-кратный зум, и при кратности 3x фото уже заметно теряет в качестве, то модель с телеобъективом дает приближение до 30x, а с перископическим модулем — до 120x. Разумеется, при использовании максимального зума на флагмане тоже не идет речи о хорошей четкости, однако высокое качество сохранится и на 5x, и на 10x.

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Смартфон с мощным процессором

Главная причина, ради которой стоит купить смартфон подороже — мощный процессор. Сейчас вы можете возразить, сказав, что не запускаете игры, и высокая производительность вам не к чему. Но мощный процессор влияет отнюдь не только на скорость работы телефона.

Устройства с высокопроизводительным железом при прочих равных лучше фотографируют и снимают видео, поддерживают дополнительные функции искусственного интеллекта, а еще меньше нагреваются при решении базовых задач. Наконец, не стоит забывать о запасе прочности. Смартфон с мощным процессором дольше проработает без лагов и подтормаживаний.

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Быстрая зарядка для телефона

Еще одним отличием дорогого смартфона от дешевого является поддержка быстрой зарядки. Если модель за 10 тысяч комплектуется адаптером питания в лучшем случае на 18 Вт, то устройство за 20000 рублей предложит уже 33-67 Вт, а в сегменте 30-40 тысяч рублей можно найти смартфоны с зарядкой на 90-120 Вт.

Как это влияет на скорость зарядки телефона? При наличии аккумулятора одинаковой емкости (например, 5000 мАч) модель с поддержкой блока питания на 18 Вт восстанавливает свою энергию за 120 минут, с адаптером на 67 Вт — за 40-45, а на 120 Вт — за 20 минут. Выводы делайте сами.

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Опасна ли быстрая зарядка? Отчасти. Если не следить за температурой корпуса смартфона при подключении к источнику питания, его батарея потеряет 20% номинальной емкости условно не за два года эксплуатации, а за полтора. Но никто не заставляет вас регулярно пользоваться быстрой зарядкой. В обычных сценариях можно использовать блок питания меньшей емкости, а комплектный адаптер на 67 Вт или 120 Вт подключать только в экстренных случаях.

Обновления Android на телефоне

Наконец, более дорогой смартфон дольше поддерживается производителем, то есть получает больше обновлений Android. Порой поддержка продолжается до 7 лет, как в случае с Samsung. Но какой в этом смысл, если львиная доля пользователей меняет смартфоны каждые 2-3 годы?

Вы наверняка знаете, что со временем техника дешевеет. Поэтому можно выгодно приобрести прошлогодний флагман или устройство двухлетней давности, сэкономив до 50% и в то же время получив программную поддержку до конца всего срока эксплуатации. Смартфон долго будет оставаться актуальным с точки зрения функций и защищенным, ведь помимо обновления ПО вы будете получать патчи безопасности.