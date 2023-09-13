Нужно ли отключать 5G на Android-смартфоне ради экономии энергии и как это сделать

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Герман Вологжанин

Еще в 2022 году продажи смартфонов с 5G превысили показатели устройств, поддерживающих только 4G. И это при том, что сети пятого поколения распространены далеко не везде. К примеру, в России нет соответствующей инфраструктуры, но в то же время добрая половина устройств, представленных на рынке, поддерживает новую технологию. А поскольку настройки Android позволяют выбрать предпочтительный тип сети, возникает резонный вопрос: нужно ли отключать 5G, и к чему это приведет? Ответим на него, сопоставив все за и против.

Нужно ли отключать 5G на Android-смартфоне ради экономии энергии и как это сделать. Поможет ли отключение 5G сэкономить заряд аккумулятора? Фото.

Поможет ли отключение 5G сэкономить заряд аккумулятора?

Энергопотребление сети 5G

Сравнивая 5G и 4G, я уже рассказывал, что важным преимуществом новой технологии является сниженное энергопотребление. Скачивание файла в сетях пятого поколения скажется на заряде аккумулятора почти в 2 раза меньше, чем загрузка через 4G. Однако в условиях, когда существующее покрытие 5G не способно удовлетворить потребности всех пользователей, показатели энергоэффективности находятся на низком уровне.

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Исследование лаборатории ViserMark показало, что при повседневном использовании 5G потребляет на 10% больше энергии, чем 4G. Свое сравнение провела и компания Ookla. Согласно ее данным, прожорливость сетей пятого поколения зависит от процессора смартфона. Но на диаграмме Ookla все равно видно, что 5G потребляет больше энергии на 6-11%.

Энергопотребление сети 5G. Как показывает исследование Ookla, 5G потребляет больше энергии, чем 4G. Фото.

Как показывает исследование Ookla, 5G потребляет больше энергии, чем 4G

Исходя из результатов исследований, напрашивается логичный вывод: отключать 5G на смартфоне нужно ради экономии энергии. Но насколько этот совет применим к российским реалиям, если в нашей стране сети пятого поколения не используются в коммерческих целях и доступны только в маленьких тестовых зонах?

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Почему стоит отключить 5G на смартфоне

Как ни странно, принудительное отключение 5G на Android может помочь продлить срок службы смартфона даже в наших условиях. Хотя новая технология не распространена в России, если в настройках активированы сети пятого поколения, устройство будет пытаться их найти, тратя на поиск драгоценную энергию.

Почему стоит отключить 5G на смартфоне. В условиях отсутствия покрытия отключение 5G тоже может быть полезным. Фото.

В условиях отсутствия покрытия отключение 5G тоже может быть полезным

Нечто подобное происходит, когда мы едем из одного населенного пункта в другой. Вы ведь наверняка замечали, что в поездке телефон быстро разряжается? Виной тому постоянный поиск сети в условиях плохого сигнала. То же самое произойдет, если на смартфоне включен 5G. Вашем регионе нет соответствующей инфраструктуры, но устройство все равно ищет сети пятого поколения.

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Стоит оговориться, что все это — рассуждения, не подкрепленные цифрами. К сожалению, в открытом доступе нет исследований, которые бы подтверждали или опровергали изложенную выше теорию. Но раз уж в России все равно не распространена новая технология, отключение 5G на телефоне не приведет к негативным последствиям. Связь не ухудшится, а энергопотребление, возможно, снизится.

Как отключить 5G на телефоне

Чтобы отключить 5G на Андроид, нужно изменить предпочтительный тип сети на 4G. Сделать это можно через настройки SIM-карты, выполнив несколько простых шагов:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети».
  3. Выберите симку.
  4. Откройте вкладку «Предпочтительный тип сети».
  5. Установите значение «Предпочтительно 4G».
Как отключить 5G на телефоне. Переключение на 4G заставит смартфон перестать искать 5G. Фото.

Переключение на 4G заставит смартфон перестать искать 5G

Кстати, иногда имеет смысл отключать 4G на телефоне, делая выбор в пользу сетей пятого поколения. Правда, это актуально только в условиях слабого приема 4G, а также в целях экономии интернет-трафика или заряда. Во всех остальных случаях нет смысла отказываться от сетей четвертого поколения, как и включать 5G. Ведь пока в нашей стране не появилась инфраструктура новой технологии, ее принудительная активация в настройках смартфона ни к чему хорошему не приведет.

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