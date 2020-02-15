Главный вопрос перед тем, как начать повествование в этой статье: вы ставите блокировку на SIM-карту? Я имею ввиду, активен ли у вас PIN или вы предпочитаете пользоваться симкой без него, наивно полагая, что если ваш смартфон заблокирован на отпечаток и сканирование лица, то вы в безопасности? Если ответ отрицательный, я объясню, почему вы должны это сделать, чтобы точно быть в безопасности. Если защита у вас включена, но сделали вы это без задней мысли, просто включив ее и все, то я объясню, почему вы все сделали правильно. В любом случае защита на симке должна стоять. Это позволит не только сэкономить ваши деньги, но еще время и нервы.

Что делать, если потерял смартфон

Прежде всего стоит понимать, что если вы потеряли смартфон или у вас его украли, вам стоит обратиться к оператору для блокировки SIM-карты. Кроме того, что так вы защитите себя от незаконного использования вашего номера, но и сможете легко его восстановить. Восстановление производится сразу в салоне. Вам просто дают пустую симку и зашьют на нее ваш номер. Все, можно пользоваться.

Не стоит забывать, что вашей симкой могут воспользоваться телефонные хулиганы, за которых вы будете нести ответственность, если не сказали до этого, что симка уже не у вас. Для этого вам достаточно просто позвонить оператору и, даже если вы не сможете заблокировать ее по телефону, надо попросить зафиксировать ваше обращение, чтобы потом у вас было алиби.

Вопрос с подвохом: Можно ли покупать SIM-карту в переходе?

Кроме хулиганов, вашей симкой могут воспользоваться мошенники, которые будут звонить посторонним людям или рассылать сообщения вашим знакомым. Степень злоупотреблений может быть разной. но доводить до этого не стоит. Лучше сразу заблокировать или…

Или то, с чего я начал статью. Просто заблокировать симку PIN-кодом. В этом случае никто просто не сможет получить доступ к вашему номеру. “Но мой смартфон уже заблокирован паролем” — скажете вы и будете отчасти правы. Это все актуально только до тех пор, пока симка находится внутри аппарата. Но стоит вытащить ее и вставить в другой телефон, она окажется беззащитной. Блокировка PIN-кодом сможет защитить от этого.

Конечно, использования вашего номера именно как номера маловероятно. Для хулиганства или мошенничества проще купить симку без регистрации или с регистрацией на подставное лицо, а для того, чтобы завладеть именно вашим номером, к нему должен быть существенный интерес, что маловероятно, хоть и возможно. Есть другая схема, которая позволит мошенникам неплохо разжиться, а вам наоборот многое потерять.

Зачем мошенники крадут симки

А теперь давайте поговорим о том, как вы входите в учетную запись, если у вас двухфакторная авторизация. Или, например, как вы восстанавливаете пароли в социальных сетях или на почте? Ладно, допустим, там используется адрес электронной почты, но что делать с банковской картой?

В большинстве случаев восстановление данных и команды подтверждения на перевод или восстановление пароля к личному кабинету приходят именно в СМС-сообщениях на номер телефона хозяина карты. Вот тут и начинается самая мякотка.

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Злоумышленник, завладев вашим телефоном, первым делом вынет симку из него и вставит в другой аппарат. После этого он наберет с него на другой телефон и узнает ваш номер. Зная номер он пойдет по сайтам всех крупнейших банков в попытке войти в личный кабинет. Возможно, просто установит приложение, но сути это не меняет. Тем более, что крупных банков буквально несколько. Среди них Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк, Тинькофф, Райффайзен и, возможно, еще пара банков. Скорее всего, первых четырех ему уже будет достаточно.

Дальше уже дело техники. Восстановив пароль к личному кабинету через СМС-сообщение, злоумышленник сможет перевести деньги куда угодно, опять же, воспользовавшись подтверждением, которое придет на ваш номер телефона. Теперь ваш банковский счет в его полном распоряжении.

Конечно, далеко не все будут так заморачиваться. Многие крадут телефон только для того, чтобы выручить за него несколько тысяч рублей, и им этого достаточно, но есть и более продвинутые воры.

Банковская система устроена так, что переводы не могут уходить в никуда. Все можно отследить и понять, кто получил деньги, но имея определенные возможности, можно запутать следы и перевести деньги так, что найти их будет очень проблематично. В конце концов, можно получить доступ, например, к QIWI или другим подобным площадкам и вывести деньги почти куда угодно. Опять же, любой доступ возможен по номеру телефона.

Зачем нужен пин-код?

Более чем уверен, что мало кто после того, как обнаружит, что телефон пропал, первым делом будет блокировать симку. Даже если вы понимаете, что такая опасность есть и надо первым делом ее заблокировать, вы можете в течение долгого времени не замечать, что телефон пропал. Например, если телефон украли перед киносеансом или на вокзале непосредственно перед отправлением поезда.

В этом случае, поставив PIN-код на свою симку, вы обезопасите себя от ее несанкционированного использования и не будет необходимости бросать все и бежать ее блокировать. Смартфон будет защищен своим паролем, а симка — своим, даже если вставить ее в другой аппарат. Смартфон будет жалко, но хотя бы все остальное будет в безопасности. Иногда это остальное имеет даже большую ценность, чем новая трубка. Поэтому заходим в настройки, выбираем соответствующий пункт и ставим галочку «спрашивать PIN».