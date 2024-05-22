Почему старые смартфоны на Android разряжаются быстрее новых

Вы наверняка замечали, что смартфон со временем начинает разряжаться быстрее. Покупаешь новое устройство — радуешься его автономности, а через пару лет даже 100% заряда не хватает до конца дня. В чем дело? Почему старые телефоны разряжаются быстрее новых, и можно ли как-то противодействовать неутешительной тенденции? Что ж, попробуем ответить на эти животрепещущие вопросы.

Из-за чего происходит деградация аккумулятора

Аккумулятор телефона — сложный компонент, в котором происходят сложные химические процессы. Многие из них являются губительными для батарейки. В частности, постоянное перемещение лития в ходе циклов разрядки/зарядки постепенно выводит его за пределы ячейки электрода. Говоря простым языком, в ходе эксплуатации смартфона аккумулятор теряет свою емкость, что является вполне естественным следствием особенностей технологии изготовления современных аккумуляторов.

Причем под влиянием внешних факторов процесс деградации аккумулятора телефона может быть ускорен. Например, из-за падения нашего устройства с высоты, а также вследствие слишком высоких и низких температур как самой АКБ, так и окружающей среды.

Сколько циклов зарядки выдерживает аккумулятор

Для определения ресурса аккумулятора, было введено понятие циклов зарядки. Один круг — это процесс полного опустошения и восполнения энергии АКБ от 0 до 100%. То есть, если мы зарядим телефон от 50% до 100%, то получим только половину цикла.

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Принято считать, что аккумулятор смартфона существенно деградирует уже после 500 циклов зарядки, и его номинальная емкость снижается до 80% (вместо 5000 мАч батарейка вмещает 4000 мАч). Но это — устаревшая информация, и сегодня деградация не столь выражена. Производители стараются бороться с нею, благодаря чему аккумулятор сохраняет достаточную для комфортной эксплуатации смартфона емкость в течение 800-1500 циклов зарядки, о чем бренды нередко рассказывают в рекламе своих устройств.

Если взять за основу нижнюю планку для устройств 2024 года в 800 циклов, то при ежедневном подключении смартфона к розетке батарейка будет сохранять нормальную емкость в течение более чем двух лет. Однако его быстрая разрядка через некоторое время после начала эксплуатации также обуславливается другим фактором, не имеющим отношения к деградации аккумулятора.

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Почему обычные приложения разряжают смартфон

В процессе эксплуатации смартфона мы устанавливаем на него несколько десятков приложений, многие из которых остаются активны в фоновом режиме Андроид, то есть без непосредственного запуска нажатием на его ярлык. Это необходимо для корректной работы их функций, включая отправку уведомлений, из-за чего вытекает простая логика: чем больше приложений, тем сильнее разряжается устройство.

Как правило, пользователи не удаляют лишние приложения, пока не заполнится память смартфона. Со временем их неминуемо становится больше, и устройство разряжается быстрее. Впрочем, удаление лишних программ — тоже не панацея. Ведь растут потребности ПО, и для работы привычных функций приложениям требуется больше энергии, что естественным образом сказывается на автономности смартфона.

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Как продлить срок службы аккумулятора

Вам не удастся полностью побороть деградацию аккумулятора, но в то же время вы способны замедлить этот процесс, если будете соблюдать следующие рекомендации:

старайтесь не пользоваться смартфоном в условиях слишком низких (ниже 0°C) и высоких (выше 35°C) температур и уж тем более не заряжайте его, если вокруг слишком жарко или холодно;

следите за температурой корпуса: если телефон нагревается при подключении к розетке, попробуйте адаптер питания меньшей мощности или отключите быструю зарядку в настройках, и ни в коем случае не пользуйтесь устройством, когда его корпус слишком горячий;

в настройках, и ни в коем случае не пользуйтесь устройством, когда его корпус слишком горячий; также рекомендуется держать заряд смартфона в рамках от 20% до 80%, не разряжая устройство полностью;

удалите с телефона лишние приложения, а также отключите уведомления на Андроид для наименее важных программ;

пользуйтесь рекомендациями по экономии энергии на Андроид, чтобы сократить количество циклов перезарядки и снизить температуру корпуса.

Это вполне действенные меры, однако необходимость их применения зависит от того, как долго вы планируете пользоваться текущим смартфоном. Если вы покупаете новую модель каждые 2 года, беспокоиться стоит лишь о соблюдении банальных правил безопасности (исключение попадания прямых солнечных лучей и падений), а прибегать к вспомогательным советам имеет смысл только при эксплуатации устройства в долгую.