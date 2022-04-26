Можно ли заряжать разные телефоны одной зарядкой

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Иван Герасимов 0

Крупные производители практически прекратили класть адаптер для зарядки в комплект со смартфоном — вместо этого приходится докупать аналог от другого производителя или оригинал за крупную сумму денег. Но как быть, если от предыдущего телефона остался адаптер? Выбрасывать жалко, а использовать с новым телефоном, вероятно, не совсем безопасно. А что будет, если вообще вся семья будет пользоваться одним зарядником, хотя у всех разные телефоны? Слишком много вопросов и мало ответов. Давайте посмотрим, можно ли одним адаптером заряжать разные телефоны и на что нужно обратить внимание.

Разбираемся, можно ли одним адаптером заряжать все устройства

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Зарядное устройство в комплекте

Любой адаптер подойдет для зарядки. Но есть нюансы

Одно из важнейших достижений производителей смартфонов — переход к единому разъёму Type-C. Ну, еще остался Lightning, но это другая история. В любом случае, смартфон можно зарядить любым адаптером, не бегая в поисках «зарядки для Сименса». С другой стороны, несмотря на огромное разнообразие аксессуаров, производители в своих инструкциях всегда предупреждают о том, что лучше использовать именно оригинальную зарядку, которая, по идее, намного надежнее и не убьет ваш аккумулятор.

На этом фоне выделяется умный сертифицированный адаптер от Apple: компания сама отбирает производителей, проверяя их аксессуары, а также наличие в них специальных микроконтроллеров. Без них iPhone просто не будет заряжаться. К слову, Apple не хочет устанавливать Type-C в iPhone именно по причине того, что владельцы начнут пользоваться дешевыми аналогами. А компания потеряет на сертификации аксессуаров много денег.

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Мощность зарядного устройства

От мощного зарядника есть польза! Он будет меньше изнашиваться

Смартфоны разрабатываются так, чтобы получать нужное количество энергии во время зарядки или меньшее, если мощность зарядника ниже. Но больше он принять не сможет. Если смартфон принимает 25 Вт, а вы подключили быструю зарядку на 60 Вт, то устройство примет именно 25. Так что, зарядить телефон быстрее не получится. Зато использование мощного зарядного устройства принесет пользу.

Например, максимальное количество энергии, вырабатываемое зарядником в активном режиме, составляет 60 Вт, а телефону нужно 25. Чем меньше энергии требуется от аксессуара, тем дольше он вам прослужит: он элементарно будет меньше нагреваться, за счет чего адаптер будет меньше изнашиваться. Кстати, то же самое касается и адаптеров меньшей мощности. Если у вашего телефона быстрая зарядка на 60 Вт, а зарядник рассчитан всего на 30 Вт, телефон будет заряжаться, но медленнее.

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Быстрая зарядка в смартфонах

Если в смартфоне нет быстрой зарядки (а такое бывает даже в 2022 году), то без согласования с контроллером устройства ни один адаптер не сможет подать больше энергии. Поэтому, надеяться, что условный iPhone SE будет быстро заряжаться от фирменного адаптера на 20 Вт — бессмысленно. А если быстрая зарядка имеется и у смартфона, и у адаптера, то варианты есть: телефоны имеют разные стандарты: Quick Charge, Turbo Power и так далее — каждый производитель решает по-своему, но суть их одна.

Но если взять адаптер с Quick Charge от Qualcomm и подключить к смартфону с Pump Express от MediaTek, то зарядка будет проходить в стандартном режиме, а не в быстром. Поэтому обязательно изучите спецификацию устройства, чтобы не выбросить деньги зря.

Зарядник

Обратите внимание на то, что не каждый кабель будет совместим с быстрой зарядкой

Зато некоторые смартфоны имеют обратную совместимость, то есть, адаптер от Quick Charge подойдет к нескольким другим стандартам. Но здесь стоит обратить внимание на кабель: например, быстрая зарядка от OnePlus будет работать только с фирменным кабелем. Другими словами, при выборе кабеля обращайте внимание на спецификацию и совместимость стандарта быстрой зарядки, адаптера и кабеля, иначе деньги будут потрачены зря, а смартфон будет заряжаться медленно, что вызовет вопросы.

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Какую зарядку выбрать для телефона

Изучайте спецификацию зарядного устройства, чтобы телефон заряжался правильно

В итоге мы получаем, что для смартфона можно использовать любой адаптер: он не испортит телефон и будет работать в любом случае. Более мощный адаптер даже не причинит вреда вашему устройству, а еще проработает дольше за счет того, что будет вырабатывать меньше энергии. Но с быстрой зарядкой все немного иначе: отдельные технологии могут быть несовместимы с аксессуарами. В большей степени это относится к фирменным адаптерам и кабелям, а сторонние производители, как правило, в большинстве случаев делают всеядные зарядники. В любом случае, всегда внимательно выбирайте аксессуар, а также старайтесь использовать оригинальный от производителя.

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