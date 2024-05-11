Почему смартфоны на AliExpress и Ozon дешевле, чем в магазине

Если вы когда-нибудь сравнивали стоимость смартфонов на разных площадках, то наверняка обращали внимание, что цена одних и тех же моделей может сильно отличаться в зависимости от места покупки. Так, Redmi Note 13 Pro+ в DNS продается за 42 999 ₽ с учетом скидок, хотя на AliExpress и Ozon за него просят на 10 тысяч меньше, а в период распродаж его и вовсе можно урвать за 25 000 ₽. Откуда такая разница, и почему на маркетплейсах смартфоны дешевле, чем в магазинах? Неужели есть подвох?

Почему в интернете смартфоны дешевле

AliExpress, Ozon и другие подобные площадки, в отличие от условных DNS и М.Видео представляют собой интернет-маркетплейсы, то есть их продавцы продают смартфоны исключительно в онлайне. Для них это намного выгоднее, чем открывать целую сеть магазинов с арендой помещений, а еще оплачивать работу сотен и тысяч сотрудников от кассиров и консультантов до уборщиц и другого обслуживающего персонала.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Логично, что при меньшем количестве вложений и более скромных ежемесячных тратах онлайн-магазины могут сделать стоимость смартфона ниже, чем в обычном магазине, оплачивая лишь работу небольшой команды сотрудников и пересылку товаров из пункта А в пункт Б.

Цена смартфонов из Китая

AliExpress, а также российские маркетплейсы вроде Ozon и AliExpress, являются площадками, на которых отдельные продавцы размещают свои товары, выплачивая сравнительно небольшую комиссию. А магазины внутри них могут быть из самых разных точек планеты.

Поскольку на рынке смартфонов доминируют китайские бренды, да и большая часть техники собирается именно в КНР, устройства от продавцов из Китая заметно выгоднее предложений российских онлайн-магазинов. Ведь им не нужно платить ввозную пошлину, заниматься сертификацией товара на территории страны, где его собираются продавать, а также включать в его конечную стоимость НДС и налог РСП.

Что такое китайская версия смартфона

На этом моменте складывается отчетливая картина, объясняющая, почему на AliExpress и Ozon телефоны дешевле, чем в магазине. Но все немного сложнее. Низкая стоимость также может объясняться вашей ошибкой, ведь на маркетплейсах нередко продают китайские версии смартфонов, которые априори дешевле устройств, предназначенных для глобального рынка или конкретных стран.

5 примеров, когда китайская версия смартфона превращает жизнь покупателя в ад

В качестве примера возьмем уже упомянутый Redmi Note 13 Pro+. На момент публикации материала китайская версия телефона продается на AliExpress примерно за 27 000 ₽, а глобалку даже с учетом жирной скидки в виде купона не получится взять менее чем за 32 000 ₽. Возможно, вам попалась именно China Version, так что не стоит обольщаться.

Чтобы понять, какая версия смартфона перед вами, внимательно изучите описание товара, так как на карточке продавцы любят указывать «Global», продавая перепрошитых «китайцев», которые не обновляются после покупки. А в случае, если вы все-таки возьмете версию для КНР, то столкнетесь с рядом неудобств от отсутствия русского языка до блокировки функций связи, как это бывает на устройствах realme.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Подделки смартфонов на AliExpress и Ozon

Кроме того, низкая стоимость смартфона может объясняться тем, что перед вами подделка, а точнее — реплика известной модели. Как правило, на карточке товара подобные устройства очень похожи на оригинал, но в их названии встречаются лишние символы. Вот, к примеру, некий realm C53, который можно запросто спутать с realme C53.

Отличить оригинальный смартфон от подделки получится при помощи косвенных признаков. Это не только название модели, но и ее характеристики. В случае с поддельным realm C53 вас должна смутить цена, предлагаемый объем памяти, нереалистичное изображение с очень тонкими рамками экрана и отсутствие отзывов в магазине, где помимо реплики известного смартфона нет других товаров.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Стоит ли покупать смартфон в интернете

На AliExpress и Ozon смартфоны могут быть дешевле по вполне логичным причинам, и нет ничего удивительного, что в сравнении с офлайн-розницей цены там в полтора-два раза ниже. Вместе с тем к покупке устройства в интернете нужно отнестись очень внимательно:

изучите описание товара, чтобы познакомиться с особенностями смартфона (возможно, это китайская версия или устройство б/у);

по косвенным признакам убедитесь, что перед вами оригинальный товар, а не подделка;

обязательно прочитайте отзывы покупателей, отделяя шаблонные комментарии ботов от мнений настоящих пользователей.

Если вы не будете лениться и потратите немного времени на изучение карточки товара, то действительно сможете существенно сэкономить. При этом не забывайте сравнивать стоимость смартфонов на Озон и AliExpress с предложениями офлайн-розницы, ведь иногда в обычных магазинах цена оказывается ниже.