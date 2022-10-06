Павел Дуров рассказал, чем опасны видеозвонки в WhatsApp

Все давно знают, что Павел Дуров не любит WhatsApp. Не потому, что этот мессенджер переманивает аудиторию Telegram, а, как утверждает сам предприниматель, из-за извечных проблем конкурирующего сервиса. Например, он всегда говорил, что руководство Ватсап на протяжении уже многих лет сливает переписку своих пользователей спецслужбам. Так ли это на самом деле, сказать сложно, поскольку реальных подтверждений этому у нас всё равно не было, поэтому каждый решал для себя сам, верить этим словам или нет. Однако на этом претензии Дурова не закончились, и теперь он рассказал о серьёзных проблемах видеозвонков в WhatsApp.

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Оказывается, видеозвонки в Ватсапе могут быть опасными, потому что с их помощью ваш смартфон могут взломать. Казалось бы, откуда Дурову вообще об этом знать? Но никакого секрета тут нет, потому что существование проблемы признали сами разработчики WhatsApp. Правда, во избежание скандалов, постарались сделать это максимально тихо, не придавая сей факт широкой огласке. Впрочем, обо всём по порядку.

Видеозвонки в Ватсапе

На прошлой неделе в блоге WhatsApp появилось сообщение о том, что разработчики мессенджера устранили брешь, которая позволяла злоумышленникам получить удалённый доступ к смартфону жертвы. Достаточно было совершить “заражённый” видеозвонок или отправить видеофайл с вредоносным компонентом. Других подробностей представлено не было — в основном успокоение, что теперь-то точно всё нормально.

Чтобы не разгонять панику среди пользователей, разработчики посоветовали просто установить самое последнее обновление WhatsApp, обещая, что это защитит их от взлома и заражения. Но Павел Дуров утверждает, что успокаиваться рано. Потому что точно такая же проблема безопасности была обнаружена в WhatsApp в 2018 году, а до неё — в 2019 -м и ещё одна в 2020-м. А до этого — в 2017-м. В общем, похоже на день сурка.

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Каждый год мы узнаём о какой-то проблеме WhatsApp, которая стоит под угрозу устройства всех пользователей. Это значит, что почти наверняка в приложении есть есть новая уязвимость, и они неслучайны. Они изначально туда заложены бэкдорами. Как только один из них обнаруживается, его приходится удалять, но одновременно с этим добавляется новый, — написал Дуров у себя в канале.

Могут ли читать Ватсап

По словам Дурова, вне зависимости от того, насколько вы аккуратны и как тщательно вы защищаете свои данные в сети, если у вас на смартфоне есть WhatsApp, вы подвержены хакерской атаке. Хуже всего, что вы о ней можете даже не узнать, а ваш аппарат вполне может быть взломан прямо сейчас и передавать сотни мегабайт данных о вас тем, в чьих интересах разработчики Ватсапа внедряют бэкдоры.

Что интересно, уязвимости в WhatsApp одинаково работают как на iOS, так и на Android. Поэтому все механизмы безопасности, которыми Apple снабжает свои устройства, в данном случае не работают. Это подтверждает опыт Джеффа Безоса, основателя Amazon. Пару лет назад его iPhone взломали именно таким способом, в результате чего из памяти смартфона извлекли конфиденциальной информации общим объёмом 4,5 ГБ.

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Я не призываю вас переходить на Telegram. С более чем 700 миллионами активных пользователей и 2 миллионами ежедневных регистраций он не нуждается в дополнительном продвижении. Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится. Но держитесь подальше от WhatsApp — он уже 13 лет является инструментом слежки за вами, — подвёл итог Дуров.

Взлом Ватсапа — реально ли

В целом поспорить с Дуровым сложно. Несмотря на то что в круг его личных интересов явно входит пиар Telegram как конкурирующей платформы, как ни крути, но подобных аргументов против его собственного мессенджера нет сейчас и не было прежде. А WhatsApp и правда ежегодно устраняет подобные уязвимости, которые на удивление похожи друг на друга и все как одна позволяют взломать телефон жертвы и получить доступ к её данным.

Какие данные могут украсть через WhatsApp? Да практически любые. Причём речь идёт не только о переписке и медиавложениях, которые вы пересылаете через чаты мессенджера. Речь идёт о данных в памяти самого устройства. Это могут быть и фотографии, и история браузера, и список входящих и исходящих звонков, и SMS-сообщения, и многое-многое другое. Звучит и правда страшно. Но насколько это опасно в действительности?

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Сложно сказать, в чьих интересах действует WhatsApp. Но совершенно очевидно, что смартфоны Джеффа Безоса и саудовского принца, которых взламывали через мессенджер, являются более вероятным объектом взлома, чем смартфон Пети Иванова из Сызрани. Сложно представить, что он может представлять интерес хоть для спецслужб, хоть для хакеров, которые о его существовании скорее всего даже не подозревают.