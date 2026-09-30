Про коды из СМС, кажется, уже знают все: никому не диктовать, даже если звонит «служба безопасности банка». Мошенники это тоже поняли и сменили тактику. Теперь им не нужен код, им нужен сам телефон целиком. И самое неприятное, что отдаёт его человек сам, одним нажатием на кнопку «Разрешить». Я прошёл этот путь на Android 16 до последнего шага и нашёл окно, на котором всё решается.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Вместо кода — приложение «для защиты»

Новую схему описали в ВТБ. Мошенники пишут в мессенджере или присылают СМС и уговаривают перейти по ссылке, скачать файл или поставить программу. Выглядит это безобидно, чаще всего под видом:

обновления банковского сервиса;

приложения для защиты средств;

утилиты для проверки смартфона.

Никаких кодов при этом не спрашивают, поэтому у человека и не срабатывает привычная тревога.

Дальше всё делает само приложение. По словам вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, такие программы умеют удалённо нажимать на экран, читать входящие СМС и подменять банковское приложение копией, которую не отличить от оригинала. Проще говоря, мошенник получает ваш смартфон вместе со всеми банками и кодами, которые на него приходят.

Запомнить стоит главное: банк никогда не просит ставить стороннюю программу для защиты денег. В ВТБ отдельно это подчеркнули. Так что любая просьба что-то установить, особенно от «сотрудника банка», — уже повод положить трубку. Если приложение из такой ссылки уже стоит, признаки заражения можно проверить и без антивируса, мы разбирали их в статье о том, как понять, что Android заражён.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Всё решает одно окно с кнопкой «Разрешить»

Само по себе установленное приложение мало что может. Чтобы управлять телефоном, ему нужен доступ к специальным возможностям Android. Этот раздел придуман для людей с нарушениями зрения и моторики: через него программа чтения с экрана видит всё, что на нём происходит, и нажимает кнопки за человека. Ровно это и нужно мошенникам.

Перед тем как выдать такой доступ, Android показывает честное предупреждение: «Предоставить сервису полный контроль над устройством?». Ниже система прямо пишет, что сервис сможет видеть весь экран, показывать своё поверх других приложений и выполнять действия от вашего имени. Вредоносная программа покажет это окно под своим названием и будет всячески торопить: «без этого защита не заработает».

Правило здесь одно. Такой доступ нужен только приложениям для людей с особыми потребностями, вроде TalkBack. Банку, «антивирусу» из ссылки или программе для проверки телефона он не нужен никогда, поэтому на этом окне всегда жмите «Отклонить».

Проверить, кому доступ уже выдан, можно так:

откройте «Настройки» — «Специальные возможности»;

просмотрите список: все установленные вами сервисы будут в нём;

если среди них есть незнакомый или «банковский», откройте его, выключите и удалите само приложение.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Установку из ссылок стоит держать выключенной

Приложение из мессенджера не попадёт на телефон, пока вы сами не разрешите устанавливать программы из этого источника. Android спрашивает об этом отдельно для каждого приложения, через которое вы открываете файл: браузера, мессенджера, файлового менеджера. Проверить, кому это уже разрешено, можно так:

откройте «Настройки» — «Приложения» — «Специальный доступ»;

выберите «Установка неизвестных приложений»;

посмотрите, у каких приложений стоит «Разрешено».

У браузеров и мессенджеров там должно быть «Запрещено». Разрешение оставляют только магазинам, которым вы доверяете, например RuStore. Если вы недавно ставили банковское приложение файлом с официального сайта, после установки верните «Запрещено» браузеру. Для следующего обновления разрешение можно включить на минуту, а постоянно открытым оно только оставляет лазейку.

Ещё два разрешения, которые проверяют мошенники

В том же разделе «Специальный доступ» есть ещё два пункта, которые стоит просмотреть. «Поверх других приложений» позволяет программе рисовать своё окно поверх любого экрана, в том числе поверх настоящего банковского приложения. У незнакомых программ здесь должно быть «Запрещено».

Второй пункт — «Администратор устройства». Такие права вредоносные приложения просят, чтобы их было сложнее удалить. В обычной ситуации там написано «Нет активных приложений» или стоят только знакомые программы, например корпоративные на рабочем телефоне. Любое незнакомое приложение с этими правами — тревожный знак.

Если такое приложение уже стоит

Если вы поняли, что поставили программу по просьбе незнакомца, действовать нужно быстро, но без паники:

включите режим полёта, чтобы программа потеряла связь с мошенниками;

с другого телефона позвоните в банк по номеру с обратной стороны карты и попросите заблокировать карты;

с обратной стороны карты и попросите заблокировать карты; в «Специальных возможностях» и «Администраторе устройства» отключите это приложение, затем удалите его;

смените пароль от Госуслуг и почты с другого устройства.

Если приложение не удаляется или телефон ведёт себя странно, надёжнее всего сбросить его до заводских настроек. Заодно стоит защитить Госуслуги: например, добавить доверенный контакт, который подтвердит важные действия вместе с вами.

Если честно, я бы не стал надеяться на антивирус. Самое уязвимое место тут не телефон, а спешка: мошенник торопит, и человек жмёт «Разрешить», не читая. Поэтому одна привычка важнее всех настроек — не устанавливать ничего по просьбе того, кто сам вам позвонил или написал. А вам уже предлагали поставить «защиту» или «обновление банка»? Расскажите в нашем Telegram-чате.