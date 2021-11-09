Почему не работает сканер отпечатков пальцев

Защищать данные на своем смартфоне — необходимость. Причем по-настоящему безопасных способов для осуществления необходимой всем гаджетам функции не так много. В большинстве устройств это либо датчик отпечатков пальцев, либо сканер лица. Последний обычно устанавливается многими производителями недобросовестно, которые используют для реализации только камеру смартфона, а значит, ваша безопасность снова находится под угрозой. Часто пользователи сталкиваются с тем, что сканер перестает работать. Сегодня предлагаю разобраться в самых популярных причинах и обсудить способы их решения.

Лично мне датчик отпечатка пальцев нравится больше, чем сканер лица. Во-первых, это банально безопаснее, во-вторых, маски, которые мы носим теперь постоянно, превращают использование биометрии в сущий кошмар. Какого было мое негодование, когда дактилоскопический датчик перестал работать на устройстве.

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Почему не работает датчик отпечатка пальцев

Причин, по которым датчик может выйти из строя, огромное множество. Из самых распространенных можно выделить следующие:

Повреждение шлейфа сенсора кнопки при самостоятельном вскрытии устройства либо после сильного механического повреждения.

Сбой в программном обеспечении смартфона.

Сильно загрязненная поверхность сканера.

Изменение рисунка отпечатка пальца при повреждении кожи, ее огрубение.

Защитная пленка или стекло, которое препятствует контакту пальца с экраном.

Причем далеко не всегда у пользователя появляется острая необходимость нести телефон в сервисный центр. Больше скажу, чаще всего хватает провести несколько нехитрых манипуляций, как все сразу встает на свои места.

Сканер отпечатка в экране

Кажется, что все понятно. Однако хотелось бы подробнее коснуться ультразвуковых сканеров отпечатка пальцев, которые находятся в экране устройства. Ранее об этом писал автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин. В своей статье коллега подробно описал механизм работы и рассказал о всех нюансах. Если коротко, то в отличие от оптических и емкостных сканеров, новое решение использует в своей основе ультразвук.

Важно отметить, что звуковые волны находятся за пределами возможностей человеческого слуха. Мы их совсем не слышим, однако с помощью них у устройства есть возможность построить детальную картину рисунка пальца человека.

Многие корпорации уже не первый год внедряет подобную технологию, а качество работы сенсора никак не ухудшается, однако некоторые компании заранее указывают, что при наклеивании защитного стекла работоспособность сенсора может упасть.

В сети встречаются негативные отзывы некоторых покупателей, которые жалуются на снижение чувствительности датчика:

Не знаю, полезно ли это будет для вас или нет! В общем! Дело такое! Отсканировал я свой палец-срабатывает молниеносно! Потом покупаю, клею защитное стекло на экран-сканер начал изредка не распознавать палец, и врямя срабатывания замедлилось! Что я сделал?!

При этом пользователь быстро нашел решение проблемы и поделился им с остальными. Если вы заметили, что отпечаток начал плохо работать после наклеивания стекла, вам следует:

Разблокировать свой смартфон с помощью код-пароля.

Перейти в Настройки, Пароли и безопасность.

Заходим в пункт Разблокировка отпечатком.

Вводим пароль от телефона для проверки.

Выбираем добавленный отпечаток, а затем отмечаем Удалить.

Аналогичное действие проводим с остальными сканированиями, если у вас их несколько.

Далее просто добавляем отпечаток заново.

Только если данный способ не сработал и биометрия до сих пор работает плохо, вам стоит отклеить стекло и решать вопрос другими способами.

Но если бы пользователь был внимательнее, то заметил, что компания, смартфоном которой он пользуется, специально дает комментарии по этому поводу. Вот что пишет на своем сайте Xiaomi:

Использование защитной пленки или защитного стекла для экрана может серьезно повлиять на разблокировку устройства при помощи встроенного в дисплей сканера отпечатков пальцев.

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Не работает датчик отпечатка пальца на Самсунге

А вот у Samsung все немного сложнее. На сбои при работе жаловались многие владельцы смартфонов серии Galaxy S. Сначала у компании действительно были некоторые проблемы. Корейская компания уже не один раз отмечала, что пленка не должна никак сказаться на работе технологии.

Тем не менее в сети переодически встречаются негодующие. Пообщавшись с пользователями в нашем Телеграм-чате, общими усилиями мы пришли к выводу, что лучшего решения, чем купить хорошее качественное стекло, найти трудно.

Тут я могу порекомендовать вам Телеграм-канал Сундук Али-Бабы. Ребята публикуют только проверенные товары, которые протестировали сами, так что проблем возникнуть не может.

Почему не работает отпечаток пальца

C другими причинами разобраться будет достаточно просто. Для начала пробуйте протереть область сканера специальным средством, чтобы избавиться от загрязнений. После этого разблокируйте смартфон еще раз. Если не помогло, возможно причина не в смартфоне, попытайтесь использовать сканер с другими пальцами.

Далее проверьте смартфон на наличие обновлений системы. Возможно вы пропустили серьезный апдейт и это привело к сбою. Если же телефон начал лагать после установки обновлений, попробуйте сброс до заводских настроек. Только не забудьте создать резервную копию, чтобы не потерять важные данные. Если и это не поможет, значит пора идти в сервис.

А вы сталкивались с проблемами работы отпечатка пальцев? Как решали проблему? Обязательно поделитесь своим опытом в комментариях ниже или в нашем чате.