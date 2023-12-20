Нестыдные приложения из Гугл Плей, которые я рекомендую скачать на телефон абсолютно всем

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Иван Герасимов

Наверняка вам приходилось держать в руках телефон другого человека, в котором по-другому настроено абсолютно все. Интерфейс, рингтоны, управление. На главном экране совершенно иной набор программ, из которых сходятся разве что мессенджеры и соцсети. Получается, что далеко не всем могут пригодиться даже очень полезные приложения, но к счастью — есть исключения. Отыскал их собственноручно в Гугл Плей и настоятельно рекомендую скачать каждому — они точно будут полезны и не займут место в телефоне просто так!

Нестыдные приложения из Гугл Плей, которые я рекомендую скачать на телефон абсолютно всем. Эти приложения можно смело качать самому и советовать другим. Фото.

Эти приложения можно смело качать самому и советовать другим

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7 минут — бесплатные тренировки на телефон

В моей жизни спорт занимает особое место, но иногда времени на него не хватает. Что ж, это не повод отказываться от небольшой разминки, тем более, что для этого нужно немного свободного пространства. Ну, и скачать 7 минут — фитнес-приложение для домашних тренировок с большой библиотекой различных упражнений. Его я также рекомендую всем, кто хочет встретить 2024 год в отличной форме или заняться ею в Новом году!

7 минут — бесплатные тренировки на телефон. 7 минут — отличное приложение для тех, кто не хочет тренироваться в зале. Фото.

7 минут — отличное приложение для тех, кто не хочет тренироваться в зале

Короткие тренировки на выносливость состоят из 12 упражнений длительностью всего 7 минут. Каждое выполняются по 30 секунд с небольшим перерывом на 10 секунд. Особой подготовки тут не требуется, поэтому справится даже новичок — скачивайте приложение для фитнеса и приводите себя в порядок!

Короткие тренировки дома

Дневник тренировок с трекером для Андроид

Дневник тренировок с трекером для Андроид. Дневник тренировок очень удобен для фиксации своих достижений. Фото.

Дневник тренировок очень удобен для фиксации своих достижений

Ну, а фиксировать все свои достижения, количество подходов, выносливость и улучшения во внешнем виде вам поможет удобное приложение Дневник тренировок & Трекер. Это не только записная книжка для тренировок в смартфоне, но и удобное приложение с анализом вашей активности. Так оно поддерживает просмотр статистики в виде графика, имеет вкладку с избранным и личными рекордами, автозаполнение и даже резервное копирование в облако для удобного восстановления данных на новый смартфон.

Скачать дневник тренировок

Сможете фиксировать туда любые тренировки, будь то кардио, силовые или функциональные. А еще у приложения отзывчивая поддержка, которая постоянно собирает фидбэк и улучшает утилиту. Есть разные виды премиум-версий, которые определенно стоят своих денег, а еще трекер упражнений работает со смарт-часами на Wear OS, а также Samsung и Garmin. То есть, можете им пользоваться даже на Pixel Watch!

Pixel Watch недорого

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Motivation — приложение с цитатами на каждый день

В конце года всем нам крайне сложно собраться с мыслями из-за суеты и большого объема дел. Ну и как после такого начинать жизнь с чистого листа? Можно попытаться найти мотивацию в приложении Motivation: это огромная библиотека вдохновляющих цитат на каждый день, которые поднимут настроение, если оно на нуле.

Motivation — приложение с цитатами на каждый день. Мотивационные цитаты прямо на экране смартфона — что может быть удобнее? Фото.

Мотивационные цитаты прямо на экране смартфона — что может быть удобнее?

Само приложение имеет очень дружелюбный интерфейс, а при первом запуске предлагает выбрать проблему, с которой хотите справиться, и проведет мини-опрос для правильного подбора аффирмаций. В Motivation предусмотрен виджет с цитатами для главного экрана, который регулярно обновляется, а понравившиеся можно добавлять в Избранное, чтобы не потерять.

Приложение Motivation

AudioLab Audio Editor — аудиоредактор для Андроид

Говорят, формат МР3 ушел в прошлое, но это не так: пока на стриминговых сервисах продолжает исчезать музыка, многие по-прежнему скачивают треки на телефон самостоятельно. Удобно, что его можно обрезать, убрав лишнее, или поставить в качестве рингтона на звонок! В этом поможет аудиторедактор AudioLab — разобраться с ним очень просто.

AudioLab Audio Editor — аудиоредактор для Андроид. Если любите ставить рингтоны, то без этого приложения вам не обойтись. Фото.

Если любите ставить рингтоны, то без этого приложения вам не обойтись

Достаточно выбрать нужный трек, затем выделить отрезок и вырезать его. Можно даже наложить эффекты, отрегулировать громкость песни и использовать другие фишки, для которых обычно нужен софт на ПК. Вдобавок утилита предлагает такие функции, как создание миксов, запись голоса и конвертер в другие форматы. Скачайте, чтобы всегда была возможность обрезать песню на телефоне!

Аудиоредактор для Андроид

Как установить клавиатуру с Apple iPhone на Android

Merge Fellas — головоломка с мемами для смартфона

По традиции в нашей подборке не обходится без игр. Рекомендую вам скачать Merge Fellas — популярную головоломку для Android, которая сейчас разрывает чарты App Store и Google Play. В чем ее фишка? Как минимум в простоте: она очень похожа на тетрис, вот только вместо фигур нужно складывать мемы.

Merge Fellas — головоломка с мемами для смартфона. В Merge Fellas становится невыносимо сложно играть уже через несколько минут. Фото.

В Merge Fellas становится невыносимо сложно играть уже через несколько минут

Со временем они увеличиваются в размерах, а усложняется задача из-за того, что объекты постоянно перекатываются с места на место. Это бесплатная игра для Андроид, в которой нет подписок, а продолжить сеанс можно просмотром рекламы. Затягивает — просто нереально: прочтите наш обзор на Merge Fellas, чтобы знать все нюансы!

Скачать Merge Fellas

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