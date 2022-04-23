Что делать, если вылетают приложения на Android TV

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Иван Герасимов 0

Телевизор со Smart TV устроен таким образом, что очень напоминает смартфон: также есть оперативная память, жесткий диск, операционная система, магазин приложений и обновления. К сожалению, иногда система дает сбой: приложения зависают, выкидывают пользователя или светится черный фон. При этом, так происходит на постоянной основе или приложение перестает работать внезапно — буквально после следующего включения телевизора. Согласитесь, неприятно, когда собираешься отдохнуть или посмотреть долгожданный матч? Об этом и поговорим: разберемся, почему вылетают приложения на Android TV и как с этим бороться.

Разбираемся, почему зависают приложения на телевизоре с Android TV

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Не работает приложение на телевизоре

Один из читателей нашего Телеграм-чата на днях пожаловался, что у него на телевизоре перестали загружаться приложения: при попытке открыть, тебя сразу же выкидывает из него. При этом работал только клиент одного из телеканалов. Есть несколько решений, что делать в такой ситуации.

Иногда обычные приложения не запускаются на телевизоре. В чем дело?

  • Перезагрузить телевизор. Перезагрузку лучше делать не системно через Настройки, а физически. Выключаете телевизор с пульта, после чего отключаете его на 2-3 минуты из розетки и запускаете.
  • Закрыть приложение на Андроид ТВ. Нажмите «Настройки», выберите «Приложения», затем нужное из списка.
  • Если предыдущий пункт не помог, то закройте другие запущенные приложения из списка.
  • Удалите обновления. В открытом пункте «Приложения» выберите нужное и нажмите «Удалить обновления» — будет возвращена исходная версия программы. Мне это помогло, когда не запускался Google Play.

Это наиболее простые способы разобраться с проблемой. Если не помогло, двигаемся дальше.

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Вылетает приложение на Андроид ТВ

Телевизор на Андроид ТВ умеет работать в режиме ожидания. То есть, при отключении с пульта, он сохраняет открытые приложения в фоне и при запуске возобновляет их работу. С одной стороны, это удобно — не нужно заново открывать нужное видео на YouTube или страницу на Кинопоиске. С другой стороны, это всегда чревато подтормаживанием Android TV. Что можно сделать?

Часто из приложений выкидывает прямо при использовании

  • В настройках устройства отключите «Быстрый старт» — телевизор будет запускаться медленнее, но приложения будут работать корректнее. Не нужно будет ждать, пока они «настоятся».
  • Проверьте подключение Wi-Fi. Например, мой телевизор расположен через несколько стен от роутера, в результате чего при запуске часто появляется уведомление о том, что Wi-Fi не подключен. Если есть возможность, просто подключите интернет с помощью кабеля.
  • Отключите местоположение в настройках. Многие приложения запрашивают геолокацию, в результате чего тратится много ресурсов.
  • Отключите Гугл Ассистент. Голосовой помощник также активируется при запуске телевизора, а из-за внезапного нажатия на кнопку активации система может начать притормаживать даже на топовых телевизорах. Распознавание голоса лучше отключать физически — с кнопки на задней панели телевизора.
  • Очистите кэш приложения. Это актуально для запущенных приложений, которые не закрывали несколько дней подряд.

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Зависает телевизор Смарт ТВ

К сожалению, многие бюджетные модели телевизоров не имеют достаточно ресурсов для стабильной работы системы. Такие устройства предназначены исключительно для просмотра ТВ-каналов, а Smart TV будто бы идет впридачу. Обидно, но такие модели покупать точно не стоит — недавно мы разбирали, какой телевизор лучше выбрать и на какие характеристики обратить внимание. Тем не менее, выход есть.

Перегруженный главный экран Android TV — основная причина подвисаний

  • Очистите главный экран от лишних приложений. Чем меньше предложений будет от YouTube и других сервисов на главном экране, тем лучше: они постоянно обновляются и тратят немало ресурсов.
  • Отключите заставку. Эта функция быстрее включает спящий режим на Android TV, в результате чего устройство дольше «приходит в себя» после сна.
  • Выберите режим изображения. Актуально для телевизоров с «уплавнялкой»: функция активно работает с картинкой и расходует много ресурсов. Да и от такого изображения глаза устают.
  • Сделайте сброс настроек. Если приложения на телевизоре не открываются, значит, пора откатиться к заводским параметрам, чтобы улучшить работу системы.

Если вашему телевизору уже много лет, он тормозит, попробуйте использовать ТВ-приставку: Xiaomi Mi TV Stick работает даже со старыми устройствами и отлично оптимизирован для всех необходимых приложений. В результате этого, вы удачно обновите телевизор вместо того, чтобы покупать новый.

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Как видите, на рынке нет практически ни одного телевизора со Smart TV, при работе с которым не возникали бы лаги. Можно ли найти что-то более приемлемое? Попробуйте Google TV вместо Android TV: в нашей статье рассказали, чем отличаются платформы и могут ли такие телевизоры обойтись дешевле.

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