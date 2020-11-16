Почему пользователи Chrome переходят на Brave

Какой браузер самый лучший? Думаю, если выборочно задать этот вопрос 100 случайным людям, подавляющее большинство из них назовут Chrome, независимо от платформы, которой они пользуются. Это и логично, ведь фирменный браузер Google действительно очень удобен, интуитивен и функционален. Но, как бы там ни было, его авторитет не мог быть вечным и должен был когда-нибудь закончиться. Судя по всему, это вот-вот случится, если уже не случилось. Ведь многие пользователи уже отказываются от Chrome и переходят на новый браузер Brave.

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Совокупная аудитория браузера Brave (скачать) выросла до 20 миллионов пользователей. Об этом заявил Брендан Эйх, генеральный директор и сооснователь проекта Brave. Только за последний год прирост аудитории превысил 130% от показателей предыдущего года. По словам Эйха, это было ожидаемо, поскольку сегодня всё больше и больше пользователей начинают заботиться о сохранности личных данных, а, используя Chrome, добиться этого практически невозможно. То ли дело Brave, который предлагает «конфиденциальность по умолчанию».

Чем Brave лучше Google Chrome

Люди устали от капитализма, основанного на слежке, и миллионы пользователей Chrome уже перешли на Brave, чтобы ощутить преимущества новой веб-экосистемы, где им платят за рекламу, возвращая контроль над тем, что они смотрят. Глобальное движение за защиту конфиденциальности активно набирает обороты, и то, каким является Brave сегодня, — это лишь один из шагов на нашем пути к обеспечению права на конфиденциальность для всех пользователей интернета – как мобильного, так и настольного, — заявил Эйх.

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На самом деле Brave (скачать) – это довольно интересный проект, который как минимум интересно изучить, а, возможно, даже попользоваться, чтобы ощутить преимущества перед Chrome. Все дальнейшие сравнения предоставлены разработчиками Brave, поэтому рекомендую относиться к ним с небольшой долей скепсиса:

Brave в 3 раза быстрее, чем Chrome;

Brave потребляет на треть меньше памяти, чем Chrome;

Brave обеспечивает на целый час больше веб-сёрфинга, чем Chrome;

Brave не следит за вами сам и блокирует все трекеры, отслеживающие вас в сети;

Brave по умолчанию блокирует всю рекламу, которая встречается на сайтах;

Brave платит вам в криптовалюте BAT за просмотр рекламы, если вы захотите;

Brave поддерживает те же расширения, что и Chrome;

Brave имеет встроенный файерволл и VPN, которые доступны за плату (только на iOS).

Многие, вероятно, спросят, откуда такая уверенность, что те, кто перешёл на Brave, были именно пользователями Google Chrome? Ну, на самом деле тут всё очень просто. Как известно, Chrome занимает 87 и 93% рынка на настольных и мобильных платформах. Соответственно, высока вероятность, что большинство новых пользователей Brave являются выходцами из числа бывших фанатов Chrome. Ведь даже если среди них и есть те, кто раньше пользовался чем-то другим, очевидно, что их там абсолютное меньшинство, учитывая распространённость альтернативных браузеров.

Стоит ли переходить на Brave

Честно говоря, я имел небольшой опыт работы с Brave. Но, когда я впервые его скачал, он был ещё в бета-версии, поэтому мне как-то не зашло его внешнее оформление, да и пользоваться разными браузерами на смартфоне и компьютере совершенно не хотелось. Поэтому я отказался от него. Однако за то время, что прошло с момента моего эксперимента, Brave возмужал, обзавёлся новыми функциями и стал вполне пригоден для использования. Другое дело, что около полугода назад его уличили в отслеживании посещений криптовалютных бирж.

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Оказывается, Brave отмечал, когда пользователь заходил на сайт биржи, и подставлял свою реферальную ссылку, если тот регистрировался. Это позволяло создателям браузера зарабатывать на регистрациях пользователей, получая с их транзакций неплохую комиссию. Разумеется, разработчики не предупредили своих клиентов об этом факте, который мне показался не очень чистоплотным, и не позволило мне пересесть на Brave (скачать) полностью. Всё-таки слежка, которую ведёт Google, меня не очень напрягает, а вот слежка — пусть и в таких незначительных масштабах, но от постороннего браузера — напрягает ещё как.