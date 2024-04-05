Почему не приходят обновления на смартфон Xiaomi

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Наблюдая за развитием оболочки MIUI, а следом — HyperOS, мы обращаем внимание на интересные фишки, которые могут оценить обладатели апдейта. В то время как одни пользователи вовсю наслаждаются новыми функциями, другие не понимают, почему не обновляется Xiaomi, и когда уже выйдет свежая прошивка? Если вы переживаете из-за отсутствия апдейтов, то после прочтения сегодняшнего материала сможете расставить все точки над «i», а еще, возможно, даже установить давно анонсированную оболочку, если ранее это никак не удавалось сделать.

Почему не приходят обновления на смартфон Xiaomi. Объясняем, где обновление Xiaomi, которое вы так долго ждете. Фото: Beebom. Фото.

Объясняем, где обновление Xiaomi, которое вы так долго ждете. Фото: Beebom

Срок поддержки смартфонов Xiaomi

Когда Xiaomi анонсирует новое поколение прошивки, а окружающие хвастаются своими скриншотами из HyperOS, это не значит, что обновление получите и вы. Производитель разграничивает свои устройства на несколько категорий, одни из которых получают больше апдейтов, а другие — меньше.

Срок поддержки смартфонов Xiaomi. У новых флагманов Xiaomi самый большой срок поддержки. Фото: Xiaomi. Фото.

У новых флагманов Xiaomi самый большой срок поддержки. Фото: Xiaomi

Не исключено, что срок поддержки вашего Xiaomi закончился, и для него больше не выпускают обновления. А если вы хотите всегда получать апдейты ОС, покупайте продвинутые смартфоны:

  • начиная с Xiaomi 13T, все флагманы производителя (не POCO и Redmi) получают 4 больших обновления Андроид, а также 5 лет поддерживаются патчами безопасности с момента выхода;
  • флагманы Xiaomi, выпущенные до 2024 года, имеют срок поддержки 3/4 года для обновления ОС и патчей безопасности соответственно;
  • Redmi и POCO получают апдейты операционной системы в течение 2-х лет с момента релиза, а обновления безопасности на них поступают на протяжении 3-х лет.

То есть, если ваш Redmi на старте продаж базируется на Android 13, то в будущем вы можете рассчитываться на получение Android 15, после чего отправка больших апдейтов прекратится. Владельцам флагманов (включая Xiaomi с приставкой «Lite») может достаться и Android 17, если смартфон выпущен после релиза серии Xiaomi 13T.

Как обновить смартфон Xiaomi

Когда выйдет обновление Xiaomi

В отличие от компании Apple, производители Android-смартфонов не выпускают обновления одновременно. Это значит, что кто-то, например, получает один и тот же апдейт в январе 2024 года, а кому-то приходится ждать лета.

Когда выйдет обновление Xiaomi. Смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO обновляются постепенно. Фото.

Смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO обновляются постепенно

В данном случае действует следующая логика: чем дороже и новее смартфон, тем быстрее он получает обновления оболочки Xiaomi. Владельцам недорогих моделей придется ждать дольше, даже если срок поддержки устройства еще не закончился.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Кроме того, смартфоны Xiaomi отличаются от Samsung и некоторых других брендов тем, что получают мало апдейтов в течение года. Если владелец условного Galaxy S24 устанавливает до 10 апдейтов за год, то обладателю «китайца» зачастую приходится ограничиваться парой-тройкой обновлений. Увы, отдел Xiaomi, занимающийся разработкой прошивки HyperOS, просто не успевает подготовить апдейты для каждой модели, ведь их ежегодно выпускается по несколько десятков.

Минусы разблокировки загрузчика Xiaomi

Недавно мы рассказывали о том, как разблокировать загрузчик Xiaomi для установки неофициальной прошивки и получения доступа к другим скрытым возможностям китайских смартфонов. Но тогда забыли предупредить вас о подводных камнях этого процесса.

Минусы разблокировки загрузчика Xiaomi. Если вы разблокировали загрузчик, то можете забыть о получении обновлений по воздуху. Фото.

Если вы разблокировали загрузчик, то можете забыть о получении обновлений по воздуху

Начиная с HyperOS, компания Xiaomi перестает рассылать обновления своей прошивки, если на смартфоне разблокирован загрузчик. Поэтому на всякий случай проверьте его статус через вкладку «Статус Mi Unlock» в разделе настроек для разработчиков.

Кастомные прошивки для Xiaomi

Покупая смартфон на AliExpress или в сером магазине, вы рискуете получить устройство на неофициальной, то есть кастомной оболочке. Для таких моделей обновления HyperOS и MIUI не распространяются во избежание конфликта ПО.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Как вообще могло случиться, что в ваших руках оказался Xiaomi с кастомной прошивкой? Очень просто. Смартфоны Xiaomi, предназначенные для китайского рынка, не имеют поддержки русского языка, а также лишены сервисов Google из коробки. Чтобы устранить этот недостаток, продавцы устанавливают на них глобальную прошивку HyperOS или MIUI, которая для текущей модели становится кастомной.

Кастомные прошивки для Xiaomi. Видите надпись «Global ROM» на странице товара? Значит, перед вами перепрошитый Xiaomi, который не будет получать обновления. Фото.

Видите надпись «Global ROM» на странице товара? Значит, перед вами перепрошитый Xiaomi, который не будет получать обновления

Как понять, что у вас Xiaomi с неофициальной прошивкой? Обычно такие смартфоны продаются в комплекте с адаптером питания под китайскую вилку. В случае с подержанными ситуация сложнее, но обычно помогает проверка статуса загрузчика. Если он изначально разблокирован, то наверняка на Xiaomi стоит кастомная прошивка.

Как обновить Xiaomi вручную

И что делать, когда не приходят обновления Xiaomi, а получить апдейт очень хочется? Если срок поддержки вашего смартфона не закончился, то просто наберитесь терпения и дождитесь, когда свежая оболочка придет по воздуху и ее получится установить через настройки.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Если апдейт вам никак не приходит, а владельцы аналогичных моделей уже несколько месяцев хвастаются апдейтом, то обновите Xiaomi вручную через опцию «Выбрать файл прошивки» в настройках телефона (разумеется, если она доступна) или при помощи компьютера, предварительно переведя устройство в режим Fastboot. Для этого нужно выключить Xiaomi и задержать примерно на 10 секунд кнопки питания и уменьшения громкости. После этого действуйте по инструкции, изложенной в тексте об установке HyperOS вручную.

Как обновить Xiaomi вручную. С помощью Mi Assistant можно обновить Xiaomi вручную через компьютер. Фото.

С помощью Mi Assistant можно обновить Xiaomi вручную через компьютер

Если срок поддержки смартфона завершен, или на Xiaomi разблокирован загрузчик, то единственный выход — установка кастомной прошивки. Но это очень рискованная процедура, способная привести к окирпичиванию устройства. Поэтому мы не публикуем инструкцию, предлагая самым смелым самостоятельно найти алгоритм действий на одном из тематических форумов.

Теги
Лонгриды для вас
Хорошие приложения для Андроид, которые ты зря до сих пор не скачал на свой смартфон

Новоиспеченные владельцы Андроид-смартфонов при первом входе в Гугл Плей впадают в ступор. Зачастую им кажется, что помимо главной страницы в каталоге приложений жизни попросту нет. Даже стартовый экран App Store выглядит намного разнообразнее, чем магазин от Гугл! Однако опытные пользователи знают, что все самое интересное кроется внутри - как минимум, нужно присмотреться к рекомендациям приложений и использовать поиск. Чтобы вам не пришлось вручную перелопачивать Гугл Плей, отобрали полезные программы для Андроид, которые лучше всегда иметь под рукой.

Читать далее
Как подключить оплату улыбкой через СберБанк Онлайн, чтобы не доставать смартфон в магазине

За последние пару лет в нашей стране появилось несколько новых способов бесконтактной оплаты. К NFC мы привыкли уже довольно давно, а в 2022 году уход Visa и MasterCard из России вынудил многих из нас пересесть на QR-коды для совершения транзакций. Оба варианта (NFC и QR) предполагают использование смартфона в качестве платежного средства, что создает определенные сложности. Поэтому сравнительно новый сервис оплаты улыбкой от Сбера кажется более удобным. Во-первых, карта этого банка есть у большинства жителей нашей страны. Во-вторых, для оплаты по лицу не нужно лишний раз доставать смартфон из кармана.

Читать далее
Лучшие магазины приложений для телевизора, которые можно скачать вместо Плей Маркет на Андроид ТВ

Все Андроид-телевизоры по умолчанию поставляются с Play Market по умолчанию, который глубоко интегрирован в систему. С одной стороны, это означает возможность быстро подгружать приложения прямо со смартфона, на котором выполнен вход в тот же Гугл Аккаунт. С другой - каталог программ на Андроид ТВ несколько скуден по сравнению с мобильной версией. Если вы хотите просто зайти в каталог прямо на телевизоре и, не беря в руки смартфон, скачать программу, присмотритесь к достойным альтернативным магазинам приложений. Нашли для вас лучшие варианты, которые подойдут для любого телевизора на Андроиде.

Читать далее