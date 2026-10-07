Подтверждать личность через Госуслуги удобно: не нужно заново переписывать паспорт и искать справки. Но после этого хочется понимать, что именно ты разрешил. Банк получил только имя или ещё и сведения о доходах? Доступ закончился вместе с оформлением карты или остался? Мне кажется, к таким разрешениям стоит относиться чуть внимательнее, чем к очередной галочке под анкетой. Тем более что забрать согласие обратно можно, а вот вернуть всё в состояние «мы с этой компанией незнакомы» — уже не всегда.

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За быстрым оформлением стоит передача сведений

Когда банк предлагает заполнить анкету через Госуслуги, это удобно: не приходится заново вводить данные и искать документы. Но вместе с этим вы разрешаете передать ему сведения о себе. Банк получает их через Цифровой профиль — сервис для передачи сведений из государственных систем.

Какие именно сведения получит банк, зависит от согласия. Это могут быть паспортные данные, информация о доходах, работе или имуществе. Но доступ не означает «видеть всё»: в согласии указано, кому и зачем передают данные, какие именно и как долго действует согласие. Поэтому по одной фразе «через Госуслуги» нельзя понять, чем вы поделились.

Мы уже разбирали это на примере подтверждения личности в Ozon Банке. А теперь давайте посмотрим, что происходит после оформления услуги. Карта уже получена, анкету заполнять больше не нужно — а доступ мог остаться. Я бы заглянул в профиль и проверил, кому всё ещё разрешено получать мои данные.

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Сначала проверяем разрешения

Для этого откройте приложение Госуслуг на Android и нажмите на своё имя вверху слева. Так вы попадёте в «Профиль». Здесь есть два разных пункта: «Согласия» и «Доверенности и разрешения». Проверить стоит оба: если компании нет в одном списке, она может оказаться в другом. Начнём с разрешений.

Разрешения открываются так:

В профиле нажмите «Доверенности и разрешения». Выберите «Разрешения». Найдите нужный сервис в списке и прочитайте, к каким данным ему разрешён доступ. Если доступ больше не нужен, нажмите «отозвать разрешение» под его карточкой.

Под названием каждого сервиса уже написано, что ему разрешено. У одного это только вход в систему, у другого — ещё и доступ к данным из профиля. Если отозвать разрешение, приложение покажет сообщение «Разрешение отозвано».

Теперь проверяем согласия

С разрешениями разобрались, но на этом проверка не заканчивается. Вернитесь в профиль и откройте «Согласия». Здесь можно посмотреть, какие сведения вы разрешили передавать организации и для чего. Я бы сначала прочитал условия, а уже потом решал, отзывать ли согласие. Если вы всё ещё пользуетесь услугой, доступ может быть нужен. Порядок такой:

Откройте согласие интересующей организации. Прочитайте, кому и для чего передаются данные, какие сведения запрашиваются и сколько действует согласие. Если решили прекратить передачу, нажмите «Отозвать согласие». Прочитайте предупреждение в открывшемся окне и подтвердите решение кнопкой «Отозвать».

Перед подтверждением Госуслуги объясняют, что изменится: организация больше не будет получать ваши данные из личного кабинета. Вот только забрать у неё уже полученные сведения таким способом не получится. Она может продолжить их обработку, если они нужны для исполнения договора или у неё есть другое законное основание.

С договором то же самое: отзыв его не закрывает. Если хотите расстаться с банком, счёт придётся закрывать отдельно. А если хотите, чтобы компания перестала обрабатывать ваши данные, обратитесь к ней и спросите, какие сведения она хранит и на каком основании.

Причём обращаться в компанию иногда нужно и тогда, когда её вообще нет в этих списках. Согласие вы могли дать прямо в её анкете, и в списках на Госуслугах его может не быть. Поэтому пустой список ещё не означает, что вы нигде не разрешали использовать свои данные.

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Если запись вам незнакома

Но что делать, если вы вообще не помните эту организацию? Я бы не спешил считать такую запись признаком взлома: сначала стоит выяснить, к какой услуге она относится. А если окажется, что вы действительно туда не обращались, проверьте и сам аккаунт:

Попросите компанию назвать заявку или услугу, к которой относится согласие. Проверьте действия в аккаунте, сеансы входа, поданные заявления и уведомления. Если обнаружили чужой вход, верните контроль над учётной записью: проверьте телефон и почту в профиле и завершите незнакомые сеансы. У нас есть отдельная инструкция по восстановлению доступа. Если нашли чужую заявку в банк или МФО, сообщите организации, что подавали её не вы.

В такой ситуации одного отзыва недостаточно: если кто-то получил доступ к Госуслугам, он может войти снова. Сначала нужно вернуть контроль над аккаунтом.

Если же все записи знакомые, я бы обошёлся без паники и массового отзыва. Подтверждать личность через Госуслуги удобно, и отказываться от этого совсем не обязательно. Достаточно время от времени проверять, кому вы открыли доступ: давно забытая заявка — одно дело, а услуга, которой вы всё ещё пользуетесь, — другое.

А вы когда-нибудь заглядывали в свои согласия на Госуслугах или вспоминаете о них только при оформлении очередной услуги? Поделитесь в нашем Telegram-чате.