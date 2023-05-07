Правда ли, что производительный режим заставляет смартфон Xiaomi работать быстрее

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Герман Вологжанин

На каждом смартфоне доступен режим энергосбережения, и о нем вы наверняка знаете. Он отключает автоматическую синхронизацию и виброотдачу, ограничивает активность системных приложений, а также снижает обороты процессора, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. Вместе с тем на устройствах Xiaomi есть производительный режим — полная противоположность энергосбережения, заставляющая выжать все соки из процессора. Так звучит описание функции на бумаге. Но действительно ли она способна ускорить смартфон Xiaomi, или все обещания производителя не стоят и ломаного гроша?

Правда ли, что производительный режим заставляет смартфон Xiaomi работать быстрее. Как думаете, помогает ли этот режим? Фото.

Как думаете, помогает ли этот режим?

Как включить высокую производительность

Производительный режим доступен на всех смартфонах с оболочкой MIUI 12.5 и выше, а именно: Xiaomi, Redmi и POCO. Он соседствует с энергосбережением в разделе настроек «Батарея», где его и можно активировать. По умолчанию на смартфоне включен сбалансированный режим:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Батарея».
  3. Выберите «Производительность».
  4. Нажмите «ОК».
Как включить высокую производительность. После включения этой функции значок батареи окрасится в голубой цвет. Фото.

После включения этой функции значок батареи окрасится в голубой цвет

При активации высокой производительности MIUI смартфон предупреждает, что в таком режиме увеличивается энергопотребление, а еще возникает риск перегрева устройства. Но я бы обратил ваше внимание на другой момент. Расчетное время работы, которое отображается в разделе «Батарея», после включения высокой производительности почти не сокращается. На смартфоне Xiaomi 12T Pro с полностью заряженной батареей MIUI прогнозирует следующее:

  • сбалансированный режим — 26 ч 18 мин;
  • производительность — 25 ч 0 мин (-5%);
  • экономия энергии — 32 ч 22 мин 1942 (+23%);
  • ультра-экономия энергии — 85 ч 0 мин (+223%).

Конечно, все это — прогнозы оболочки, которые рассчитываются в зависимости от сценариев использования смартфона. Но тот факт, что в производительном режиме Xiaomi не предрекает серьезного проседания автономности, в отличие от ее улучшения при активации экономии энергии, сразу же вызвал у меня сомнения относительно действенности такого способа ускорения MIUI. Посмотрим, как обстоят дела на практике.

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Производительный режим на смартфоне Xiaomi

При взаимодействии со смартфоном в режиме высокой производительности я не заметил никак изменений. Даже 120 Гц при скроллинге YouTube эта опция дать не способна. Как обычно, на Xiaomi приходится довольствоваться 60 Гц. Может, я чего-то не понимаю? Чтобы ответить на вопрос, воспользуемся приложением Geekbench 6, которое позволяет оценить мощность процессора телефона. Проведем тест в сбалансированном режиме и с высокой производительностью, предварительно дав устройству остыть после первого прогона.

Производительный режим на смартфоне Xiaomi. Разница в производительном режиме почти незаметна. Фото.

Разница в производительном режиме почти незаметна

Если верить данным Geekbench 6 производительность процессора Snapdragon 8+ Gen 1, установленного в смартфоне Xiaomi 12T Pro, в одноядерном тесте увеличилась на 0,3%, а в многоядерном — аж на 1,1%. Все это больше похоже на погрешность, что подтверждает аналогичный тест телефона Redmi Note 9 Pro на чипе Snapdragon 720G.

Производительный режим на смартфоне Xiaomi. Redmi Note 9 Pro тоже не стал быстрее. Фото.

Redmi Note 9 Pro тоже не стал быстрее

В данном случае производительный режим MIUI показал прирост на 0,97% в однопоточном тесте и падение на 0,17% в многопоточном. Думаю, вы уже поняли, что эта функция не ускоряет смартфон, а если и делает это, то совсем чуть-чуть. Впрочем, на устройствах китайского производителя есть другая опция, которая действительно заставляет Xiaomi работать быстрее.

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Ускорение игр на телефоне Xiaomi

Взгляните на сравнение результатов еще двух прогонов Xiaomi 12T Pro в Geekbench 6. Оба они были запущены в сбалансированном режиме MIUI, однако разница составила невероятные 73% в однопоточном тесте и чуть более скромные, но все равно довольно внушительные 14% в многопоточном. Что же случилось?

Ускорение игр на телефоне Xiaomi. А вот теперь разница уже налицо. Фото.

А вот теперь разница уже налицо

На самом деле, я просто добавил Geekbench 6 в игровой раздел стандартной утилиты GameSpace и активировал ускорение. Судя по всему, в таком режиме система позволяет задействовать сверхмощное ядро Cortex-X2 процессора Snapdragon 8+ Gen 1, работающее на частоте до 3,2 ГГц, в то время как остальные 3 ядра Cortex-A710 и 4xCortex-A510 имеют максимальную частоту 2,75 ГГц и 2 ГГц соответственно.

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При этом добавление Geekbench 6 в игровой раздел на смартфоне Redmi Note 9 Pro не дает столь существенного прироста: всего 2,6% в однопоточном и столько же в многопоточном тесте. Тем не менее, это все равно более заметная разница, чем при использовании производительного режима MIUI. А скромный прирост я связываю с архитектурой ядер процессора Snapdragon 720G, не предполагающей наличие одного сверхмощного компонента.

Ускорение игр на телефоне Xiaomi. На Redmi Note 9 Pro прирост производительности оказался значительно меньше. Фото.

На Redmi Note 9 Pro прирост производительности оказался значительно меньше

Все игры на Xiaomi автоматически попадают в GameSpace, что действительно позволяет немного (а иногда и существенно) ускорить смартфон. При желании вы можете добавить в игровой раздел любое другое приложение (например, видеоредактор), чтобы и оно начало работать быстрее:

  1. Запустите приложение «Ускорение игр», которое по умолчанию располагается в папке «Инструменты» на рабочем столе. Если его нет, откройте одноименный раздел в программе «Безопасность» или в настройках телефона.
  2. Нажмите на «+» в правом верхнем углу.
    3. Ускорение игр на телефоне Xiaomi. Выбрать можно любое приложение, установленное на смартфоне. Фото.

    Выбрать можно любое приложение, установленное на смартфоне

  3. В списке справа найти нужное приложение и активируйте переключатель.
    4. Ускорение игр на телефоне Xiaomi. Передвиньте ползунок вправо. Фото.

    Передвиньте ползунок вправо

Отмечу, что это не единственный способ ускорить телефон Xiaomi. Больше вариантов вы найдете в отдельном материале, где помимо производительного режима и GameSpace мы рассматривали еще 3 способа выжать все соки из устройств на оболочке MIUI.

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