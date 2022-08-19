Правда ли, что Google заблокирует все Android-смартфоны в России

Несмотря на то что в феврале этого года Google ограничила работу даже большего числа своих сервисов в России, чем Apple, почему-то никто особенно не переживал, что у нас в стране отключат ещё и Android-смартфоны. Напротив, все разговоры о возможной блокировке касались только iPhone, тогда как в аппараты на базе ОС от Google все воспринимали как гарантированный оплот стабильности даже в самые неспокойные времена. Однако сегодня бывшая глава Kaspersky Lab Наталья Касперская заявила, что и Apple, и Google действительно могут заблокировать все смартфоны в России. Но так ли это?

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О том, что Apple может удалённо заблокировать свои устройства даже без интернета, мы уже давно знаем. Об этом стало известно ещё в 2010-м году, когда компания отключила забытый нерадивым сотрудником в баре прототип iPhone 4. Но телефоны на Android никто никогда не блокировал. Во всяком случае, публично о таких случаях не сообщалось. Но у Касперской был подобный опыт.

Заблокируют ли смартфоны в России

Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на андроиде. Вы так не радуйтесь! Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим. Вот это как раз кибервойна! Все устройства на Android могут быть выключены, — говорит Наталья Касперская.

В 2009 году принадлежащая Наталье Касперской компания Infowatch занялась созданием отечественного смартфона Тайгафон. В его основу планировалось заложить модифицированную версию Android, которую разработчикам предстояло взломать. В качестве тестового устройства в Infowatch использовали некий смартфон Sony. Но, как только сотрудникам компании удалось нарушить защиту и получить полный доступ к файловой системе, Google отключила сначала доступ к Google Play, а потом и сам аппарат.

Может ли Google заблокировать смартфон

Можно ли верить Касперской? Ну, в общем, можно. Но только, как она изволит выражаться, гипотетически. Потому что нет сомнений, что у Google есть необходимый инструментарий, чтобы удалённо отключить любое устройство на Android. Даже если обычно она им не пользуется, утверждать, что его нет, по меньшей мере неправильно. В конце концов, это операционка, которая принадлежит Google, а значит, у неё есть возможность сделать с ней всё угодно.

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Несмотря на то что чисто технически Google может отключить Android-смартфоны в России, на деле это вряд ли случится. В пользу этого есть несколько доводов (в порядке возрастания их значимости):

Наличие физической возможности что-либо сделать совершенно не означает, что это будет сделано.

В мировой практике нет случаев массового отключения смартфонов. Даже в Северной Корее используются аппараты на Android , и их никто не блокирует.

, и их никто не блокирует. Отключение смартфонов в России вряд ли имеет практический смысл. Это не принесёт ни Google, ни кому-либо ещё какой-либо пользы. Только раздражение и ненависть.

вряд ли имеет практический смысл. Это не принесёт ни Google, ни кому-либо ещё какой-либо пользы. Только раздражение и ненависть. Репутация Google в остальном мире будет подмочена: потребители из многих стран мира перестанут доверять компании и будут бояться, что она отключит и их смартфоны.

Google, а значит, и косвенно американское правительство потеряют возможность отслеживать пользователей из России и влиять на наши мнения через свои сервисы и интернет-выдачу.

Что будет с телефонами в России

Полагаю, предпринимательница просто хайпит. Она нашла актуальную тему, которая волнует многих пользователей, и решила напомнить о себе, разобрав гипотетические возможности блокировки смартфонов. Ведь по факту на данный момент у нас нет никаких оснований полагать, что Google планирует или хотя бы рассматривает отключение Android на территории России.

С таким же успехом можно было сказать, что, выходя на улицу, мы рискуем погибнуть от упавшего на голову кирпича. Гипотетически это возможно. На практически вероятность такого исхода стремится к нулю.

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Но почему мы говорим только о смартфонах? Ведь отключить можно не только их. Существует масса технических устройств и даже транспортных средств, импортированных в Россию из-за границы, которые очевидно управляются из единого центра. Взять те же самолёты из авиапарков российских перевозчиков, которые находятся в лизинге и которые европейские лизингодатели потребовали вернуть на родину. Нет сомнений, что Boeing и Airbus могут прислать обновления, которые заблокируют им полёты, но они этого не делают.

Всё дело в том, что никто не собирается ничего отключать. Но блокировка самолётов волнует меньше людей, чем блокировка смартфонов, которые есть у всех. Вот Наталья Юрьевна и пытается актуализироваться через популярную тему. Однако таким макаром долго её репутация не просуществует. Таких всепропальщиков, особенно, если их прогнозы не сбываются, у нас ох как не любят.