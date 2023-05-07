Правда ли, что производительный режим заставляет смартфон Xiaomi работать быстрее

На каждом смартфоне доступен режим энергосбережения, и о нем вы наверняка знаете. Он отключает автоматическую синхронизацию и виброотдачу, ограничивает активность системных приложений, а также снижает обороты процессора, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. Вместе с тем на устройствах Xiaomi есть производительный режим — полная противоположность энергосбережения, заставляющая выжать все соки из процессора. Так звучит описание функции на бумаге. Но действительно ли она способна ускорить смартфон Xiaomi, или все обещания производителя не стоят и ломаного гроша?

Как включить высокую производительность

Производительный режим доступен на всех смартфонах с оболочкой MIUI 12.5 и выше, а именно: Xiaomi, Redmi и POCO. Он соседствует с энергосбережением в разделе настроек «Батарея», где его и можно активировать. По умолчанию на смартфоне включен сбалансированный режим:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Батарея». Выберите «Производительность». Нажмите «ОК».

При активации высокой производительности MIUI смартфон предупреждает, что в таком режиме увеличивается энергопотребление, а еще возникает риск перегрева устройства. Но я бы обратил ваше внимание на другой момент. Расчетное время работы, которое отображается в разделе «Батарея», после включения высокой производительности почти не сокращается. На смартфоне Xiaomi 12T Pro с полностью заряженной батареей MIUI прогнозирует следующее:

сбалансированный режим — 26 ч 18 мин;

производительность — 25 ч 0 мин (-5%);

экономия энергии — 32 ч 22 мин 1942 (+23%);

ультра-экономия энергии — 85 ч 0 мин (+223%).

Конечно, все это — прогнозы оболочки, которые рассчитываются в зависимости от сценариев использования смартфона. Но тот факт, что в производительном режиме Xiaomi не предрекает серьезного проседания автономности, в отличие от ее улучшения при активации экономии энергии, сразу же вызвал у меня сомнения относительно действенности такого способа ускорения MIUI. Посмотрим, как обстоят дела на практике.

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Производительный режим на смартфоне Xiaomi

При взаимодействии со смартфоном в режиме высокой производительности я не заметил никак изменений. Даже 120 Гц при скроллинге YouTube эта опция дать не способна. Как обычно, на Xiaomi приходится довольствоваться 60 Гц. Может, я чего-то не понимаю? Чтобы ответить на вопрос, воспользуемся приложением Geekbench 6, которое позволяет оценить мощность процессора телефона. Проведем тест в сбалансированном режиме и с высокой производительностью, предварительно дав устройству остыть после первого прогона.

Если верить данным Geekbench 6 производительность процессора Snapdragon 8+ Gen 1, установленного в смартфоне Xiaomi 12T Pro, в одноядерном тесте увеличилась на 0,3%, а в многоядерном — аж на 1,1%. Все это больше похоже на погрешность, что подтверждает аналогичный тест телефона Redmi Note 9 Pro на чипе Snapdragon 720G.

В данном случае производительный режим MIUI показал прирост на 0,97% в однопоточном тесте и падение на 0,17% в многопоточном. Думаю, вы уже поняли, что эта функция не ускоряет смартфон, а если и делает это, то совсем чуть-чуть. Впрочем, на устройствах китайского производителя есть другая опция, которая действительно заставляет Xiaomi работать быстрее.

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Ускорение игр на телефоне Xiaomi

Взгляните на сравнение результатов еще двух прогонов Xiaomi 12T Pro в Geekbench 6. Оба они были запущены в сбалансированном режиме MIUI, однако разница составила невероятные 73% в однопоточном тесте и чуть более скромные, но все равно довольно внушительные 14% в многопоточном. Что же случилось?

На самом деле, я просто добавил Geekbench 6 в игровой раздел стандартной утилиты GameSpace и активировал ускорение. Судя по всему, в таком режиме система позволяет задействовать сверхмощное ядро Cortex-X2 процессора Snapdragon 8+ Gen 1, работающее на частоте до 3,2 ГГц, в то время как остальные 3 ядра Cortex-A710 и 4xCortex-A510 имеют максимальную частоту 2,75 ГГц и 2 ГГц соответственно.

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При этом добавление Geekbench 6 в игровой раздел на смартфоне Redmi Note 9 Pro не дает столь существенного прироста: всего 2,6% в однопоточном и столько же в многопоточном тесте. Тем не менее, это все равно более заметная разница, чем при использовании производительного режима MIUI. А скромный прирост я связываю с архитектурой ядер процессора Snapdragon 720G, не предполагающей наличие одного сверхмощного компонента.

Все игры на Xiaomi автоматически попадают в GameSpace, что действительно позволяет немного (а иногда и существенно) ускорить смартфон. При желании вы можете добавить в игровой раздел любое другое приложение (например, видеоредактор), чтобы и оно начало работать быстрее:

Запустите приложение «Ускорение игр», которое по умолчанию располагается в папке «Инструменты» на рабочем столе. Если его нет, откройте одноименный раздел в программе «Безопасность» или в настройках телефона. Нажмите на «+» в правом верхнем углу. В списке справа найти нужное приложение и активируйте переключатель.

Отмечу, что это не единственный способ ускорить телефон Xiaomi. Больше вариантов вы найдете в отдельном материале, где помимо производительного режима и GameSpace мы рассматривали еще 3 способа выжать все соки из устройств на оболочке MIUI.