Почему не приходят обновления на смартфон Xiaomi

Наблюдая за развитием оболочки MIUI, а следом — HyperOS, мы обращаем внимание на интересные фишки, которые могут оценить обладатели апдейта. В то время как одни пользователи вовсю наслаждаются новыми функциями, другие не понимают, почему не обновляется Xiaomi, и когда уже выйдет свежая прошивка? Если вы переживаете из-за отсутствия апдейтов, то после прочтения сегодняшнего материала сможете расставить все точки над «i», а еще, возможно, даже установить давно анонсированную оболочку, если ранее это никак не удавалось сделать.

Срок поддержки смартфонов Xiaomi

Когда Xiaomi анонсирует новое поколение прошивки, а окружающие хвастаются своими скриншотами из HyperOS, это не значит, что обновление получите и вы. Производитель разграничивает свои устройства на несколько категорий, одни из которых получают больше апдейтов, а другие — меньше.

Не исключено, что срок поддержки вашего Xiaomi закончился, и для него больше не выпускают обновления. А если вы хотите всегда получать апдейты ОС, покупайте продвинутые смартфоны:

начиная с Xiaomi 13T, все флагманы производителя (не POCO и Redmi) получают 4 больших обновления Андроид, а также 5 лет поддерживаются патчами безопасности с момента выхода;

флагманы Xiaomi , выпущенные до 2024 года, имеют срок поддержки 3/4 года для обновления ОС и патчей безопасности соответственно;

, выпущенные до 2024 года, имеют срок поддержки 3/4 года для обновления ОС и патчей безопасности соответственно; Redmi и POCO получают апдейты операционной системы в течение 2-х лет с момента релиза, а обновления безопасности на них поступают на протяжении 3-х лет.

То есть, если ваш Redmi на старте продаж базируется на Android 13, то в будущем вы можете рассчитываться на получение Android 15, после чего отправка больших апдейтов прекратится. Владельцам флагманов (включая Xiaomi с приставкой «Lite») может достаться и Android 17, если смартфон выпущен после релиза серии Xiaomi 13T.

Как обновить смартфон Xiaomi

Когда выйдет обновление Xiaomi

В отличие от компании Apple, производители Android-смартфонов не выпускают обновления одновременно. Это значит, что кто-то, например, получает один и тот же апдейт в январе 2024 года, а кому-то приходится ждать лета.

В данном случае действует следующая логика: чем дороже и новее смартфон, тем быстрее он получает обновления оболочки Xiaomi. Владельцам недорогих моделей придется ждать дольше, даже если срок поддержки устройства еще не закончился.

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Кроме того, смартфоны Xiaomi отличаются от Samsung и некоторых других брендов тем, что получают мало апдейтов в течение года. Если владелец условного Galaxy S24 устанавливает до 10 апдейтов за год, то обладателю «китайца» зачастую приходится ограничиваться парой-тройкой обновлений. Увы, отдел Xiaomi, занимающийся разработкой прошивки HyperOS, просто не успевает подготовить апдейты для каждой модели, ведь их ежегодно выпускается по несколько десятков.

Минусы разблокировки загрузчика Xiaomi

Недавно мы рассказывали о том, как разблокировать загрузчик Xiaomi для установки неофициальной прошивки и получения доступа к другим скрытым возможностям китайских смартфонов. Но тогда забыли предупредить вас о подводных камнях этого процесса.

Начиная с HyperOS, компания Xiaomi перестает рассылать обновления своей прошивки, если на смартфоне разблокирован загрузчик. Поэтому на всякий случай проверьте его статус через вкладку «Статус Mi Unlock» в разделе настроек для разработчиков.

Кастомные прошивки для Xiaomi

Покупая смартфон на AliExpress или в сером магазине, вы рискуете получить устройство на неофициальной, то есть кастомной оболочке. Для таких моделей обновления HyperOS и MIUI не распространяются во избежание конфликта ПО.

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Как вообще могло случиться, что в ваших руках оказался Xiaomi с кастомной прошивкой? Очень просто. Смартфоны Xiaomi, предназначенные для китайского рынка, не имеют поддержки русского языка, а также лишены сервисов Google из коробки. Чтобы устранить этот недостаток, продавцы устанавливают на них глобальную прошивку HyperOS или MIUI, которая для текущей модели становится кастомной.

Как понять, что у вас Xiaomi с неофициальной прошивкой? Обычно такие смартфоны продаются в комплекте с адаптером питания под китайскую вилку. В случае с подержанными ситуация сложнее, но обычно помогает проверка статуса загрузчика. Если он изначально разблокирован, то наверняка на Xiaomi стоит кастомная прошивка.

Как обновить Xiaomi вручную

И что делать, когда не приходят обновления Xiaomi, а получить апдейт очень хочется? Если срок поддержки вашего смартфона не закончился, то просто наберитесь терпения и дождитесь, когда свежая оболочка придет по воздуху и ее получится установить через настройки.

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Если апдейт вам никак не приходит, а владельцы аналогичных моделей уже несколько месяцев хвастаются апдейтом, то обновите Xiaomi вручную через опцию «Выбрать файл прошивки» в настройках телефона (разумеется, если она доступна) или при помощи компьютера, предварительно переведя устройство в режим Fastboot. Для этого нужно выключить Xiaomi и задержать примерно на 10 секунд кнопки питания и уменьшения громкости. После этого действуйте по инструкции, изложенной в тексте об установке HyperOS вручную.

Если срок поддержки смартфона завершен, или на Xiaomi разблокирован загрузчик, то единственный выход — установка кастомной прошивки. Но это очень рискованная процедура, способная привести к окирпичиванию устройства. Поэтому мы не публикуем инструкцию, предлагая самым смелым самостоятельно найти алгоритм действий на одном из тематических форумов.