Самые красивые смартфоны в 2020 году

В 2020 году уже неприлично выбирать смартфоны только по их производительности. Какая разница, установлен в устройстве Snapdragon 710 или 855? Да, вы сможете играть в современные игры на максимальных настройках графики, но так ли много людей играют в игры? На мой взгляд, нет. Гораздо важнее возможности камеры и внешний вид телефона. В современном мире не так важно количество оперативной и встроенной памяти, просто потому что даже бюджетные телефоны оснащаются 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, чего будет хватать любому обычному юзеру в 2020 году. Вопрос камеры мы оставим без внимания, однако рассмотрим важную тему — внешний вид. Какие же смартфоны в 2020 году можно назвать самыми красивыми?

Samsung Galaxy Note 10 — строго и современно

На мой взгляд, его можно назвать самым красивым устройством в 2020 году. Телефон хоть и является флагманом 2019 года, однако предлагает привлекательную внешность за счет острых углов. Телефон выглядит одновременно стильно и строго, а тонкие рамки создают эффект футуристичности. Единственное, что меня смущает, это перламутровая задняя крышка, из-за которой немного портится вся строгость.

Apple iPhone 11 — стильный и недорогой

Именно 11 модель привлекает своей внешностью. В 11 Pro мы имеем 3 камеры, которые расположены несимметрично, из-за чего портится вся гармония. В случае с iPhone 11 на задней панели 2 модуля, расположенные в одну линию, поэтому проблем с этим здесь нет. Мне всегда нравилось то, что Apple в своих телефонах использует одинаковый размер рамок по всему периметру устройства. Это придает телефону более аккуратный и эстетичный вид. Android-производители, между тем, стараются сделать боковые и верхнюю рамку тонкими, тогда как нижняя оказывается в 2 раза толще, что не очень красиво.

Sony Xperia 1 с длинным экраном

Sony всегда радовала своих фанатов строгим и особым дизайном своих устройств. И Xperia 1 в этом вопросе не подкачал. Телефон выглядит очень интересно и круто за счет достаточно тонких рамок и нестандартного соотношения сторон экрана 21:9.

Sony не пытается использовать в своих телефонах перламутровые задние крышки с различным рисунком, что отличает её от китайских конкурентов.

HTC Exodus 1 с прозрачной крышкой

HTC хоть и не выпускает уже телефоны, однако может похвастаться достаточно привлекательным и необычным Exodus 1. Это телефон со встроенными защищенными криптовалютными кошельками. Внешне он отличается прозрачной задней крышкой.

Складной Motorola Razr

Несомненно это один из самых красивых телефонов на рынке. И причина тому не только складной механизм и гибкий дисплей. Устройство предлагает интересный дизайн задней крышки, а также дополнительный дисплей, имеющий округлую форму по всему периметру. Несомненно Motorola Razr — одни из самых красивых телефонов сегодня.

Безрамочный Xiaomi Mi Mix Alpha

Телефон пока хоть и невозможно приобрести, но он предлагает потрясающий дизайн в купе со складным механизмом. В России устройство можно зарезервировать примерно за 200 тысяч рублей.

Стильный Google Pixel 4

Не ждали? Сложно сказать, чем привлекает новый флагман Google. Здесь приятные материалы, достаточно аккуратный дизайн. Да, верхняя рамка довольно большая, но, между тем, здесь маленькая нижняя рамка, которая создает приятный эффект. Pixel 4 все-таки даже с учетом верхней рамки выделяется на фоне китайских телефонов. Американские дизайнеры делают своё дело.

Особенный Meizu 16

Устройство было представлено в августе 2018 года, но по сей день кажется необычным и интересным за счет своей внешности. Оно сильно отличается от всего того, что представлено на рынке сегодня.

Читайте также: Сколько оперативной памяти нужно смартфону? Помогаем определиться

BlackBerry KeyOne для бизнеса

Это, наверное, самый красивый телефон, который я когда-либо видел. Вы только взгляните, насколько он строгий и эстетически прекрасный. Жаль, что компания больше не будет выпускать новые устройства из-за расторжения соглашения с TCL.

Пожалуй, это весь список самых красивых устройств сегодня. Хочу заметить, что список субъективен, и многим покажется неверным. Предлагайте ваши варианты самых красивых устройств в комментариях к данной публикации. И не забывайте про наш Телеграм.