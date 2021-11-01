Вся правда о защите телефона от воды

Сейчас почти все флагманские телефоны имеют защиту от воды. Некоторые компании приводят непонятные многим цифры и буквы, а другие просто говорят о том, что с их телефоном можно ходить в бассейн. Но не все понимают, что на самом деле это означает. А ведь именно рейтинг защиты пусть и не дает гарантий стопроцентной выживаемости телефона при падении в воду, но позволяет понять, в каких условиях его испытывали. Давайте рассмотрим примеры этих рейтингов, чтобы понять, что они означают. А заодно в очередной раз ответим на важный вопрос — можно ли плавать с телефоном, если он защищен от воды.

Телефоны с защитой от воды

Если вы когда-либо портили дорогой телефон, проливая на него вкусный напиток или просто воду, вы точно знаете, насколько важной может быть водонепроницаемость этого устройства. Раньше такая защита была характерна только для массивных прочных телефонов, предназначенных для строителей и туристов. Они были похожи на колесо от трактора, но теперь все изменилось. Теперь защита от воды есть у iPhone 13 Pro, Galaxy S21 Ultra и даже новых Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Но не все телефоны выдерживают погружение в воду, а некоторым вообще не следует находиться рядом с ней. Если вы недавно покупали телефон, то сталкивались с такими маркировками, как IP67, IP68, IPX8 или что-то в этом духе. Но что на самом деле означают эти рейтинги?

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Что такое IP и защита от воды

IP или степень защиты от проникновения (также известная как международная степень защиты) — это стандарт, установленный Международной электротехнической комиссией. Первое число в коде рейтинга обозначает степень защиты от проникновения посторонних твердых предметов, таких, как пыльца или пыль. Эти уровни защиты варьируются от 0 до 6. Второе число представляет степень защиты от проникновения влаги или жидкости с уровнями защиты от 0 до 9.

Иногда вы увидите рейтинг IP с номером, замененным на X, например IPX8. В этом случае компания не предоставила подробностей тестирования, поэтому рейтинг заменяется на X. Устройство с рейтингом IPX8 может выдержать погружение в воду, но официально оно не имеет какой-либо защиты от пыли.

Первая цифра в рейтинге — защита от твердых частиц:

0 — защита отсутствует

1 — защита от частиц диаметром более 50 мм (большие предметы)

2 — защита от частиц диаметром более 12,5 мм (пальцы)

3 — защита от частиц диаметром более 2,5 мм (инструмент, кабели)

4 — защита от частиц диаметром более 1 мм (провода, болты)

5 — защита от пыли

6 — полная пыленепроницаемость

Вторая цифра в рейтинге — защита от жидкости:

0 — защита отсутствует

1 — защита от вертикальных капель

2 — защита от капель под углом до 15 градусов

3 — защита от дождя и капель под углом до 60 градусов

4 — защита от брызг в любом направлении

5 — защита от струи воды под давлением 30 кПа в любом направлении

6 — защита от струи воды под давлением 100 кПа в любом направлении

7 — защита при погружении на глубину до 1 метра на время до 30 минут

8 — защита при погружении на глубину более 1 метра на время более 30 минут

9 — (применяется редко) защита от горячей воды под давлением

Например, iPhone 13 Pro и Samsung Galaxy S21 имеют рейтинг IP68. Это означает, что они защищены от попадания пыли внутрь и могут выдерживать погружение в воду? Не совсем так. Да и вообще, уровень защиты у них может быть все равно разным.

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Как присваивается рейтинг IP

Для получения рейтинга IPX8, IEC требует, чтобы устройство выдерживало погружение в воду минимум на 1 метр в течение 30 минут. А дальше уже производители сами решают, насколько глубоко они готовы уйти. Например, S21 Ultra можно погрузить в воду на глубину до 1,5 метров на 30 минут, в то время, как Apple заявляет, что iPhone 12 Pro Max безопасен на глубине до 6 метров в течение 30 минут. Таким образом, хотя любой телефон с рейтингом IP должен достичь минимального порога, важно проверить мелкий шрифт и увидеть, что именно предлагает ваш телефон.

Но над понимать, что такой рейтинг просто говорит о том, что из коробки телефон смог выдержать подобное испытание. Но это не говорит о том, что он выдержит его в реальной жизни. При этом шансы на гарантийный ремонт в случае, если внутрь попадет вода, стремятся к нулю. То есть, если производитель просто говорит, что телефон испытали, но не будет отвечать, если он перестанет работать после погружения в воду.

Можно ли плавать с телефоном

В то время, как рекламируется водонепроницаемость iPhone 13 Pro в 6 метров может показаться, что вы можете пойти с ним бассейн, но делать этого не стоит. Степень защиты IP проверена в идеальных условиях, в неподвижной воде. Перемещение телефона в воде увеличивает ее давление, повышая вероятность того, что она может проникнуть внутрь и нанести вашему телефону непоправимый ущерб.

Тесты IP также проводятся с использованием пресной воды. В большинстве бассейнов есть дополнительные химические вещества, такие, как хлор, которые могут повлиять на сопротивление вашего телефона. И вы должны обязательно держать свой телефон подальше от моря. Соленая вода может вызвать много проблем, в том числе привести к повреждению металлических деталей в разъеме для зарядки.

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Даже если ваш телефон имеет наивысший рейтинг защиты IP68, рекомендуется использовать эту функцию в качестве резервной на случай чрезвычайных ситуаций. Ваш телефон не предназначен для плавания. Поэтому не надо думать, что теперь вы можете снимать под водой. Для этой цели будет намного выгоднее купить экшен-камеру.

Какие телефоны защищены от воды

Чтобы компания могла рекламировать, что ее продукт вообще имеет рейтинг IP, он должен пройти строгие испытания, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям. Эти тесты могут занимать много времени и требовать от производителя много денег. Все это оплачиваем мы. Поэтому некоторе производители проводят свои тесты и говорят, что телефон защищен от воды. Особенно часто это встречается в бюджетных моделях.

Часто это сопровождается терминами, вроде ”водоотталкивающий” или ”водостойкий”, но маркировки IP на корпусе не будет. В этих телефонах могут использоваться такие методы защиты, как прорезиненные уплотнения или водоотталкивающее покрытие для предотвращения попадания влаги внутрь. Хотя эти телефоны вполне могут пережить случайное погружение, стоит беречь их от полного погружения в воду. Но переживать из-за использования под дожем точно не стоит.

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Если в вашем телефоне нет упоминания о водонепроницаемости, можно с уверенностью предположить, что ее нет, и вам следует проявлять как можно большую осторожность с жидкостями. Но еще раз повторюсь. Относитесь к защите от воды как страховке на всякий случай. Даже если она есть у нового телефона, со временем изолирующая прокладка может повредиться, и вода попадет внутрь. И тут достаточно буквально пары капель, чтобы полностью вывести телефон из строя.

Если он упал в воду, лучше сходить в сервис и почистить его. Пара тысяч рублей — не такая большая сумма за то, чтобы не остаться без телефона. Я лично знаю людей, телефон которых не переживал погружения, и они его просто выкидывали.