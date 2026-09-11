11 сентября 2026 года в России официально запустили 5G. Это событие, которого ждали несколько лет. И оно наконец-то случилось! Правда, с оговорками: пока не везде, пока не на каждом смартфоне, и пока не у всех операторов. Объясняю, что это значит для владельцев смартфонов и как проверить, есть ли 5G у вас. Заодно напомню, что в России действуют белые списки интернета — это влияет на то, как работает сеть вне зависимости от того, 4G это или 5G.

Почему так долго — и в чём особенность российского 5G

5G в мире запустили ещё в 2019-2020 годах. Россия задержалась на несколько лет: причины были как технические, так и ограничительные.

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Главная проблема: стандартный диапазон 5G в мире — n78 (3,4–3,8 ГГц). В России этот диапазон занят силовыми структурами и спутниковыми службами, которые освобождать его не торопились. Переговоры шли годами. В итоге нашли компромисс: российские операторы получили диапазон n79 (4,63–4,99 ГГц) — нестандартный для мирового рынка, но рабочий.

На первом этапе 5G строится на частотах, ранее выделенных под 4G (LTE). Это позволяет увеличить пропускную способность сетей на 20-25% в ближайшие годы без полной замены инфраструктуры. До конца 2028 года диапазон 4,63-4,99 ГГц покроет наиболее популярные локации городов-миллионников, после чего покрытие будет расширяться поэтапно. Следить за актуальными новостями удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

В каких городах и у каких операторов работает

На старте 5G запущен в 16 городах. Около 10 миллионов человек уже получили доступ к сети нового поколения. Распределение по операторам:

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург — все четыре оператора: МТС, Мегафон, Билайн, Т2;

— все четыре оператора: МТС, Мегафон, Билайн, Т2; Новосибирск, Казань — Мегафон и МТС;

— Мегафон и МТС; Самара — Билайн и Мегафон;

— Билайн и Мегафон; Великий Новгород, Краснодар, Нижний Новгород, Тверь — Мегафон;

— Мегафон; Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск — Т2;

— Т2; Уфа — МТС;

— МТС; Ярославль — Билайн.

До конца 2026 года Минцифры планирует запустить 5G ещё в 50 городах. Первые в очереди — города с населением более 1 миллиона человек.

Почему работает только на Android — и что с iPhone

Это важный момент, который я подчёркиваю отдельно: на старте 5G доступен только пользователям Android-смартфонов. Проблема с iPhone двойная. Первая — Apple должна добавить в iOS операторские настройки (carrier profile) для российских операторов, о чём писали коллеги с AppleInsider.ru. Пока российские сети не числятся в списке поддерживаемых операторов Apple, iPhone остаётся в LTE даже там, где технически доступна совместимая 5G-сеть.

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Вторая — российские 5G-сети строятся преимущественно в диапазоне n79, тогда как iPhone традиционно оптимизированы под n78. При этом современные iPhone физически поддерживают n79 — то есть дело не в аппаратной несовместимости, а в программных ограничениях. Когда Apple добавит поддержку российских операторов — вопрос открытый. Обсудить тему можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Чем 5G отличается от 4G

5G — это не просто «быстрее 4G». Это другая архитектура сети с принципиально иными возможностями. Что получает обычный пользователь Android-смартфона:

Скорость загрузки от 100 Мбит/с до нескольких Гбит/с — зависит от покрытия и нагрузки на сеть. Фильм в 4K скачивается за секунды.

от 100 Мбит/с до нескольких Гбит/с — зависит от покрытия и нагрузки на сеть. Фильм в 4K скачивается за секунды. Минимальная задержка — от 1 до 10 мс против 30-50 мс у 4G. Критично для онлайн-игр, видеозвонков и стриминга.

— от 1 до 10 мс против 30-50 мс у 4G. Критично для онлайн-игр, видеозвонков и стриминга. Стабильное соединение в толпе — 5G держит скорость там, где 4G деградирует: стадионы, концерты, крупные ТЦ, вокзалы.

— 5G держит скорость там, где 4G деградирует: стадионы, концерты, крупные ТЦ, вокзалы. Лучший стриминг — YouTube 4K, видеозвонки в высоком разрешении, облачный гейминг без буферизации.

За пределами пользовательских задач 5G открывает возможности для промышленных предприятий, беспилотного транспорта, телемедицины, умного города и интернета вещей. Но для владельца смартфона главное — скорость и стабильность.

Как проверить 5G у себя на Android

Способ 1 — иконка в строке состояния:

Самый простой. Опустите шторку уведомлений и посмотрите на значок сети. Если видите «5G» вместо «4G» или «LTE» — соединение установлено. Если значок не появился в зоне покрытия вашего оператора, смотрите следующие способы.

Способ 2 — настройки сети:

Откройте «Настройки — Сеть и интернет — SIM-карты». Выберите нужную SIM. Найдите «Предпочтительный тип сети». Установите «5G/4G/3G/2G (автоматически)».

Способ 3 — инженерное меню:

Наберите ##4636## в приложении «Телефон». Откроется меню с разделом Phone Information — там видно тип сети, к которой подключён смартфон прямо сейчас.

Также проверьте поддержку вашего смартфона. Не все Android-смартфоны поддерживают 5G — особенно бюджетные модели до 15 тысяч рублей. В характеристиках должно быть указано «5G» или «Sub-6GHz 5G». Диапазон n79 поддерживают большинство флагманов и субфлагманов 2024-2026 года на Snapdragon 8-й серии, Dimensity 9xxx и аналогичных платформах.

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Проверьте покрытие оператора. На сайтах МТС, Мегафона, Билайна и Т2 есть карты покрытия — найдите свой город и проверьте, доступен ли 5G в вашем районе. Покрытие в первое время будет точечным даже в городах из списка: центр города и крупные локации — да, спальные районы — пока нет. Актуальные новости о 5G в России публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.