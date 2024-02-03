Как отключить уведомления на Android: здесь способы на все случаи жизни

Не будь у операционной системы Android поддержки уведомлений, мы бы пропускали важные сообщения и новости, но, к счастью, они позволяют нам оставаться в курсе событий. Вместе с тем постоянные оповещения нередко раздражают. Особенно, когда в них скрывается не важное послание, а очередная попытка разработчиков софта заставить тебя открыть приложение. Надоело? Тогда прочитайте инструкцию, помогающую отключить уведомления на телефоне.

Как отключить уведомления в приложении

Настройки уведомлений есть в каждом приложении, которое их отправляет. Поэтому вы можете их отключить следующим образом:

Запустите программу. Откройте ее настройки. Перейдите в раздел «Уведомления» и отключите их.

Также приложения позволяют отключить не все, а только определенные группы оповещений. Но, увы, эта инструкция не является универсальной, так как расположение переключателя и список доступных опций зависит от конкретной программы. Поэтому лучше управлять уведомлениями через настройки Андроид.

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Как отключить уведомления на телефоне Андроид

Если вы привыкли решать проблемы по мере их поступления, то можете отключить уведомления на Андроид в момент, когда придет очередное оповещение. Для этого понадобится:

Задержать палец на окне уведомления в шторке. Нажать кнопку «Запретить». Подтвердить отключение оповещений.

Это не самый рациональный способ, поскольку он не предполагает настройку дополнительных параметров и позволяет отказаться от уведомлений только в момент их поступления. Чтобы не доводить дело до звукового сигнала, отвлекающего от дел, действуйте иначе:

Откройте настройки Android. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите интересующую программу. Во вкладке «Уведомления» настройте оповещения по своему усмотрению.

Оба рассмотренных способа нельзя назвать удобными, если вы поставили перед собой цель быстро убрать уведомления на телефоне, ведь придется залезать в настройки каждой отдельно взятой программы или дожидаться оповещения. Для ускорения процесса сделайте следующее:

Откройте настройки смартфона. При помощи поисковой строки найдите раздел «Уведомления приложений». Деактивируйте переключатель напротив программ, от которых вы не хотите получать оповещения.

Итак, уведомления на Андроид отключены. Но как быть, если вы не хотите полностью отказываться от них, а лишь желаете, чтобы оповещения не нарушали покой и не отвлекали вас? На этот случай операционная система предусматривает несколько дополнительных вариантов.

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Как убрать всплывающие уведомления

Всплывающие уведомления — это окна, которые появляются на экране смартфона поверх уже запущенных приложений, что нередко отвлекает нас от выполнения повседневных задач. Для отключения подобных уведомлений нужно:

Открыть настройки смартфона. Перейти в раздел «Уведомления», а затем — «Всплывающие уведомления». Деактивировать переключатели напротив лишних программ.

Обратите внимание, что после отключения всплывающих уведомлений оповещения не перестанут приходить. Просто они не будут отображаться поверх запущенных приложений и останутся в шторке до востребования.

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Как отключить звук уведомлений

Если вы не прочь получать уведомления, но не хотите, чтобы вас беспокоил их звук, то просто отключите его:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Звук и вибрация», а затем — «Уведомления». В качестве мелодии выберите «Не устанавливать» или «Без звука».

Уведомления продолжат приходить на смартфон, но уже без звука. Причем это касается всех оповещений. Если вы хотите заглушить послания только от некоторых программ, прочитайте наш отдельный материал про то, как отключить звук уведомлений.

Как отключить уведомления от сайтов в браузере

Как отключить все уведомления на телефоне

И последний сценарий. Допустим, вам нужны уведомления, но иногда они совсем не к месту. Как быть в таком случае? Оптимальный вариант — включить «Режим не беспокоить». Сделать это можно как через шторку (Центр управления), так и через настройки устройства.

После активации режима уведомления продолжат приходить, но уже без звука, а после его отключения заработают, как раньше. Также Андроид позволяет убрать звук оповещений и при этом оставить мелодию звонка. Все тонкости доступны в разделе настроек смартфона «Не беспокоить».