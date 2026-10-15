5G в России только-только заработал, и многие уже купили смартфоны, которые его ловят. Но у Минцифры на эти смартфоны свои планы. Ведомство хочет, чтобы телефоны подключались к российскому 5G через особую защиту, а её пока не поддерживают модемы ни в Android-смартфонах, ни в iPhone. Давайте разбираться, что придумали чиновники, почему это нельзя исправить обновлением и чем это грозит лично вашему телефону.

Российский шифр вместо привычного AES

Когда смартфон подключается к вышке, всё, что он передаёт, шифруется. Так ваши сообщения и звонки нельзя подслушать в эфире. Сейчас для этого используют международные алгоритмы: американский AES, европейский SNOW и китайский ZUC. Их поддерживает любой смартфон с 5G, поэтому запущенный в сентябре российский 5G работает на обычных телефонах.

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Минцифры хочет, чтобы в российских сетях 5G использовался отечественный алгоритм «Кузнечик». Это российский стандарт шифрования, принятый ещё в 2015 году. В 5G он будет работать в двух режимах: NEA7 шифрует данные, а NIA7 проверяет, что их никто не подменил по дороге. Звучит как техническая мелочь, но вся проблема как раз в том, где эта мелочь живёт.

Обновлением это не исправить

Шифрование связи выполняет не Android и не приложение, а модем — отдельный блок внутри процессора смартфона. И в модемах Qualcomm и Unisoc «Кузнечика» нет, а другие производители о его поддержке не объявляли. Добавить его обновлением системы или заменой SIM-карты нельзя: поддержка нужна на уровне самого чипа.

Есть и вторая проблема. «Кузнечик» не входит в международный стандарт мобильной связи 3GPP, по которому производители делают свои модемы. Значит, ради него производителям пришлось бы дорабатывать модемы только для российского рынка. Ещё весной Apple и Samsung на запросы журналистов об этом просто не ответили.

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Своих 5G-чипов для смартфонов в России тоже нет, и об их разработке никто не объявлял. Даже с вышками всё непросто: российские базовые станции поддерживают отечественное шифрование программно, но для защиты радиоканала их нужно дорабатывать. По словам гендиректора производителя базовых станций «Сигналтек» Алексея Алясева, это займёт один-два года и потребует сотен миллионов рублей, а в смартфонах такая защита появится не раньше 2030 года. Но чиновников это не останавливает.

С весны требования стали жёстче

О планах Минцифры впервые стало известно в марте из проекта приказа о требованиях к оборудованию 5G. В первой версии документа иностранные алгоритмы разрешали использовать без ограничения срока. Потом позицию ужесточили: AES, SNOW и ZUC оставили только на переходный период, а в приоритете при подключении должен быть «Кузнечик».

Участники рынка тогда предупреждали, что 5G только на российских алгоритмах запустить практически невозможно: совместимых смартфонов почти нет. В Минцифры отвечали, что вместе с силовыми структурами изучают, как сохранить поддержку иностранных алгоритмов, и что документ ещё дорабатывается. Теперь у переходного периода появилась точная дата.

До 2032 года ничего не изменится

Обязательной поддержку «Кузнечика» в 5G хотят сделать с 1 марта 2032 года. До этого смартфоны без российского шифрования будут работать в 5G как обычно. В Минцифры уточнили, что «Кузнечик» включится, только если его поддерживают и телефон, и вышка, а в остальных случаях связь продолжит шифроваться привычными алгоритмами, в том числе AES. Обсудить новые правила можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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Что будет с уже выпущенными смартфонами после 2032 года, пока неизвестно: порядок применения требований ведомство обещает уточнить позже. Но давайте честно: почти за пять с половиной лет большинство из нас сменит телефон хотя бы раз, а производители успеют решить, стоит ли им делать модемы под российский рынок. К тому же документ касается только сетей 5G: про 4G, на котором сейчас работает почти весь мобильный интернет, в нём речь не идёт.

Поэтому отказываться от смартфона с 5G из-за «Кузнечика» не стоит. Если сомневаетесь, так ли необходима модель с поддержкой сетей пятого поколения, ответ можете получить в отдельном тексте. А проверить, подойдёт ли ваш телефон для российских сетей уже сейчас, можно по нашему списку смартфонов с поддержкой 5G.