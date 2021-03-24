Не опять, а снова: как Google хочет ещё больше разогнать Chrome

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Google Chrome ни для одной из платформ нельзя назвать медленным. Более того, лично меня всегда устраивал его уровень быстродействия настолько, что я даже не задумывался над тем, чтобы предпочесть ему что-то другое. Поэтому, сказать по совести, я никогда особенно не замечал увеличений скорости работы браузера, которые происходили с выходом обновлений. Однако Google считает, что пользователи могут быть недовольны тем, насколько быстро Chrome загружает веб-страницы. Поэтому компания пообещала увеличить его быстродействие в следующем обновлении браузера за номером 90.

Chrome

Chrome 90 будет по умолчанию загружать HTTPS-версии сайтов, а не HTTP

Google выпустила Chrome специально для флагманов на Android. В чём разница

В Chrome для настольных и мобильных платформ за номером 90, который выйдет ещё до истечения весны, изменится принцип загрузки веб-страниц. После обновления протокол HTTPS станет для браузера основным. Несмотря на то что он появился уже много лет назад, до настоящего момента Chrome использовал по умолчанию его незащищённый аналог, обращаясь сначала к нему, а уже потом загружал HTTPS, если получал от сайта информацию о его доступности. Но теперь всё будет ровно наоборот. Сначала браузер будет пытаться загрузить защищённую версию, а при её отсутствии — незащищённую.

Безопасность Google Chrome

HTTPS

HTTPS обеспечивает защиту пользовательских данных, а HTTP нет

Google приняла такое решение, потому что подавляющее большинство сайтов в интернете используют шифрование. Поэтому в последнее время Chrome просто тратит лишнее время на то, чтобы загрузить небезопасную версию сайта, а потом перейти на безопасную. Несмотря на то что на это требуется не так много времени, тем не менее, задержка при переходах между HTTP- и HTTPS-адаптированными версиями веб-ресурсов всё-таки была. В результате сайты загружались медленнее, чем могли бы, поэтому Google решила устранить это недоразумение.

HTTPS – это защищённая версия протокола HTTP, которая использует шифрование в целях повышения безопасности взаимодействия пользователя с сайтом. Таким образом удаётся, во-первых, исключить перехват данных третьими лицами, а, во-вторых, скрыть их даже от владельца ресурса.

Как сильно изменится быстродействие Chrome и заметят ли его пользователи только из-за отказа от использования HTTP-протокола по умолчанию, сказать сложно. Но, учитывая, что обычно Google не ограничивается только одним нововведением, то скорее всего, сочетание нескольких механизмов повышения скорости работы дадут какой-никакой эффект. Во всяком случае, за последнее время в фирменном браузере поискового гиганта появился ряд фишек, способствующих повышению скорости загрузки веб-страниц.

Как разогнать Google Chrome

Chrome

Мобильный Chrome будет обновляться каждые 4 недели, но только начиная с лета

Вот эти фишки:

  • Back and forward cache – механизм, который позволяет мгновенно загружать страницу при возврате назад, вытягивая её из кэша;
  • Таймер JavaScript – таймер, который отсчитывает время от последнего обращения к вкладке и замораживает её, если прошло больше минуты;
  • Freeze-Dried Tabs – инструмент, который как бы делает снимок экрана и загружает его в первую очередь, если страница тяжёлая;
  • IsolatedSplits – механизм, который поддерживает работу только тех веб-страниц, которые находятся в зоне видимости пользователя, что повышает скорость загрузки на 7%.

Google добавила в Chrome эксклюзивную функцию смартфонов Google Pixel. Что это и как пользоваться

Несмотря на то что Google объявила о переводе Chrome на новую модель обновления, решив выпускать новые версии каждые 4 недели против полутора месяцев, это правило вступит в силу только летом. Соответственно, Chrome 90 выйдет не в начале апреля, как думали многие, а ближе к началу мая. За это время Google планирует завершить отладку и тестирование новой версии браузера, ведь в её планы входит не только внедрение нововведений, которые она тестирует уже давно, но и исправление критических уязвимостей.

Теги
Лонгриды для вас
Epic Games Store
Epic Games делает своего конкурента App Store и Google Play

Альтернативные магазины приложений – норма для Android. Несмотря на то что официальной площадкой дистрибуции софта для мобильной ОС Google является Google Play, компания не чинит пользователям препятствий для загрузки ПО из альтернативных источников. Возможно, ей это не очень нравится, но она терпит, исправно поддерживая статус Android как открытой платформы. Поэтому у нас есть возможность скачивать приложения хоть из APKMirror, хоть из APKPure, хоть из F-Droid. Но теперь свой магазин приложений надумала сделать Epic Games, и это действительно интересно.

Читать далее
Redmi
Что лучше купить: Redmi Note 8 Pro или Redmi Note 9 Pro

Конец года – традиционно самая сложная пора для тех, кто запланировал покупку нового смартфона не из флагманов. Ведь если в январе-феврале от аппаратов из топового сегмента не будет отбоя, то вот с недорогими устройствами есть кое-какие проблемы. Традиционно производители стараются разнести релизы бюджетников по всему году равномерно, и выходит их так много, что никогда не угадаешь, когда выйдет тот самый идеальный смартфон, да и выйдет ли вообще. Поэтому пользователи по привычке обращают внимание на уже существующие модели, которые сравнивают друг с другом.

Читать далее
Google Chrome 89
Запрет куков, профили и поиск по вкладкам: Google выпустила обновление Chrome 89

Google так часто выпускает обновления для Chrome, что иной раз начинаешь думать, что у компании вообще нет других сервисов. Но смысл в регулярной и стабильной поддержке браузера всё-таки есть. Отрасль меняется так стремительно, что Google приходится с одной стороны задавать тренды, а с другой – догонять их. Ведь никогда заранее не знаешь, что ещё взбредёт в голову разработчикам Apple и какие данные пользователей они решат защищать на этот раз. Но хорошо, что Google вполне за ними успевает.

Читать далее
Новый комментарий