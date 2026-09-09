На страницах нашего сайта мы говорили о том, какой должна быть яркость экрана современного смартфона. Но есть нюанс. Производители всё чаще пишут для экрана смартфона сразу три значения: типичное, максимальное и пиковое. В рекламе обычно светится самое большое, но к тому, как экран читается на солнце, оно почти не относится. Иногда в спецификациях есть только два значения из трёх (например, типичное и пиковое), и без понимания, что за ними стоит, сравнивать смартфоны между собой бессмысленно.

Типичная — ручной максимум без автояркости

Типичная яркость (в спецификациях часто «тип» или «typ») — это то, что вы получите, если отключить автонастройку, из-за которой яркость меняется сама, и вручную сдвинуть ползунок до упора. Никакого датчика освещения и никакого солнца: просто предел, до которого производитель разрешает поднять подсветку руками.

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Этот предел специально держат невысоким. В тёмной комнате на экран в 1000 нит смотреть больно, а расход батареи при высокой яркости заметно растёт, поэтому даже у самых ярких флагманов типичное значение обычно около 500 нит. Есть нюанс с «режимом высокой яркости» (в англоязычных спецификациях HBM): одни бренды указывают типичную яркость с ним, другие без него, и понять это из таблицы характеристик не всегда возможно.

Главное: если вы пользуетесь автояркостью, а её почти никто не отключает, типичная яркость к вашему опыту не имеет отношения. Система сама решает, насколько разогнать экран, и ручной потолок тут не работает.

Максимальная отвечает за читаемость на солнце

Максимальная яркость («макс») — это то, что экран выдаёт при включённой автояркости, когда датчик освещения видит очень яркий свет. В обзорах такой сценарий воспроизводят, направляя мощный фонарь прямо в датчик, а в жизни то же самое делает солнце.

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Из трёх параметров это самый полезный. Высокая яркость нужна в первую очередь для того, чтобы разобрать карту или сообщение на улице в полдень, и именно максимальное значение показывает, насколько сильно экран умеет разгораться в таких условиях. Здесь производители соревнуются всерьёз: несколько лет назад 1000 нит считались отличным результатом, сейчас встречаются экраны с более чем 1500 нит.

Пиковая видна только в HDR-видео

Пиковая яркость («пик») относится к HDR-контенту — видео с расширенным диапазоном яркости, не путать с обычным HD. В таких роликах отдельные очень светлые участки кадра, вроде солнца или горящей лампы, могут светиться заметно ярче максимального значения. Предел этой яркости и есть пик.

Зажечь весь экран на пиковой яркости технически можно, но это приведёт к перегреву, ускоренному выгоранию матрицы, как это случилось у нашего журналиста Германа Вологжанина, и риску повредить электронику, которая питает дисплей. Поэтому драйвер экрана разрешает работать на пике лишь небольшой области (например, около 10% площади) и совсем недолго. Для бликов и вспышек в фильме этого достаточно, а в интерфейсе, играх или браузере пиковую яркость вы не увидите никогда.

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При этом именно пик даёт самые впечатляющие числа: у отдельных моделей заявлено до 7000 нит. Неудивительно, что в рекламе крупным шрифтом выносят его, хотя для смартфона это наименее значимый из трёх параметров.

Ниты на бумаге и яркость на глаз — не одно и то же

Даже правильно прочитанная спецификация не гарантирует, что ваш экземпляр выдаст ровно столько. Яркость падает при нагреве, низком заряде батареи и тяжёлой нагрузке на процессор. Плюс разброс между экземплярами: в одной партии матрицы могут отличаться на десять-двадцать процентов, особенно у IPS и недорогих AMOLED. Во флагманах экраны калибруют тщательнее, поэтому там разброс меньше.

Вторая ловушка — восприятие. Экран в 2000 нит излучает вдвое больше света и потребляет вдвое больше энергии, чем экран в 1000 нит, но глазу он не кажется вдвое ярче. Наше зрение воспринимает яркость нелинейно (это описывает закон Вебера-Фехнера), так что разница между 1500 и 2000 нит на практике куда скромнее, чем выглядит в таблице.

Как узнать яркость экрана своего смартфона

Проверить, что именно заявлено для вашей модели и какие из трёх значений производитель раскрыл, можно за несколько минут:

Узнайте точное название модели: откройте Настройки, раздел «О телефоне» (у Samsung — «Сведения о телефоне», у Xiaomi — «О телефоне»), запишите название и номер модели. Зайдите на официальный сайт производителя и найдите страницу этой модели, обычно вкладка «Характеристики» или «Спецификации». Откройте блок «Экран» или «Дисплей» и найдите строки с яркостью — там будет одно, два или три значения в нитах. Расшифруйте подписи: «типичная», «typ» или «HBM» — ручной максимум; «макс» или «при автояркости» — яркость на солнце; «пик» или «peak» — только для HDR. Если стоит одна цифра без пояснения, считайте её пиковой и не ждите такой яркости на улице. В карточке магазина или маркетплейса сверьте число с сайтом производителя: продавцы нередко копируют самое большое значение без подписи. Если производитель раскрыл только пик, поищите обзор с замерами — реальную максимальную яркость там измеряют при засветке датчика.

Для планшета, телевизора или приставки на Google TV расклад другой: там HDR-фильмы смотрят постоянно, и пиковая яркость действительно определяет качество картинки. Для смартфона же после сравнения максимальной яркости остаётся лишь один надёжный способ убедиться в выборе — взять аппарат в руки и вынести его на солнце.