Не скачиваются приложения с Плей Маркета. Что делать

Откуда вы скачиваете весь софт для Android? Логично, что из Google Play или на худой конец из AppGallery. Несмотря на то что некоторые производители устанавливают на фирменные смартфоны свои собственные магазины приложений вроде Galaxy Store, Amazon AppStore или Mi Store, большинство их так ни разу и не открывают. Да и зачем, если есть адекватный каталог от Google, где, с её слов, пользователям доступен широчайший ассортимент безопасных приложений. Но не Google Play’ем единым, как говорится.

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Основная проблема Google Play, на мой взгляд, состоит даже не в качестве софта, который там размещается и не в посредственной процедуре премодерации, хотя и это очень важно. А в его закрытости для самих пользователей. Несмотря на то что Google позиционирует Android как открытую операционную систему, она сама гробит этот образ, деля Google Play на региональные сегменты, где одни пользователи могут скачать приложение, а другие не могут.

Это приложение недоступно для вашего устройства

Возьмём за пример Google Earth. Честно сказать, я не разбирался, почему фирменное приложение Google доступно одним и недоступно другим. Мне было достаточно того, что я, когда открывал страницу Google Earth в Google Play, видел серую кнопку установки и рушащую надежду приписку «Это приложение недоступно для вашего устройства».

Странно. Ведь это не какой-то эксклюзив Google Pixel. Просто почему-то Google решила сделать Google Earth недоступным конкретно для меня ещё сотен тысяч, если не миллионов пользователей. А ведь это не единичный пример. Таких по Google Play можно насчитать несколько тысяч, и то, если брать только популярный софт. Тут-то нам и пригодится APKMirror.

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APKMirror – это онлайн-площадка с APK-файлами приложений для Android. Специальные алгоритмы анализируют разные магазины приложений, в том числе Google Play, а потом копируют софт к себе. А чтобы исключить вероятность распространения вредоносного ПО и заражения пользователей, специальные инструменты блокируют весь недоброкачественный софт и регулярно проверяют ассортимент на предмет его наличия.

Как скачивать APK на Андроид

Пользоваться APKMirror не сложнее, чем Google Play:

Перейдите по этой ссылке на сайт APKMirror;

Найдите в поиске нужное вам приложение;

Откройте его страницу и выберите подходящую версию APK;

Скачайте её, а потом установите как обычное приложение.

Безопасно ли скачивать АПК на Андроид

Поскольку APKMirror не имеет мобильного клиента, установка приложений, загруженных оттуда, производится вручную. От вас требуется перейти в раздел со скачанными файлами Google Chrome, кликнуть на APK-файл приложения и подтвердить его установку. Ничего сложного, но есть несколько аспектов, которые нужно контролировать.

Какой APK выбрать

Во-первых, нужно скачать верный APK-файл, потому что от этого зависит работоспособность самого приложения. Чаще всего на площадке встречаются программы двух видов: armeabi-v7a и arm64-8a. Если вам лень разбираться в архитектурных особенностях процессора своего смартфона, попробуйте скачать каждую по очереди. Например, моему Honor View 20 подходит arm64-8a. Кроме того, есть разделение по версии Android и dpi. О том, что такое dpi, мы рассказывали в отдельной статье.

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Во-вторых, нужно помнить, что APK – это установочный файл приложения, который не исчезнет автоматически после успешной установки, а останется в его памяти и будет занимать собой драгоценное пространство. Если вы часто скачиваете софт на APKMirror, APK может накопиться так много, что они забьют всю память вашего смартфона. Поэтому рекомендуется удалять установочный файл сразу после установки приложения, чтобы они не накапливались и на забивали свободное пространство на диске.

Безусловно, APKMirror может не вызывать ощущения безопасного каталога приложений, учитывая, что у него, в отличие от APKPure, даже нет своего клиента наподобие Google Play. Однако я сам регулярно пользуюсь APKMirror и скачиваю оттуда весь софт, который недоступен в российском сегменте Google Play или отсутствует в каталоге поискового гиганта в принципе. Ещё ни разу за всё время использования APKMirror мне не попалось вредоносного или мошеннического ПО, из чего я делаю вывод, что модераторы и алгоритмы стороннего каталога работают эффективнее, чем гугловые.