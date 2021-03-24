Не опять, а снова: как Google хочет ещё больше разогнать Chrome

Google Chrome ни для одной из платформ нельзя назвать медленным. Более того, лично меня всегда устраивал его уровень быстродействия настолько, что я даже не задумывался над тем, чтобы предпочесть ему что-то другое. Поэтому, сказать по совести, я никогда особенно не замечал увеличений скорости работы браузера, которые происходили с выходом обновлений. Однако Google считает, что пользователи могут быть недовольны тем, насколько быстро Chrome загружает веб-страницы. Поэтому компания пообещала увеличить его быстродействие в следующем обновлении браузера за номером 90.

Google выпустила Chrome специально для флагманов на Android. В чём разница

В Chrome для настольных и мобильных платформ за номером 90, который выйдет ещё до истечения весны, изменится принцип загрузки веб-страниц. После обновления протокол HTTPS станет для браузера основным. Несмотря на то что он появился уже много лет назад, до настоящего момента Chrome использовал по умолчанию его незащищённый аналог, обращаясь сначала к нему, а уже потом загружал HTTPS, если получал от сайта информацию о его доступности. Но теперь всё будет ровно наоборот. Сначала браузер будет пытаться загрузить защищённую версию, а при её отсутствии — незащищённую.

Безопасность Google Chrome

Google приняла такое решение, потому что подавляющее большинство сайтов в интернете используют шифрование. Поэтому в последнее время Chrome просто тратит лишнее время на то, чтобы загрузить небезопасную версию сайта, а потом перейти на безопасную. Несмотря на то что на это требуется не так много времени, тем не менее, задержка при переходах между HTTP- и HTTPS-адаптированными версиями веб-ресурсов всё-таки была. В результате сайты загружались медленнее, чем могли бы, поэтому Google решила устранить это недоразумение.

HTTPS – это защищённая версия протокола HTTP, которая использует шифрование в целях повышения безопасности взаимодействия пользователя с сайтом. Таким образом удаётся, во-первых, исключить перехват данных третьими лицами, а, во-вторых, скрыть их даже от владельца ресурса.

Как сильно изменится быстродействие Chrome и заметят ли его пользователи только из-за отказа от использования HTTP-протокола по умолчанию, сказать сложно. Но, учитывая, что обычно Google не ограничивается только одним нововведением, то скорее всего, сочетание нескольких механизмов повышения скорости работы дадут какой-никакой эффект. Во всяком случае, за последнее время в фирменном браузере поискового гиганта появился ряд фишек, способствующих повышению скорости загрузки веб-страниц.

Как разогнать Google Chrome

Вот эти фишки:

Back and forward cache – механизм, который позволяет мгновенно загружать страницу при возврате назад, вытягивая её из кэша;

Таймер JavaScript – таймер, который отсчитывает время от последнего обращения к вкладке и замораживает её, если прошло больше минуты;

Freeze-Dried Tabs – инструмент, который как бы делает снимок экрана и загружает его в первую очередь, если страница тяжёлая;

IsolatedSplits – механизм, который поддерживает работу только тех веб-страниц, которые находятся в зоне видимости пользователя, что повышает скорость загрузки на 7%.

Google добавила в Chrome эксклюзивную функцию смартфонов Google Pixel. Что это и как пользоваться

Несмотря на то что Google объявила о переводе Chrome на новую модель обновления, решив выпускать новые версии каждые 4 недели против полутора месяцев, это правило вступит в силу только летом. Соответственно, Chrome 90 выйдет не в начале апреля, как думали многие, а ближе к началу мая. За это время Google планирует завершить отладку и тестирование новой версии браузера, ведь в её планы входит не только внедрение нововведений, которые она тестирует уже давно, но и исправление критических уязвимостей.