Нужно ли отключать 5G на Android-смартфоне ради экономии энергии и как это сделать

Еще в 2022 году продажи смартфонов с 5G превысили показатели устройств, поддерживающих только 4G. И это при том, что сети пятого поколения распространены далеко не везде. К примеру, в России нет соответствующей инфраструктуры, но в то же время добрая половина устройств, представленных на рынке, поддерживает новую технологию. А поскольку настройки Android позволяют выбрать предпочтительный тип сети, возникает резонный вопрос: нужно ли отключать 5G, и к чему это приведет? Ответим на него, сопоставив все за и против.

Энергопотребление сети 5G

Сравнивая 5G и 4G, я уже рассказывал, что важным преимуществом новой технологии является сниженное энергопотребление. Скачивание файла в сетях пятого поколения скажется на заряде аккумулятора почти в 2 раза меньше, чем загрузка через 4G. Однако в условиях, когда существующее покрытие 5G не способно удовлетворить потребности всех пользователей, показатели энергоэффективности находятся на низком уровне.

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Исследование лаборатории ViserMark показало, что при повседневном использовании 5G потребляет на 10% больше энергии, чем 4G. Свое сравнение провела и компания Ookla. Согласно ее данным, прожорливость сетей пятого поколения зависит от процессора смартфона. Но на диаграмме Ookla все равно видно, что 5G потребляет больше энергии на 6-11%.

Исходя из результатов исследований, напрашивается логичный вывод: отключать 5G на смартфоне нужно ради экономии энергии. Но насколько этот совет применим к российским реалиям, если в нашей стране сети пятого поколения не используются в коммерческих целях и доступны только в маленьких тестовых зонах?

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Почему стоит отключить 5G на смартфоне

Как ни странно, принудительное отключение 5G на Android может помочь продлить срок службы смартфона даже в наших условиях. Хотя новая технология не распространена в России, если в настройках активированы сети пятого поколения, устройство будет пытаться их найти, тратя на поиск драгоценную энергию.

Нечто подобное происходит, когда мы едем из одного населенного пункта в другой. Вы ведь наверняка замечали, что в поездке телефон быстро разряжается? Виной тому постоянный поиск сети в условиях плохого сигнала. То же самое произойдет, если на смартфоне включен 5G. Вашем регионе нет соответствующей инфраструктуры, но устройство все равно ищет сети пятого поколения.

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Стоит оговориться, что все это — рассуждения, не подкрепленные цифрами. К сожалению, в открытом доступе нет исследований, которые бы подтверждали или опровергали изложенную выше теорию. Но раз уж в России все равно не распространена новая технология, отключение 5G на телефоне не приведет к негативным последствиям. Связь не ухудшится, а энергопотребление, возможно, снизится.

Как отключить 5G на телефоне

Чтобы отключить 5G на Андроид, нужно изменить предпочтительный тип сети на 4G. Сделать это можно через настройки SIM-карты, выполнив несколько простых шагов:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети». Выберите симку. Откройте вкладку «Предпочтительный тип сети». Установите значение «Предпочтительно 4G».

Кстати, иногда имеет смысл отключать 4G на телефоне, делая выбор в пользу сетей пятого поколения. Правда, это актуально только в условиях слабого приема 4G, а также в целях экономии интернет-трафика или заряда. Во всех остальных случаях нет смысла отказываться от сетей четвертого поколения, как и включать 5G. Ведь пока в нашей стране не появилась инфраструктура новой технологии, ее принудительная активация в настройках смартфона ни к чему хорошему не приведет.