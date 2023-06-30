Узнал, зачем нужно отключать 4G на Android. Оказывается, так смартфон работает лучше

Более 10 лет назад в России началось развертывание сетей 4G (LTE). Где-то технология появилась раньше, а где-то — позже. Сейчас в нашей стране она считается самым актуальным стандартом связи, который обеспечивает более высокую скорость интернета по сравнению с предыдущим поколением и непревзойденную четкость передачи голоса при использовании функции VoLTE. Несмотря на все достоинства современной технологии, Android оставляет возможность отключить 4G на телефоне. Но зачем? Сегодня вы получите ответ на этот интригующий вопрос, а также узнаете, как переключиться на стандарт связи предыдущего поколения.

Зачем переключаться на 3G или 2G

Причины, заставляющие убрать 4G, кроются отнюдь не в конспирологических теориях, которыми богат дискурс вокруг сетей 5G. Переход на технологию связи менее актуального поколения имеет практическую значимость. Принудительно включив 3G, вы заставите смартфон работать лучше в отдельных аспектах. В каких — расскажу далее.

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Экономия трафика на Андроид

Переключение с 4G на 3G и уж тем более на 2G позволит сэкономить трафик на телефоне, что является очень полезной опцией в условиях, когда в России не осталось безлимитных тарифов. Безусловно, в данном случае мы имеем дело не с прямой, а косвенной экономией. Переход на 3G не отключит синхронизацию и не заблокирует доступ в интернет, но заставит некоторые приложения (например, YouTube) загружать меньше данных, немного снижая качество контента, а отдельная информация и вовсе не успеет скачаться.

Если включить 2G на телефоне, экономия будет заметнее. Некоторые данные откажутся загружаться, но в таком случае намного рациональнее было бы просто отключить интернет на телефоне. Что касается скорости, то для повседневного использования вполне достаточно возможностей 3G, если вы, конечно, не из тех, кто смотрит потоковое 4K-видео на маленьком экране.

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Зона покрытия сотовой связи

Как ни странно, 4G на телефоне может привести к тому, что в какой-то момент вы останетесь без связи. Зона работы сетей четвертого поколения затрагивает отнюдь не всю территорию страну, ведь даже в некоторых городах до сих пор нет LTE. Даже если в вашем населенном пункте с этим все нормально, то в поездках связь отключится, поскольку смартфону не удастся найти вышку 4G.

Тут необходимо оговориться. В настройках некоторых смартфонов при выборе сети может стоять значение «Только 4G» или «Предпочтительно 4G». Думаю, вы понимаете разницу между этими словами. В первом случае телефон до последнего будет искать LTE, а во втором — при отсутствии 4G автоматически переключится на 3G/2G, обеспечив какую-никакую связь.

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Экономия энергии на телефоне

Если предыдущие две причины, заставляющие отключить 4G на телефоне, являются дискуссионными, то с этой спорить невозможно. Радиомодуль LTE потребляет больше энергии, чем 3G-модем, не говоря уже о 2G. Разница составляет приблизительно 30%, но она может быть значительно больше.

Если вы находитесь в месте неустойчивого приема сигнала, смартфону придется тратить дополнительную энергию на поиск сети и переключение между разными стандартами связи. Выбрав менее актуальный протокол, вам удастся немного, но все-таки увеличить время работы устройства от одного заряда.

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Как отключить 4G на смартфоне

Продолжать пользоваться 4G или выбрать 3G/2G — решайте сами, взвесив все за и против. Я лишь привел доводы в пользу этого решения, многие из которых нельзя назвать бесспорными. Тем не менее, каждому из вас пригодится инструкция, как отключить 4G:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные данные». Выберите симку своего оператора. Откройте вкладку «Предпочтительный тип сети». Переключитесь на нужный стандарт.

Если все сделано верно, в течение пары секунд смартфон найдет ближайшую вышку 2G или 3G, а после подключения обеспечит экономию заряда и, возможно, более стабильный сигнал. Впрочем, многое продолжит зависеть от сценария использования устройства и места, где вы находитесь.