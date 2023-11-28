Какую Яндекс Станцию купить в 2024 году: большое сравнение умных колонок

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Герман Вологжанин

В конце 2023 года компания Яндекс сообщила, что за прошедшие 5 лет с момента выхода первой Станции она продала уже 8 миллионов своих колонок. Не в последнюю очередь такая популярность умных устройств с голосовым ассистентом Алиса объясняется широким ассортиментом, и это одновременно является как плюсом, так и минусом. С одной стороны, есть возможность взять колонку на любой вкус и кошелек, а с другой — их стало слишком много, из-за чего немудрено запутаться. Чтобы вам было легче определиться с выбором, мы провели большое сравнение Яндекс Станций.

Какую Яндекс Станцию купить в 2024 году: большое сравнение умных колонок. Помогаем разобраться в линейке умных колонок Яндекса. Фото.

Помогаем разобраться в линейке умных колонок Яндекса

Самая дешевая Яндекс Станция

Лучшей колонкой для первого знакомства с голосовым ассистентом была и остается Яндекс Станция Лайт. Она самая дешевая в линейке, но при этом функционально не уступает другим моделям. С помощью Яндекс Станции Лайт можно слушать музыку и сказки, пользоваться навыками Алисы, а также управлять устройствами умного дома.

Самая дешевая Яндекс Станция. Лучшая колонка для спальни и первого знакомства с Алисой. Фото.

Лучшая колонка для спальни и первого знакомства с Алисой

Цена без скидок: 5 490 ₽

Купить Яндекс Станцию Лайт

Колонка Яндекс Станция Лайт будет оптимальным выбором для спальни или квартиры-студии. Ее мощности 5 Вт вполне достаточно, чтобы наполнить звуком небольшое пространство, но без объема и хоть какого-то намека на басы. Плюсом Яндекс Станции Лайт является возможность запитать ее от обычного повербанка.

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Стоит ли покупать Яндекс Станцию Мини

Дороже обойдется Яндекс Станция Мини второго поколения. От Лайт-версии она отличается чуть более громким звуком (10 Вт), которому, впрочем, по-прежнему не хватает детализации и низких частот. Меломанам такая колонка не понравится, но для управления умным домом и общения с голосовым ассистентом вполне сгодится.

Стоит ли покупать Яндекс Станцию Мини. Маленькая колонка с возможностью подключения к большой акустике. Фото.

Маленькая колонка с возможностью подключения к большой акустике

Цена без скидок: 7 990 ₽ (без часов)

Цена без скидок: 8 990 ₽ (с часами)

Купить Яндекс Станцию Мини

Яндекс Станция Мини продается в двух версиях: с часами и без. Отличаются они только наличием или отсутствием монохромного дисплея, который показывает время и визуализирует информацию о погоде. Одно из главных достоинств Яндекс Станции Мини — AUX, позволяющий подключить ее к внешней акустике. А вот из-за использования проприетарного разъема питания вы не сможете обойтись без розетки при всем желании.

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Умная колонка Яндекс Станция Миди

Если ваш основной сценарий использования умной колонки — это прослушивание музыки, стоит присмотреться к Яндекс Станции Миди. От Мини и Лайт она отличается не только более громким звуком (24 Вт), но и выделенным сабвуфером, акцентирующим внимание на низких частотах. В то же время Миди сохраняет компактные габариты и радует наличием экрана с часами, как на Станции Мини.

Умная колонка Яндекс Станция Миди. Компактная модель с хорошим звуком в том числе для прослушивания качающих треков. Фото.

Компактная модель с хорошим звуком в том числе для прослушивания качающих треков

Цена без скидок: 14 990 ₽

Купить Яндекс Станцию Миди

Также Яндекс Станция Миди является самой производительной среди всех умных колонок бренда. Алиса моментально откликается на команды и позволяет управлять устройствами умного дома по протоколу ZigBee без подключения к интернету.

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Яндекс Станция 2 с Алисой

Колонка Яндекс Станция 2 в два раза больше Миди-версии, но это не дает ощутимого прироста в качестве звука. Из-за увеличенного корпуса она звучит объемнее, однако мощность составляет всего 30 Вт. У Яндекс Станции 2 стоит процессор предыдущего поколения, а еще нет низкочастотного динамика и экрана с часами (зато ZigBee на месте). Поэтому разница в цене между Миди и Станцией второго поколения минимальна.

Яндекс Станция 2 с Алисой. Громкая колонка с объемным звуком для гостиной. Фото.

Громкая колонка с объемным звуком для гостиной

Цена без скидок: 17 990 ₽

Купить Яндекс Станцию 2

Яндекс Станцию второго поколения подойдет для использования в гостиной, да и в спальне не будет лишней. Ведь эта модель оснащена классной LED-подсветкой, способной выступить в роли ночника или лава-лампы. Красиво, пускай и не очень полезно.

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Яндекс Станция Макс — лучшая колонка

Лучшей Яндекс Станцией на сегодняшний день является модель с приставкой «Макс». Она поддерживает протокол ZigBee и выдает крутой звук за счет сразу пяти динамиков:

  • 2 высокочастотных;
  • 2 среднечастотных;
  • 1 низкочастотный.

Общая мощность составляет 65 Вт, а на лицевой стороне колонки располагается небольшой дисплей, показывающий время и визуализирующий музыку. Но придется раскошелиться.

Яндекс Станция Макс — лучшая колонка. Топовая модель с лучшим среди всех колонок Яндекса звуком. Фото.

Топовая модель с лучшим среди всех колонок Яндекса звуком

Цена без скидок: 33 990 ₽

Купить Яндекс Станцию Макс

Плюсом Яндекс Станции Макс является огромное количество разъемом. Тут тебе и аудиоджек для вывода звука на внешнюю акустику, и Ethernet для проводного подключения к интернету, и даже HDMI, превращающий обычный телевизор в устройство с поддержкой Smart TV и голосовым управлением.

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Яндекс Станция с экраном

А это гибридное устройство, представляющее собой нечто среднее между планшетом и умной колонкой. Яндекс Станция Дуо Макс — новый продукт, который оснащен сенсорным экраном для визуализации команд голосового ассистента, потребления контента и видеозвонков через Telegram, благо тут еще установлена камера на 13 МП. Качество дисплея соответствует матрице дешевого планшета, зато сама колонка выдает 60 Вт, играя на уровне между Яндекс Станцией 2 и Станцией Макс.

Яндекс Станция с экраном. Экспериментальная модель для кухни, чтобы управлять умным домом, слушать музыку и смотреть видео. Фото.

Экспериментальная модель для кухни, чтобы управлять умным домом, слушать музыку и смотреть видео

Цена без скидок: 42 990 ₽

Купить Яндекс Станцию Дуо Макс

Гибридная колонка поддерживает протокол ZigBee и позиционирует себя как хаб умного дома для размещения на кухне. Правда, в таком случае мощность кажется излишней, а потому есть смысл присмотреться к умному дисплею Xiaomi с Алисой. По сути, то же самое, только с 6-ваттным динамиком, без ZigBee и в два раза дешевле.

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Какую станцию лучше купить

Для тех, кто все равно умудрился запутаться в моделях Яндекс Станций, подведем краткие итоги, напомнив, кому какую умную колонку лучше купить:

  • Яндекс Станция Лайт — идеальный прикроватный гаджет для общения с голосовым ассистентом и в меньшей степени для прослушивания музыки;
  • Яндекс Станция Мини — еще одна немузыкальная колонка для управления умным домом и общения с Алисой, которая позволяет вывести звук на нормальную домашнюю акустику;
  • Яндекс Станция Миди — сбалансированная колонка с неплохим звуком, быстрым процессором и ZigBee для управления компонентами умного дома в том числе без подключения к Wi-Fi;
  • Яндекс Станция 2 — колонка в гостиную с протоколом ZigBee и объемным звуком для прослушивания музыки без акцента на басы;
  • Яндекс Станция Макс — лучшая колонка с громким и детализированным звуком, а также широкими возможностями подключения;
  • Яндекс Станция Дуо Макс — экспериментальное устройство для взаимодействия с умным домом, прослушивания музыки и потребления видеоконтента посредством сенсорного экрана.

Какую Яндекс Станцию купить — решайте сами, исходя из планируемых сценариев использования и размеров помещения. Но не воспринимайте даже компактные модели в качестве альтернативы Bluetooth-колонкам. Устройства Яндекса лишены встроенного аккумулятора, а потому работают только от внешнего источника питания.

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