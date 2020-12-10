Не отправляются и не приходят смс на Андроид. Что делать

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Иван Кузнецов 0

Если вы спросите меня, когда я в последний раз отправлял SMS, я честно отвечу, что не помню. Нет, ну правда. Достаточно просмотреть содержимое приложения «Сообщения» на моём смартфоне, чтобы убедиться, что там нет ни одного исходящего послания, а только входящие рассылки от разных служб, сервисов и интернет-магазинов, которыми я пользуюсь. Реальное же общение я давно перенёс в мессенджеры, где взаимодействую с близкими и коллегами по работе. Но, как показывает практика, для многих эсэмэски по-прежнему являются востребованным средством общения, который неожиданно отключился сам по себе.

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На этой неделе пользователи смартфонов Samsung, OnePlus, LG, Motorola, Alcatel и, возможно, некоторых других брендов пожаловались на перебои с приёмом и отправкой SMS-сообщений. По их словам, чаще всего сообщения не отправляются и не поступают вообще, но время от времени им удаётся пробить блокаду и достичь своих получателей.

Учитывая переменчивый характер сбоя и обилие затронутых устройств, многие пользователи стали винить во всём своих операторов, которые казались последней инстанцией для решения проблемы. Но оказалось, что они тут не при чём.

Что такое Carrier Services

Проверка со стороны экспертов показала, что причиной блокады SMS-сообщений в обе стороны стал сбой в работе Carrier Services. Это один из компонентов операционной системы Android, который отвечает за обеспечение прохождения сигнала от оператора к смартфону.

Благодаря ему становится возможным сотовая связь, доступ в интернет и отправка-получение SMS. Поскольку баг был обнаружен в Carrier Services 50, вам потребуется либо обновиться на более новую версию, которой пока нет, либо откатиться на более старую, чем мы и воспользуемся:

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Как удалить обновления Carrier Services

  • Перейдите в «Настройки» — «Приложения»;
  • В открывшемся окне выберите Carrier Services;
Carrier Services

Удалить обновления Carrier Services можно в настройках

  • Откройте вкладку Carrier Services и откройте контекстное меню;
  • В контекстном меню выберите «Удалить обновления».

Откат сервисов Google

СМС на Android

Вернуть работоспособность СМС на Android можно удалением обновлений Carrier Services

Удаление обновлений спровоцирует откат Carrier Services к той самой версии, с которой ваш смартфон поставлялся с завода. Это должно исправить проблему. Правда, есть небольшая оговорка. Некоторые смартфоны обновляют сервисы Google – а Carrier Services относится к их числу – автоматически.

То есть не исключена вероятность того, что ваш аппарат снова сам скачает обновление операторского компонента, что в свою очередь снова собьёт работу сообщений. Если это произойдёт, скачайте и установите Carrier Services 48 по этой ссылке.

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Очень круто, что Google позволяет обновлять и даунгрейдить системные компоненты отдельно от основной версии Android. Ведь если бы нечто подобное произошло на iOS, пользователям iPhone пришлось бы ждать обновления операционной системы в лучшем случае неделю, а то и две.

Мало того, что из-за системных ограничений Apple не может выпустить отдельный патч с баг-фиксом для определённого сегмента ОС, так ещё и пользователи не могут просто так взять и откатить версию нужного им компонента платформы. В результате получается одно сплошное неудобство как для пользователей, так и для разработчиков.

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