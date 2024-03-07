Настройки Яндекс Станции, которые нужно изменить сразу после покупки

Яндекс Станция — очень популярное устройство, установленное в сотнях тысяч домохозяйств по всей стране. Эта колонка позволяет нам управлять компонентами умного дома, слушать музыку, да и просто общаться с голосовым ассистентом. И, хотя разработчики Яндекса постарались сделать все для комфортного взаимодействия с устройством, по умолчанию Станция кажется не слишком оптимизированной.

Чтобы колонка включила следующий трек, нужно обязательно обращаться к Алисе по имени, а после каждого обращения спикер издает пиликающий звук, который сильно раздражает. К счастью, это и многое другое можно исправить, если изменить несколько настроек Яндекс Станции.

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Быстрые команды для Алисы

Если не прикасаться к настройкам Яндекс Станции, то вам придется всякий раз называть имя голосового ассистента, даже для того, чтобы поставить воспроизведение музыки на паузу или переключить трек. Иначе колонка просто не откликнется. В этой связи важно активировать быстрые команды Алисы, чтобы виртуальный помощник выполнял базовые действия без предварительного обращения к нему по имени:

Запустите приложение Дом с Алисой. Откройте настройки, нажав на шестеренку в правом верхнем углу. Перейдите в раздел «Виртуальный ассистент», а затем — «Настройка быстрых команд». Активируйте все переключатели.

Возле каждого переключателя вы увидите список действий, которые Алиса будет выполнять без специального обращения. Запомните их и пользуйтесь ими для экономии времени.

Как убрать ограничение контента на Яндекс Станции

По умолчанию на Яндекс Станции установлено умеренное ограничение контента. Это значит, что колонка не включает треки с пометкой «E» (18+) в Моей волне, а при воспроизведении по запросу всегда делает предупреждение «Внимание, это не для детских ушей».

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Колонка лишает вас любимой музыки, а ее постоянные предупреждения дико раздражают. Поэтому отключите ограничение контента на Яндекс Станции:

Откройте настройки виртуального ассистента. Перейдите в раздел «Ограничения контента». Установите значение «Без ограничений».

Если в вашем доме есть дети, снятие ограничений им никак не навредит. Алиса распознает детский голос и никогда не включит контент с маркировкой «18+», если к ней обратится ребенок.

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Режим кроссфейд в Яндекс Станции

В недавнем обновлении Яндекс Станции появилась функция кроссфейд. Она обеспечивает плавный переход между треками, что будет очень полезно, если вы слушаете музыку фоном. С ней все песни сольются в бесшовный поток.

Включить кроссфейд на Яндекс Станции можно через все тот же раздел с настройками виртуального ассистента. Просто активируйте нужный переключатель.

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Звук активации Алисы

При обращении к Алисе колонка издает звук. По задумке разработчиков это нужно для понимания, что вас слушает голосовой ассистент. Но это и так понятно, поскольку после обращения на колонке загорается индикатор. Так что смело отключайте звук активации Алисы в настройках виртуального ассистента, если он тоже вас раздражает.

Звук активации Яндекс Станции будет полезен только в двух сценариях. Во-первых, если вы имеете серьезные нарушения зрения, не позволяющие разглядеть световую активацию. Во-вторых, если вы будете обращаться к Алисе из другой комнаты, то есть не видя саму колонку.

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Как сделать, чтобы Алиса запомнила голос

Теперь перейдем к другой категории настроек Станции с Алисой. Голосовой ассистент может запомнить голос каждого члена семьи, чтобы включать контент, соответствующий его предпочтениям. Для этого понадобится:

Вернуться на главную страницу приложения Дом с Алисой. Выбрать колонку. Перейти в раздел «Мой голос». Нажать кнопку «Запомнить голос» и следовать дальнейшим инструкциям, которыми поделится Алиса.

Чтобы Алиса запомнила голоса других членов семьи, их аккаунты нужно привязать к умному дому. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельном материале.

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Настройка эквалайзера Яндекс Станции

Наконец, каждому меломану нужно поиграться с эквалайзером Яндекс Станции, поскольку умные колонки в большинстве своем не отличаются высоким качеством звука. Он открывается через одноименный раздел в настройках устройства.

Здесь вы можете выбрать один из предустановленных пресетов под определенный музыкальный жанр, а также самостоятельно настроить эквалайзер Яндекс Станции, вручную выставив приоритет нужным частотам.