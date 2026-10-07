Подтверждать личность через Госуслуги удобно: не нужно заново переписывать паспорт и искать справки. Но после этого хочется понимать, что именно ты разрешил. Банк получил только имя или ещё и сведения о доходах? Доступ закончился вместе с оформлением карты или остался? Мне кажется, к таким разрешениям стоит относиться чуть внимательнее, чем к очередной галочке под анкетой. Тем более что забрать согласие обратно можно, а вот вернуть всё в состояние «мы с этой компанией незнакомы» — уже не всегда.
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За быстрым оформлением стоит передача сведений
Когда банк предлагает заполнить анкету через Госуслуги, это удобно: не приходится заново вводить данные и искать документы. Но вместе с этим вы разрешаете передать ему сведения о себе. Банк получает их через Цифровой профиль — сервис для передачи сведений из государственных систем.
Какие именно сведения получит банк, зависит от согласия. Это могут быть паспортные данные, информация о доходах, работе или имуществе. Но доступ не означает «видеть всё»: в согласии указано, кому и зачем передают данные, какие именно и как долго действует согласие. Поэтому по одной фразе «через Госуслуги» нельзя понять, чем вы поделились.
Мы уже разбирали это на примере подтверждения личности в Ozon Банке. А теперь давайте посмотрим, что происходит после оформления услуги. Карта уже получена, анкету заполнять больше не нужно — а доступ мог остаться. Я бы заглянул в профиль и проверил, кому всё ещё разрешено получать мои данные.
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Сначала проверяем разрешения
Для этого откройте приложение Госуслуг на Android и нажмите на своё имя вверху слева. Так вы попадёте в «Профиль». Здесь есть два разных пункта: «Согласия» и «Доверенности и разрешения». Проверить стоит оба: если компании нет в одном списке, она может оказаться в другом. Начнём с разрешений.
Разрешения открываются так:
- В профиле нажмите «Доверенности и разрешения».
- Выберите «Разрешения».
- Найдите нужный сервис в списке и прочитайте, к каким данным ему разрешён доступ.
- Если доступ больше не нужен, нажмите «отозвать разрешение» под его карточкой.
Под названием каждого сервиса уже написано, что ему разрешено. У одного это только вход в систему, у другого — ещё и доступ к данным из профиля. Если отозвать разрешение, приложение покажет сообщение «Разрешение отозвано».
Теперь проверяем согласия
С разрешениями разобрались, но на этом проверка не заканчивается. Вернитесь в профиль и откройте «Согласия». Здесь можно посмотреть, какие сведения вы разрешили передавать организации и для чего. Я бы сначала прочитал условия, а уже потом решал, отзывать ли согласие. Если вы всё ещё пользуетесь услугой, доступ может быть нужен. Порядок такой:
- Откройте согласие интересующей организации.
- Прочитайте, кому и для чего передаются данные, какие сведения запрашиваются и сколько действует согласие.
- Если решили прекратить передачу, нажмите «Отозвать согласие».
- Прочитайте предупреждение в открывшемся окне и подтвердите решение кнопкой «Отозвать».
Перед подтверждением Госуслуги объясняют, что изменится: организация больше не будет получать ваши данные из личного кабинета. Вот только забрать у неё уже полученные сведения таким способом не получится. Она может продолжить их обработку, если они нужны для исполнения договора или у неё есть другое законное основание.
С договором то же самое: отзыв его не закрывает. Если хотите расстаться с банком, счёт придётся закрывать отдельно. А если хотите, чтобы компания перестала обрабатывать ваши данные, обратитесь к ней и спросите, какие сведения она хранит и на каком основании.
Причём обращаться в компанию иногда нужно и тогда, когда её вообще нет в этих списках. Согласие вы могли дать прямо в её анкете, и в списках на Госуслугах его может не быть. Поэтому пустой список ещё не означает, что вы нигде не разрешали использовать свои данные.
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Если запись вам незнакома
Но что делать, если вы вообще не помните эту организацию? Я бы не спешил считать такую запись признаком взлома: сначала стоит выяснить, к какой услуге она относится. А если окажется, что вы действительно туда не обращались, проверьте и сам аккаунт:
- Попросите компанию назвать заявку или услугу, к которой относится согласие.
- Проверьте действия в аккаунте, сеансы входа, поданные заявления и уведомления.
- Если обнаружили чужой вход, верните контроль над учётной записью: проверьте телефон и почту в профиле и завершите незнакомые сеансы. У нас есть отдельная инструкция по восстановлению доступа.
- Если нашли чужую заявку в банк или МФО, сообщите организации, что подавали её не вы.
В такой ситуации одного отзыва недостаточно: если кто-то получил доступ к Госуслугам, он может войти снова. Сначала нужно вернуть контроль над аккаунтом.
Если же все записи знакомые, я бы обошёлся без паники и массового отзыва. Подтверждать личность через Госуслуги удобно, и отказываться от этого совсем не обязательно. Достаточно время от времени проверять, кому вы открыли доступ: давно забытая заявка — одно дело, а услуга, которой вы всё ещё пользуетесь, — другое.
А вы когда-нибудь заглядывали в свои согласия на Госуслугах или вспоминаете о них только при оформлении очередной услуги? Поделитесь в нашем Telegram-чате.