Зачем настраивать эквалайзер в смартфоне

Со времен своей диджейской юности я привык самостоятельно настраивать эквалайзер в телефоне и других устройствах. Кто-то скажет, что это этого делать не нужно, мол, наушники не те или смысла в этом нет — играет музыка и достаточно. Не соглашусь с вами. Правильные настройки эквалайзера помогут прочувствовать драйв от музыки, а прослушивание треков будет приносить максимум удовольствия. Безусловно, для достижения результата понадобятся качественные наушники, но можно попробовать настроить звучание и с тем, что имеется.

Зачем нужен эквалайзер

Эквалайзер — это внешнее устройство или программа, позволяющая регулировать громкость разных зон частотного диапазона. Простыми словами — эквалайзер позволяет подчеркнуть или приглушить определенные диапазоны для более комфортного прослушивания. Эквалайзеры бывают двух видов: физические, которые используются в звукозаписи, и программные, которые используют во время прослушивания.

Физические обязательно используются на этапе записи и сведения трека. Таким образом маскируются или, наоборот, подчеркиваются особенности голоса вокалиста, помогают придать окрас звучащему инструменту.

При помощи программного эквалайзера корректируются искажения звучания в наушниках или колонках. С помощью такого эквалайзера мы и настраиваем нужное нам звучание, который больше по вкусу, ведь при использовании настроек звук меняется в сторону неестественности — чем больше «выкручиваем» на максимум, тем больше становится искажений в звуке. Это не совсем правильно — настройки существуют для того, чтобы делать звучание лучше, а не для того, чтобы «басы качали», колонки трещали по швам, а из ушей шла кровь. В таком деле важно правильно настраивать эквалайзер.

Как правильно настроить эквалайзер

Настроить эквалайзер на Android можно несколькими методами. Первый: вручную. Заходим в настройки звука и выбираем пресеты, которые есть по умолчанию. Выберите тот, что вам больше подходит. Если не нашли, что искали, попробуйте настроить вручную.

Теперь об основных ползунках.

Первый ползунок 60Hz отвечает за бас . Хотите придать мощность — милости просим, увеличивайте или уменьшайте объем баса, только не переусердствуйте

. Хотите придать мощность — милости просим, увеличивайте или уменьшайте объем баса, только не переусердствуйте Второй ползунок 230 Hz отвечает за глубину и объемность звучания и за инструментал. Можете добавить или уменьшить объемность звучания

и звучания и за инструментал. Можете добавить или уменьшить объемность звучания Ползунок 910 Hz отвечает за дальность или громкость вокала , а также за шумность заднего плана

или , а также за шумность заднего плана Ползунок 4 kHz влияет на резкость звучания и придает вокалу более чистое и мягкое звучание

звучания и придает вокалу более чистое и мягкое звучание Ползунок 14 kHz отвечает за громкость и чистоту звука. При повышении значения звук станет более резким и чистым

Есть еще две отдельных настройки — это Bass Boost и Surround Sound. Первая существует для тех, кому нужно больше баса. Вторая дает объемное звучание, создавая акустическую атмосферу в ограниченном пространстве. Пользуетесь такими примочками? Расскажите о своих ощущениях в нашем Telegram-чате!

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Приложения эквалайзера для Android

Это второй способ настроить звучание под себя. Настройки эквалайзера есть не только в самом смартфоне, но и в отдельных приложениях. Могу порекомендовать две отличных программы для Android, с которыми ваша фонотека зазвучит по-новому.

Equalizer — Bass Boost

Отличный эквалайзер для Android, который располагает большой коллекцией пресетов для разных жанров музыки. Среди эффектов есть усиление низких частот, и увеличение громкости, и объемный звук. У приложения своя иконка, так что лазить далеко в настройки смартфона не придется. Можно настроить так, что софт будет запускаться отдельно при подключении наушников. Приложение платное, но отлично работает в бесплатном режиме.

Скачать Bass Boost

Precise Volume

Приложение, идеально подходящее для корректировки звука. Можете настроить и сам эквалайзер, и использовать различные опции, чтобы улучшить звучание. Пресеты можно настраивать под себя и под определенный жанр треков. Еще из плюсов: можно увеличить громкость звучания наушников, сохранить настроенные звуковые схемы, которые вы создали под разные сценарии работы. Приложение работает бесплатно, но если хотите еще больше функций, то можно оплатить платную версию.

Скачать Precise Volume

Как выбрать наушники

Если еще никогда не приобретали наушники, то старайтесь ориентироваться на неплохие вкладыши от JBL — это самый доступный и долговечный вариант. Обычно их продают с амбушюрами разных размеров, что очень удобно. Это лучший вариант для начинающих меломанов. Если вам надоели ваши стандартные комплектные наушники, то присмотритесь к Sennheiser — вариант подороже, чем JBL, но и звук у них будет повкуснее.

Главный совет от автора: не гонитесь за беспроводными наушниками. Это удобно, модно, но если вы находитесь в поисках отличного звучания, скажем, для дома, то стоит выбрать старые добрые проводные. Пока нет ни одних Bluetooth-наушников, которые могли бы настолько хорошо передавать звук, как это делают проводные. Не забывайте читать наш канал в Яндекс.Дзен — там мы рассказываем об интересных умных колонках с отличным звучанием!

Приложения для корректировки звучания очень удобные, но обычные настройки в смартфоне тоже работают неплохо. Кроме того, если пользуетесь сторонним музыкальным плеером в смартфоне, то в его настройках тоже есть собственные пресеты, которые можно использовать. Запомните, что эквалайзер полезен всегда, особенно, если у вас хорошие наушники или добротный внешний звук. Не гнушайтесь подстраивать звук под свои предпочтения, тогда сможете ощутить всю прелесть звучания любимой музыки.