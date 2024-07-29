Почему не стоит заряжать смартфон от USB-портов, а лучше использовать блок питания

Представьте: вы в аэропорту, ваш рейс задерживается, а батарея смартфона на последнем издыхании. Вы замечаете свободный USB-порт на зарядной станции и смело направляетесь к нему, чтобы немного подзарядить свой аппарат. Знакомая ситуация? Предположить, что этот безобидный на вид порт может быть ловушкой, можно разве что в самых нездоровых фантазиях. Но, оказывается, общедоступные USB-зарядки могут таить в себе серьезную угрозу. Звучит, пожалуй, слишком вызывающе. Поэтому давайте разберемся, почему не стоит подключать свой смартфон к первому попавшемуся источнику питания и чем это может быть чревато.

Что такое джус-джекинг и почему это опасно

Термин джус-джекинг сформирован из английских слов juice (в сленговом значении заряд) и jacking (кража). Он обозначает такой вид кибератаки, при которой злоумышленники используют USB-порты для зарядки, чтобы получить доступ к устройствам пользователей без их ведома. Это может казаться невероятным, но, когда вы подключаете свой Android-смартфон к зараженному USB-порту, хакеры могут:

Украсть ваши личные данные, включая контакты, фотографии, сообщения и историю браузера.

Установить вредоносное программное обеспечение на ваше устройство.

Получить удаленный контроль над вашим смартфоном.

Изменить настройки устройства, чтобы продолжать следить за вами даже после отключения от зараженного порта.

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Наиболее уязвимыми местами для джус-джекинга являются общественные пространства, где люди часто нуждаются в подзарядке своих устройств, а контроль за зарядными станциями не так силен. Как правило, этими местами становятся аэропорты, отели, кафе и рестораны, торговые центры, общественный транспорт, конференц-залы и т.д.

Можно ли взломать смартфон через зарядку

По словам экспертов компании TorGuard, занимающейся вопросами цифровой безопасности, очень часто целью киберпреступников становятся отели и гостиницы из-за постоянно сменяемого потока гостей. Хороший тому пример — история десятилетней давности, когда отели в Азии подверглись фишинговой атаке через сеть Wi-Fi, направленной на VIP-клиентов. Тогда жертвами стали сотни гостей, трафик которых был перехвачен.

К сожалению, определить на глаз, представляет ли конкретный USB-порт опасность, довольно сложно. Однако есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

Внешний вид порта. Если он выглядит поврежденным, испорченным, находится не на своем предполагаемом месте или имеет какие-то видимые насадки сверху, лучше воздержаться от его использования.

Неожиданная активность устройства. Например, смартфон начинает самостоятельно запускать и загружать приложения, его производительность устройства падает, а на экране появляются необычные сообщения или запросы.

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Глобально, даже если вредоносное ПО установится на ваш смартфон, скорее всего, оно не сможет действовать в полную силу до тех пор, пока вы сами не дадите ему такое разрешение. Система привилегий в Android устроена слишком строго, поэтому ни одна программа буквально не сможет и шагу ступить без вашего ведома. Однако сам факт их присутствия на смартфоне может смущать и даже пугать, так что лишний раз лучше не рисковать.

Как защитить свой Android-смартфон от взлома

На самом деле, чтобы обезопасить свой гаджет от джус-джекинга и других подобных угроз, достаточно следовать самым простым рекомендациям, которые почти наверняка защитят ваш смартфон от заражения:

Используйте собственный внешний аккумулятор (пауэрбанк). Это самый надежный способ подзарядить устройство вне дома.

Берите с собой свое зарядное устройство и ищите обычные электрические розетки вместо USB-портов.

Приобретите USB-блокиратор данных. Это небольшое устройство подключается между вашим кабелем и USB-портом, блокируя передачу данных и пропуская только электричество для зарядки.

Отключите автоматическую передачу данных при USB-подключении в настройках вашего Android-смартфона.

Если вам действительно необходимо воспользоваться общественным USB-портом, переведите устройство в режим «Только зарядка» перед подключением.

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Как настроить USB в смартфоне

Выполнить последние две рекомендации, можно активировав соответствующие параметры в настройках. Как правило, они располагаются в меню для разработчиков, поэтому не удивляйтесь, если не смогли найти эти пункты в обычном списке параметров.

Перейдите в «Настройки» — «Система и обновления»;

Пролистайте вниз и откройте раздел «Для разработчиков»;

Во вкладке «Отладка» отключите функцию «Отладка по USB»;

Во вкладке «Выбор настройки USB» включите «Только зарядка».

Пусть вам не кажется, что описанное выше никогда вас не коснется. Наши смартфоны содержат огромное количество личной и конфиденциальной информации, поэтому их безопасность должна стать для вас приоритетом. Джус-джекинг — это лишь одна из множества угроз, с которыми могут столкнуться пользователи Android-устройств. И рисковать лишний раз, подвергая себя угрозам — явно не лучшая идея.

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Ваше удобство не должно ставиться выше безопасности. Особенно, если вы пользуетесь на смартфоне онлайн-банками и мессенджерами (а это примерно 99,9% пользователей). Гораздо лучше потратить немного больше времени на поиск надежного источника питания, чем рисковать своими данными и устройством. Будьте осторожны, заботьтесь о безопасности своего Android-смартфона, и пусть ваши путешествия и повседневная жизнь будут свободны от неприятных технологических сюрпризов.