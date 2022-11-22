Настройки приложений Андроид, которые облегчат вам жизнь

В процессе эксплуатации смартфона мы устанавливаем на мобильное устройство несколько десятков приложений, которые помогают выходить в интернет, переписываться с друзьями и выполнять другие не менее важные задачи. При этом подавляющее большинство пользователей пренебрегает настройками программ, позволяющими оптимизировать их работу. Сегодня я дам несколько советов, как настроить приложение на Андроиде, чтобы достичь максимального уровня комфорта при взаимодействии со смартфоном.

Автообновление приложений Андроид

К этой функции у владельцев Андроид-смартфонов неоднозначное отношение, из-за чего многие пытаются узнать, как отключить автообновление приложение. Считается, будто данная опция негативным образом сказывается на автономности устройства. В целом, с этим суждением можно согласиться, однако влияние автоматических обновлений настолько мало, что от ее отключения значительно меньше пользы, чем от активации.

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Для себя я уже давно определил: автообновление приложений Андроид — просто незаменимая функция, позволяющая мне не тратить время на установку апдейтов в ручном режиме. Новые версии программ выходят каждую неделю, а при наличии нескольких десятков прог на телефоне, обновлять их придется каждый день. Поэтому рекомендую в обязательном порядке настроить автообновление приложений в Плей Маркете:

Запустите Google Play. Тапните по значку профиля. Перейдите в раздел «Настройки». Раскройте вкладку Настройки подключения». В пункте «Автообновление приложений» установите значение «Любая сеть» или «Только Wi-Fi».

Если выполнить эти действия, программы будут обновляться в фоновом режиме, а вам не придется лишний раз открывать Play Маркет. Также с высокой долей вероятности вы не будете видеть навязчивые уведомления «Вышла новая версия» при запуске приложений. Ну а всем, кто хочет улучшить автономность, советую ознакомиться с неочевидными способами сэкономить заряд аккумулятора.

Как сделать приложение по умолчанию

Пользователи устанавливают на смартфон самые разные программы от браузеров до видеопроигрывателей. Бывает так, что после нажатия на ссылку страница открывается не в том веб-обозревателе, а видео, выбранное в «Проводнике», начинает воспроизводиться в неудобном плеере. Чтобы больше не сталкиваться с подобными проблемами, рекомендую настроить параметры приложения по умолчанию:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Нажмите на «три точки». Откройте вкладку «Приложения по умолчанию». Для каждой категории выберите понравившуюся программу».

Теперь вам не придется вручную открывать файлы через приложение. Все это будет происходить автоматически, а, например, при переходе по ссылке исчезнет окно выбора программ. Меньше действий — выше скорость решения задач.

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Разрешение приложений на Андроид

Основные настройки приложений скрываются в параметрах телефона. Там вы сможете запретить или, напротив, выдать программе необходимые разрешения для ее корректной работы. Вот, где настроить приложение:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Выберите интересующую программу.

Теперь поговорим про ключевые параметры, напрямую влияющие на работу смартфона. В первую очередь советую отключить автозапуск приложения. Сделайте это для всех программ за исключением мессенджеров, которым нужно постоянно работать в фоне.

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Далее откройте вкладку «Разрешения приложений». Здесь стоит разрешить все, поскольку отзыв некоторых прав приведет к некорректной работе программ. Также настройте уведомления приложений. Некоторые из них стоит отключить (например, оповещения от игр и браузеров).

Клонирование приложений — как включить

Если вы хотите использовать несколько учетных записей внутри одной и той же программы, то вам наверняка пригодится клонирование приложений. Эта функция позволяет создать копию утилиты или игры. Таким образом, вы, к примеру, сможете пользоваться двумя аккаунтами WhatsApp, несмотря на запрет подобной опции со стороны мессенджера. Клонирование приложений Андроид включается следующим образом:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «клонирование приложений». Активируйте переключатель, расположенный напротив нужной вам программы.

Так включается клонирование приложений Xiaomi. На других смартфонах функция может отсутствовать или располагаться в другом пункте меню. Поэтому есть смысл ознакомиться с альтернативными способами включения опции.

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Как скрыть приложение

Вполне допускаю, что у вас может возникнуть потребность спрятать значок приложения. Например, если вы не хотите, чтобы посторонний человек заметил на вашем экране утилиту для знакомств или нечто подобное. Посмотрите, как скрыть приложение:

Откройте настройки телефона. Введите в поиске «Скрытие приложений». Выберите программы, которые нужно спрятать.

Разумеется, это не единственный способ, как скрыть приложение на телефоне. О дополнительных вариантах можно узнать здесь, Ну а я на этом заканчиваю свое повествование о важных настройках приложений Андроид.