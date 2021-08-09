Как понять, что пора менять аккумулятор телефона

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Иван Кузнецов 0

Аккумулятор – это единственный компонент в вашем смартфоне, который является расходным материалом. Это значит, что в процессе эксплуатации он изнашивается, а значит, его практически наверняка будет нужно заменить. Когда именно – вопрос другой. Ответ на него зависит от множества факторов вроде длительности использования, периодичности зарядки и общей выносливости аккумуляторного блока. Отследить их самостоятельно практически невозможно, поэтому большинство ориентируются только на косвенные признаки, но я расскажу, как понять, что батарею пора менять.

Батарея

Не понимаете, пришла пора менять батарею или нет? Мы объясним, от чего отталкиваться

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Начнём с того, что у каждого из нас износ аккумулятора наступает в разное время. Если вы пользуетесь своими смартфонами по году, а потом меняете их на новые, скорее всего, вы даже не столкнётесь с необходимостью замены, потому что батарея не успеет износиться. Так что обязанность по замене ляжет на нового владельца. Это связано с тем, что все батареи имеют приблизительно похожий ресурс.

Сколько циклов зарядки выдерживает аккумулятор телефона

циклы батареи

Как правило, срок жизни батарей смартфонов — 400-500 циклов

Как правило, он равен 500 циклам. Один цикл – это один полный сеанс зарядки от 0 до 100%. То есть если вы заряжаете смартфон, условно говоря, с 20 до 95%, то за одну зарядку будет расходоваться меньше одного цикла. Но даже при условии, что вы заряжаете свой аппарат каждый день и тратите по одному полному циклу, износ аккумулятора наступит только через те самые 400-500 дней, а это – на минуточку – почти полтора года.

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Так что запомните: менять батарею в первый год категорически не нужно, только если с ней не произошло что-то из ряда вон выходящее.

Как правильно заряжать телефон

Зарядка

Запомните: заряжать смартфоны можно как угодно

Но ведь логично, что большинство из нас не заряжает свои смартфоны каждый день, да и потратить полный цикл нам удаётся не всегда. Всё-таки мало кто обычно разряжает батарею строго в ноль, не говоря уже о том, что очень часто возникает необходимость снять смартфон с зарядки раньше, чем он зарядится до 100%. Всё это увеличивает срок жизни аккумулятора, так что жить он будет полтора, а то и два года без замены.

Недавно я написал подробную статью, где рассказал о том, как правильно заряжать батарею телефона. В ней я собрал весь свой многолетний опыт использования смартфонов и развеял самые популярные мифы о зарядке. Обязательно почитайте.

Поймите меня правильно: не нужно сходить с ума. Я никогда и никому не рекомендую следовать принципу 20-80. Его суть состоит в том, чтобы разряжать смартфон не меньше чем до 20%, а заряжать не больше чем до 80. В этом случае вы сознательно лишаете себя примерно трети всей автономности своего аппарата, что совершенно непрактично. Так что заряжайте смартфон так, как вам удобно и не заморачивайтесь.

Как проверить износ батареи на телефоне

Но. Если всё-таки ваш смартфон уже не новый и стал держать зарядку хуже, вам нужно проверить его батарею на степень износа. Это можно сделать тремя разными способами.

Первый заключается в том, чтобы перейти в «Настройки» — «Аккумулятор» и проверить состояние аккумулятора. Другое дело, что большинство производителей почему-то не встраивают в прошивки своих смартфонов механизм подсчёта оставшегося ресурса. Так что этот способ подойдёт не всем.

Код

Проверить износ батареи можно в секретном меню

Второй способ – проверить ёмкость аккумулятора специальной командой. Откройте приложение «Телефон» и введите следующую комбинацию: *#*#4636#*#*. Как только вы нажмёте последнюю звёздочку, вас перебросит на экран с информацией о смартфоне. Откройте вкладку Phone Information – Battery Information и оцените износ. Правда, на моём Хоноре эта команда не сработала.

Износ батареи

Судя по этим приложениям, остаточный ресурс моей батареи — около 90%

Третий способ – проверить износ батареи с помощью приложения. На самом деле их несколько. От себя могу порекомендовать аж три: CPU-Z, Battery и AccuBattery. Третье приложение наиболее обширной с точки зрения функциональности, но им нужно попользоваться какое-то время, чтобы оно оценило износ. Два других оценивают его сразу, но не в процентах, как AccuBattery, а в относительных единицах: отличное состояние, хорошее состояние, рекомендуется обслуживание, требуется обслуживание.

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Как вы понимаете, отличное и хорошее состояние – это удовлетворительные показатели. Они примерно означают, что износ ещё на довольно низком уровн. То есть остаточная ёмкость аккумуляторов может быть между 100 и 85%. Если остаточная ёмкость составляет 80% — ему рекомендовано обслуживание. А если ниже – то строго обязательна, потому что при таких цифрах смартфон не только живёт меньше, но и подвержен самопроизвольным перезагрузкам. В этом случае отнесите аппарат в сервис и закажите услугу замены батареи.

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