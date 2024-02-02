Почему Яндекс Станция мигает зеленым, красным или желтым цветом, даже если к ней не обращаться

Будучи умной колонкой, Яндекс Станция взаимодействует с нами не только голосом Алисы, но и посредством световой индикации. Причем это касается каждой модели: на одних горит только сенсорная кнопка, а на других — LED-панель, кольцо или контур устройства. Если вы однажды заметили, что Яндекс Станция мигает каким-то цветом, то она хочет с вами чем-то поделиться. Чем именно — сейчас выясним.

Когда Станция горит белым

При первом знакомстве с умной колонкой Яндекса вы будете иметь дело с белой индикацией. Станция светится белым, когда находится в режиме ожидания настройки, о чем мы рассказывали в отдельном материале.

Как правильно настроить Яндекс Станцию

В случае с отдельными моделями Станция горит белым, когда находится в режиме ночника. Эта функция доступна на Яндекс Станции 2 и Миди. Если вам хочется, чтобы колонка перестала светить, просто скажите: «Алиса, выключи ночник».

Что делать, если Станция горит фиолетовым

Чаще всего Яндекс Станция светится фиолетовым цветом. Как правило, такое свечение означает, что Алиса слушает вас и готова выполнить любую команду. Но есть и другие сценарии.

Если Станция мигает фиолетовым, то Алиса что-то вам говорит. Если же световой индикатор вращается, то устройство находится в режиме обновления, загружая апдейт прошивки.

Почему Яндекс Станция горит красным

Станция горит красным цветом, когда у нее отключен микрофон. Это значит, что в настоящий момент Алиса не подслушивает за вами, а потому не сможет обработать запрос. Обычно для включения микрофона нужно нажать кнопку, расположенную на задней части корпуса.

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Если же Станция мигает красным, то произошла ошибка при подключении к интернету. Чаще всего проблема сама решается через несколько минут, но иногда для устранения неполадок приходится заново настраивать колонку с Алисой. Наконец, медленно мигающий красный свидетельствует об отсутствии подключения к другим Станциям при совместном воспроизведении.

Станция мигает зеленым — что значит

Как показывает практика, больше всего вопросов у людей вызывает сценарий, когда Яндекс Станция мигает зеленым цветом. Заметили такую индикацию — значит, на колонку пришло уведомление. Произнесите команду: «Алиса, что нового»? Так вы сможете познакомиться с содержимым оповещения, после чего индикация пропадет.

Как настроить уведомления на Яндекс Станции

Также Станция горит зеленым, когда срабатывает будильник или таймер. Однако в подобной ситуации вы точно не пропустите звуковой сигнал и поймете, что к чему.

Что делать, если Станция горит желтым

Самый редкий сценарий — Станция мигает желтым. Это происходит в случае, когда выполняется сброс умной колонки до заводских настроек. Такую индикацию Яндекс Станции ни с чем не спутаешь.

Есть и другая причина — повышение громкости от стандартного уровня. Однако в подобном сценарии индикация почти сразу исчезает, и колонка продолжает играть без лишних подмигиваний.

Почему Станция мигает голубым или синим цветом

И последний цвет, о котором вы должны знать. Станция горит синим, когда владелец включает воспроизведение музыки через Bluetooth со своего смартфона или другого устройства. Мигающий синий означает, что колонка находится в режиме настройки Wi-Fi или Bluetooth.

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А еще Станция мигает голубым. Происходит подобное во время входящего вызова, поступившего на умную колонку. Когда вы отвечаете на звонок, мигание сменяется вращением голубого цвета. Но эта и другие световые индикации на Станции могут отличаться в зависимости от конкретной модели, так что при возникновении проблем изучите справку на официальном сайте Яндекса.