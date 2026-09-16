После запуска 5G в сентябре этого года данный вопрос задают мне постоянно. Я уже рассказывал про начало работы сетей пятого поколения — про запуск, про совместимые смартфоны, про диапазоны. Теперь самое время ответить на главный вопрос: стоит ли вообще гнаться за 5G при выборе смартфона? Отвечу на него честно и прямо, но с определёнными оговорками, без которых картина будет неполной.

Как работают сети пятого поколения в России — два сценария

Важно понять с самого начала: российский 5G — это не одна сеть, а два принципиально разных сценария с разными скоростями.

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Сценарий первый — 5G на переиспользованных LTE-частотах. Именно это большинство россиян получили 11 сентября. Операторы включили 5G NR на своих старых частотах:

МегаФон — 2100 и 2600 МГц;

Билайн — 2600 МГц;

МТС — в большинстве городов 2100 МГц;

T2 — 2300 МГц.

Это реальный 5G: меньше задержка, лучше стабильность в толпе. Но революции скоростей нет: реальные замеры показывают порядка 200-300 Мбит/с, что на 30-60% быстрее хорошего 4G. Независимый пример МегаФона: 138 → 218 Мбит/с, прирост 58%.

Сценарий второй — 5G на частотах n79 (4,63-4,99 ГГц). Каждый оператор получил по 90 МГц в этом диапазоне — широкий канал специально под 5G. Скорости здесь другие:

пользовательские замеры: 700-1000 Мбит/с , в хороших условиях до 1.85 Гбит/с;

, в хороших условиях до 1.85 Гбит/с; официальная цифра МТС: до 1.5 Гбит/с.

Разница между двумя сценариями — примерно 3-5 раз. Наглядная иллюстрация: независимый замер на 4PDA в марте 2026 года дал около 200 Мбит/с на n1 МегаФона и около 800 Мбит/с на n79 МТС — 4-кратная разница в одинаковых условиях.

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Важная оговорка: 11 сентября массового запуска n79 не произошло. МТС открыла 46 уже существовавших пилотных зон в пяти городах для свободного подключения. Полноценное развёртывание n79 — второй этап до конца 2028 года. Следить за актуальными новостями о 5G удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Почему такая большая разница между двумя вариантами

Дело в ширине радиоканала. При использовании LTE-частот под 5G оператор берёт уже существующий частотный ресурс и начинает использовать его эффективнее. Скорость растёт, но не кратно — физически разогнаться негде: весь ресурс был занят 4G, теперь тот же ресурс делится между 4G и 5G.

На n79 ситуация иная: 90 МГц нового спектра — это отдельная широкая полоса специально для 5G без конкуренции с 4G. Именно отсюда гигабитные скорости. Обратная сторона — высокие частоты хуже проходят через стены и быстрее затухают с расстоянием. Радиус покрытия n79-базовой станции значительно меньше, чем у LTE на 2100 МГц.

Что получает владелец 5G-смартфона уже сейчас

Если вы живёте в одном из 16 городов с 5G-покрытием, и у вас смартфон с поддержкой нужных диапазонов — вот, что реально меняется:

Скорость загрузки . 200-300 Мбит/с вместо 100-150 Мбит/с на хорошем 4G. Фильм в 4K скачивается быстрее, страницы открываются отзывчивее.

. 200-300 Мбит/с вместо 100-150 Мбит/с на хорошем 4G. Фильм в 4K скачивается быстрее, страницы открываются отзывчивее. Задержка . 5G NR даёт меньшую задержку даже на тех же частотах. Для онлайн-игр и видеозвонков — реальное улучшение.

. 5G NR даёт меньшую задержку даже на тех же частотах. Для онлайн-игр и видеозвонков — реальное улучшение. Стабильность в толпе . На концерте, стадионе, вокзале — 5G держит соединение там, где 4G деградирует. Одно из главных практических преимуществ уже сейчас.

. На концерте, стадионе, вокзале — 5G держит соединение там, где 4G деградирует. Одно из главных практических преимуществ уже сейчас. Готовность к будущему. Когда n79-покрытие расширится, смартфон с его поддержкой получит гигабитные скорости автоматически, без замены устройства.

Как включить 5G на Android — читайте в нашей инструкции. Рано или поздно она вам пригодится.

Нюанс с диапазоном n79 и глобальными версиями смартфонов

Большинство смартфонов, которые продаются в России и на AliExpress, — это глобальные версии. Они оптимизированы под европейские сети, где используется n78, а не n79. Популярные модели без n79:

Такие смартфоны подключатся к нынешнему 5G на LTE-частотах — и получат 200-300 Мбит/с. Но к n79-сетям с гигабитными скоростями они не подключатся. Подробнее про n79 и совместимость — в отдельном материале.

Нужен ли 5G-смартфон — разбиваю по сценариям

Всё зависит от ситуации, в которой находитесь лично вы:

Ситуация Нужен ли 5G Нужен ли n79 Город с 5G, смартфон на 3-4 года Да, обязательно Желательно Город с 5G, смартфон на 1-2 года Да Необязательно Город без 5G, покупка ради будущего Да — разница в цене минимальна Нет Самый дешёвый смартфон любой ценой По возможности Нет

Насчёт n79 — не торопитесь. Пока это тестовые зоны в пяти городах. Полноценного покрытия нет, большинство смартфонов его всё равно не поддерживают, и практического смысла доплачивать за него прямо сейчас нет. Через год-два ситуация изменится.

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Насчёт 5G в целом — разница в цене между 5G-смартфоном и 4G-аналогом сейчас минимальна. REDMI Note 14 5G за 13 тысяч рублей наглядно это показывает. Переплата фактически стремится к нулю.

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Итоговый ответ: смартфон с 5G в России в 2026 году — нужен. Выбирайте модель с поддержкой диапазонов n1, n3, n7, n8, n20 — этого достаточно для нынешней сети. n79 — приятный бонус для долгосрочной перспективы, но не обязательное требование прямо сейчас. Актуальные новости о 5G публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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