Как без потери данных восстановить Xiaomi после сбоя, если телефон постоянно перезагружается

29 февраля я, как и многие владельцы Xiaomi, столкнулся с масштабным сбоем, и смартфон ушел в бесконечную перезагрузку. Довольно быстро был найдет способ решения проблемы — сброс настроек MIUI. Однако в таком случае стираются все данные. Есть и еще один вариант — установка HyperOS на Xiaomi через ПК. Именно этим способом я воспользовался, и он помог мне включить смартфон после бесконечной перезагрузки.

Сама Xiaomi не рекомендует предпринимать самостоятельные действия за исключением сброса настроек. Российское представительство бренда советует обращаться в один из авторизованных сервисных центров или звонить по номеру 8-800-775-66-15, чтобы договориться о бесплатном восстановлении устройства с сохранением данных. Если вы не хотите ждать, можете поступить как я, обратившись к следующей инструкции.

За инструкцию спасибо пользователю igor.5232 с форума 4PDA.

Mi PC Suite — программа для перепрошивки Xiaomi

Чтобы установить HyperOS на Xiaomi, который постоянно перезагружается, понадобится программа Mi Assistant (ранее называлась Mi PC Suite). Скачайте последнюю версию приложения на свой компьютер.

Скачать Mi Assistant

Программа доступна только на китайском языке, а в инсталляторе совсем некорректно отображаются символы. Но ничего страшного. Во-первых, для установки Mi Assistant достаточно лишь нажимать на кнопки подтверждения.

Во-вторых, программу можно перевести на английский язык. Скачайте архив с англофикатором и скопируйте его содержимое в папку с установленным Mi Assistant. В моем случае это Windows/Program Files (x86)/MiPhoneAssistant. Если все сделано верно, то при запуске программы вы увидите более понятный англоязычный интерфейс.

Кроме того, на ПК необходимо скачать ADB и распаковать содержимое архива в любую папку на компьютере, которая не содержит в своем названии кириллические символы.

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Где скачать HyperOS на Xiaomi

После подготовительного этапа на компьютер необходимо скачать оболочку HyperOS для своего телефона. В этом вам поможет сайт miuirom.org, где выкладываются только официальные прошивки Xiaomi. Выберите модель своего смартфона и скачайте оболочку, которая соответствует региону устройства.

На моем Xiaomi 12T Pro в момент возникновения сбоя была установлена российская версия MIUI. Поэтому я скачиваю прошивку с индексом «RU». Если вы не знаете регион своей оболочки, поступите следующим образом:

На компьютере запустите Mi Phone Assistant. В меню Recovery на смартфоне нажмите «Connect with MiAssistant». Подключите телефон к ПК через USB.

Если ранее вы правильно выполнили все шаги, в интерфейсе Mi Phone Assistant отобразится смартфон с текущей версией прошивки («current version»). Обратите внимание на индекс. Если указан «RU» — качайте российскую HyperOS, если «MI» — глобальную.

Если для вашего региона не вышла HyperOS, наберитесь терпения или сразу обратитесь в сервисный центр Xiaomi для восстановления смартфона силами мастеров. В случае, если вы решите поставить глобальную прошивку вместо российской или наоборот, проблема не решится. Xiaomi продолжит перезагружаться, а еще своей ошибкой вы осложните работу сотрудникам СЦ.

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Как восстановить Xiaomi без потери данных

Все готово? Тогда мы можем переходить к установке HyperOS на Xiaomi через компьютер:

Зарядите смартфон. Подключите Xiaomi к ПК через раздел «Connect with MiAssistant», если не сделали этого ранее. Запустите Mi Phone Assistant на компьютере. Нажмите кнопку «chose a local flash package» и выберите архив с прошивкой HyperOS.

Больше от вас ничего не потребуется, и начнется процесс обновления Xiaomi через компьютер. Не обращайте внимания на проценты, которые будут высвечиваться на экране смартфона и в Mi Assistant. Просто дождитесь окончания процесса, свидетельством чего станет перезагрузка Xiaomi (обычно установка прошивки занимает 10-20 минут).

Смартфон перезагрузится, но теперь не в Recovery Mode, а на рабочий стол HyperOS. Не торопитесь сразу начинать пользоваться устройством. Еще 10 минут ему может потребоваться на скачивание недостающих файлов прошивки через интернет, поэтому заранее установите SIM-карту, если ранее вы ее убирали.

После установки HyperOS через Recovery Mode все пользовательские данные остаются на месте. В то же время сбиваются некоторые настройки. В частности, на моем Xiaomi 12T Pro исчезли папки на рабочем столе (рассортировались приложения), отключилась вибрация, а также пропали параметры мелодии звонка и будильника. Но на фоне полной потери данных после сброса настроек эти последствия кажутся едва заметными. Главное — телефон работает и больше не перезагружается.