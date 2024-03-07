Настройки Яндекс Станции, которые нужно изменить сразу после покупки

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Герман Вологжанин

Яндекс Станция — очень популярное устройство, установленное в сотнях тысяч домохозяйств по всей стране. Эта колонка позволяет нам управлять компонентами умного дома, слушать музыку, да и просто общаться с голосовым ассистентом. И, хотя разработчики Яндекса постарались сделать все для комфортного взаимодействия с устройством, по умолчанию Станция кажется не слишком оптимизированной.

Настройки Яндекс Станции, которые нужно изменить сразу после покупки. Яндекс Станция имеет много настроек, которые нужно изменить после покупки. Фото.

Яндекс Станция имеет много настроек, которые нужно изменить после покупки

Чтобы колонка включила следующий трек, нужно обязательно обращаться к Алисе по имени, а после каждого обращения спикер издает пиликающий звук, который сильно раздражает. К счастью, это и многое другое можно исправить, если изменить несколько настроек Яндекс Станции.

Как подключить Яндекс Станцию к Android-смартфону

Быстрые команды для Алисы

Если не прикасаться к настройкам Яндекс Станции, то вам придется всякий раз называть имя голосового ассистента, даже для того, чтобы поставить воспроизведение музыки на паузу или переключить трек. Иначе колонка просто не откликнется. В этой связи важно активировать быстрые команды Алисы, чтобы виртуальный помощник выполнял базовые действия без предварительного обращения к нему по имени:

  1. Запустите приложение Дом с Алисой.
  2. Откройте настройки, нажав на шестеренку в правом верхнем углу.
    3. Быстрые команды для Алисы. Основные настройки скрываются в разделе «Виртуальный ассистент». Фото.

    Основные настройки скрываются в разделе «Виртуальный ассистент»

  3. Перейдите в раздел «Виртуальный ассистент», а затем — «Настройка быстрых команд».
  4. Активируйте все переключатели.

    5. Быстрые команды для Алисы. Быстрые команды — важнейшая настройка Яндекс Станции. Фото.

    Быстрые команды — важнейшая настройка Яндекс Станции

Возле каждого переключателя вы увидите список действий, которые Алиса будет выполнять без специального обращения. Запомните их и пользуйтесь ими для экономии времени.

Как убрать ограничение контента на Яндекс Станции

По умолчанию на Яндекс Станции установлено умеренное ограничение контента. Это значит, что колонка не включает треки с пометкой «E» (18+) в Моей волне, а при воспроизведении по запросу всегда делает предупреждение «Внимание, это не для детских ушей».

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Колонка лишает вас любимой музыки, а ее постоянные предупреждения дико раздражают. Поэтому отключите ограничение контента на Яндекс Станции:

  1. Откройте настройки виртуального ассистента.
  2. Перейдите в раздел «Ограничения контента».
  3. Установите значение «Без ограничений».
Как убрать ограничение контента на Яндекс Станции. После снятия ограничений Алиса все равно не включит ребенку взрослый контент. Фото.

После снятия ограничений Алиса все равно не включит ребенку взрослый контент

Если в вашем доме есть дети, снятие ограничений им никак не навредит. Алиса распознает детский голос и никогда не включит контент с маркировкой «18+», если к ней обратится ребенок.

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Режим кроссфейд в Яндекс Станции

В недавнем обновлении Яндекс Станции появилась функция кроссфейд. Она обеспечивает плавный переход между треками, что будет очень полезно, если вы слушаете музыку фоном. С ней все песни сольются в бесшовный поток.

Режим кроссфейд в Яндекс Станции. Функция, делающая плавный переход между треками. Фото.

Функция, делающая плавный переход между треками

Включить кроссфейд на Яндекс Станции можно через все тот же раздел с настройками виртуального ассистента. Просто активируйте нужный переключатель.

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Звук активации Алисы

При обращении к Алисе колонка издает звук. По задумке разработчиков это нужно для понимания, что вас слушает голосовой ассистент. Но это и так понятно, поскольку после обращения на колонке загорается индикатор. Так что смело отключайте звук активации Алисы в настройках виртуального ассистента, если он тоже вас раздражает.

Звук активации Алисы. Не забудьте отключить звук активации. Фото.

Не забудьте отключить звук активации

Звук активации Яндекс Станции будет полезен только в двух сценариях. Во-первых, если вы имеете серьезные нарушения зрения, не позволяющие разглядеть световую активацию. Во-вторых, если вы будете обращаться к Алисе из другой комнаты, то есть не видя саму колонку.

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Как сделать, чтобы Алиса запомнила голос

Теперь перейдем к другой категории настроек Станции с Алисой. Голосовой ассистент может запомнить голос каждого члена семьи, чтобы включать контент, соответствующий его предпочтениям. Для этого понадобится:

  1. Вернуться на главную страницу приложения Дом с Алисой.
  2. Выбрать колонку.
  3. Перейти в раздел «Мой голос».
  4. Нажать кнопку «Запомнить голос» и следовать дальнейшим инструкциям, которыми поделится Алиса.
Как сделать, чтобы Алиса запомнила голос. Так вы сможете персонализировать контент. Фото.

Так вы сможете персонализировать контент

Чтобы Алиса запомнила голоса других членов семьи, их аккаунты нужно привязать к умному дому. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельном материале.

Как научить Яндекс Станцию различать людей

Настройка эквалайзера Яндекс Станции

Наконец, каждому меломану нужно поиграться с эквалайзером Яндекс Станции, поскольку умные колонки в большинстве своем не отличаются высоким качеством звука. Он открывается через одноименный раздел в настройках устройства.

Настройка эквалайзера Яндекс Станции. Эквалайзер помогает исправить некоторые недостатки звука Яндекс Станции. Фото.

Эквалайзер помогает исправить некоторые недостатки звука Яндекс Станции

Здесь вы можете выбрать один из предустановленных пресетов под определенный музыкальный жанр, а также самостоятельно настроить эквалайзер Яндекс Станции, вручную выставив приоритет нужным частотам.

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