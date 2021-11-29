Как выбрать качественный кабель и адаптер для зарядки

На прошлой неделе мы рассказывали о том, можно ли оставлять зарядку в розетке. Этот материал вызвал нешуточный интерес со стороны наших читателей, и мы решили, что неплохо было бы продолжить тему, рассказав вам про качественные адаптеры и кабели для зарядки, которые можно и нужно приобретать для своих смартфонов. Оговоримся сразу: не все из представленных экземпляров будут стоить как оригинал, некоторые обойдутся даже дешевле, а качество у них будет абсолютно точно не хуже. Если пользуетесь недорогими китайскими проводками или аксессуарами, которые давно отправить в утиль, то вам точно стоит изучить нашу статью и порадовать свой смартфон. Кроме того, добавили сюда парочку приятных мелких девайсов, которые точно вам пригодятся. Приятных покупок!

Как выбрать кабель для зарядки смартфона

Ошибочно полагать, что аксессуары, в частности, кабели для зарядки должны стоить бешеных денег — как у Apple. Но и покупать абы что тоже не стоит. Что адаптеры, что кабели, в первую очередь, должны быть от известных производителей. UGreen — один из любимейших производителей среди читателей нашего Telegram-чата. Многие рекомендуют именно этот бренд, потому что аксессуары от него служат годами и не перетираются. Нашли вот такой экземпляр: на выбор есть два цвета, а также 4 варианта длины от 0.5м до 2м.

Цена: от 124 рублей

Кабель Ugreen

А еще есть вот такой кабель UGreen: вариант с Type-C, сделанным уголком. В самом деле: не все привычные штекеры удобны, поэтому такое решение имеет право на жизнь. Он очень гибкий, хорошо сгибается, а за счет нейлона почти не подвержен трещинам. Есть варианты на 0.5м, 1м и 2м.

Цена: от 144 рублей

Нейлоновый кабель UGreen

Переходник USB Type-C

Иногда случаются ситуации, когда вам жизненно необходимо подключить кабель microUSB к смартфону, а в нем установлен Type-C. Что делать? Выход прост: всегда держите поблизости переходник Baseus с microUSB на Type-C. Поверьте, эта маленькая штучка никогда не будет лишней в вашем рюкзаке. Кстати, у продавца есть вариант переходника с USB на Type-C, что тоже иногда полезно.

Цена: от 138 рублей

Купить USB-адаптер

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Как выбрать адаптер для зарядки смартфона

Не будем ходить слишком далеко: вот самый простой адаптер UGreen на 5 Вт. Качественный блок питания, который подойдет для зарядки любого гаджета и стоит вменяемых денег. Его можете смело оставлять в розетке — моя мама так и делает. Кстати, пользуется она им уже второй год.

Цена: 333 рубля

Адаптер UGreen

Адаптер мощностью 20 Вт давно перестал быть роскошью — это вполне привычный гаджет, которым пользуются все любители техники. Вы скажете, что есть адаптеры мощнее — безусловно, об этом мы поговорим далее. Если не гонитесь за слишком быстрой зарядкой, то вам стоит присмотреться к адаптеру от Vention: продавец предлагает на выбор сам адаптер или блок с кабелем Type-C/Lightning впридачу. Так сказать, любой каприз за ваши деньги.

Цена: 372 рубля

Адаптер Vention

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Сетевой адаптер с двумя портами

Не можем сказать про Baseus: аксессуары от этого бренда первыми приходят на ум, когда нужно купить что-то качественное для смартфона. Будет ли вам достаточно 30 Вт мощности? Думаю, вполне. В адаптере сразу три гнезда: 2 привычных USB и 1 порт Type-C. Если этого вам слишком много, то выберите вариант USB + Type-C — выйдет чуть дешевле.

Цена: от 884 рублей

Купить адаптер Baseus 30 Вт

Есть вариант от Baseus с двумя портами чуть дешевле. 10 Вт мощности — тоже показатель. Он чуть легче предыдущего адаптера, но в него также встроена защита от перегрева, которая работает благодаря специальному чипу. Кстати, несмотря на глянцевое покрытие он не царапается: у меня адаптер до сих пор как новенький.

Цена: 375 рублей

Купить адаптер Baseus 10 Вт

Не стоит забывать и про аксессуары Hoco, с которыми не возникает никаких проблем: что наушники, что чехлы, что кабели — все высокого качества и не вызывает нареканий. Вот вам адаптер на 20 Вт с защитой от перегрева — его смело можно добавлять в корзину.

Цена: 497 рублей

Адаптер Hoco

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Мощная зарядка для телефона

Я часто путешествую и стараюсь брать с собой только нужные вещи в ручную кладь. Каждый раз возить с собой пусть и небольшой, но увесистый адаптер для ноутбука Huawei меня не устраивает, ведь вместе с ним ездят и другие адаптеры. И я нашел классное решение: мощный адаптер на 100 (!!!) Вт от Baseus сразу с четырьмя гнездами. 2 Type-C и 2 USB — то, что мне нужно каждый день.

Это GaN-зарядка, она может выдерживать и проводить более высокие показатели напряжения и более высокие температуры, чем обычные кремниевые, а соответственно для них не так остро стоит вопрос нагрева. Кстати, если 4 портов вам много, то возьмите вариант с одним Type-C — не пожалеете. Продавец еще и кладет в подарок фирменный кабель Baseus.

Цена: от 2725 рублей

Купить мощную зарядку Baseus

Разветвитель USB для ноутбука

До того момента, пока я не обзавелся плюс-минус современным ноутбуком, я не понимал людей, которые жалуются на нехватку портов в нем. Теперь я их прекрасно понимаю: в моем Huawei D14 всего один порт Type-C и два USB. Учитывая то, что в один из них постоянно подключен адаптер от мышки, остается лишь один порт USB. Даже слота для карт памяти нет!

Это слишком больно, но я нашел классный USB-разветвитель: у продавца можно выбрать абсолютно любую комплектацию в зависимости от ваших требований. Я купил себе сразу 8-в-1, чтобы не вспоминать о нехватке портов. Настоятельно рекомендую вам этот аксессуар к покупке.

Цена: от 695 рублей

USB-разветвитель