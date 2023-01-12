Правда ли, что смартфон работает дольше в авиарежиме

Экономия заряда смартфона превратилась в одну из самых важных вещей современного мира. Производительность устройств растет, энергопотребление тоже, а наша зависимость от гаджетов просто зашкаливает. Вот мы и думаем, как бы подольше обходиться без тесного контакта смартфона с розеткой. Многие думают, что включение авиарежима позволяет сэкономить расход энергии и получить дополнительные несколько часов работы. Давайте разберемся, правда ли это и может ли авиарежим позволить реже заряжать телефон.

Из-за чего телефон быстрее садится

Ваш телефон постоянно ищет вышку сигнала сотовой связи и пингует ее, чтобы получить хороший сигнал. Точно так же, если ваш Wi-Fi и Bluetooth включены, они также ищут сигналы других устройств, чтобы найти соединение.

Такие процессы обычно потребляют энергию вашей батареи. Часто расход оказывается довольно небольшим, но если это происходит постоянно, то в итоге заряд действительно уходит. Если вы находитесь в районе, где нет сигнала сотовой связи, ваш телефон постоянно пытается пропинговать ближайшую вышку сотовой связи, потребляя много энергии вашего телефона. И это расходует заряд намного больше, чем анализ сетевого окружение через Bluetooth или Wi-Fi.

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Экономит ли авиарежим заряд батареи

Включение авиарежима — режима полета — отключает эти три функции. Следовательно, количество энергии, которую использует ваш телефон, снижается. Уровень снижения расхода в основном зависит от того, где вы находитесь. Если в месте, где не ловит сеть, то на ее поиск тратится много энергии. В этом случае он становится еще более эффективным средством экономии заряда. Некоторые из новых телефонов имеют функцию, которая автоматически отключает сетевое подключение примерно через тридцать минут безуспешных поисков. Однако эти тридцать минут могут отнять больше 10% заряда. Таким образом, включение режима полета определенно спасает ваш телефон от разрядки аккумулятора.

Будет ли телефон быстрее заряжаться в авиарежиме

Как упоминалось ранее, включение режима полета отключает вашу сетевую антенну, которая потребляет много энергии. Если вы заряжаете свой телефон в режиме полета, поскольку он не использует оборудование с высоким энергопотреблением, ваш телефон может экономить энергию, которую он не использует, что приводит к более высокой скорости зарядки.

Однако стоит помнить, что вы не сможете совершать или принимать звонки или текстовые сообщения, пока ваш телефон находится в режиме полета. Поэтому включать его стоит только тогда, когда вы не ждете звонка или сообщения. Хорошим вариантом включить авиарежим будет поездка в поезде, где часто есть перебои со связью и телефон большую часть времени находится в режиме поиска, а когда находит сеть, качество соединения оказывается таким, что ее как будто и нет. Тут вы только выиграете от авиарежима.

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Хотя доказано, что авиарежим защищает вашу батарею от разрядки, как это обычно бывает, это не означает, что ваш телефон не расходует заряд батареи вовсе. Есть и другие функции, такие как дисплей и динамики, которые также используют аккумулятор. Однако батарея вашего телефона не будет разряжаться так сильно, как если бы при использовании (например, при играх или просмотре видео из памяти) еще и искалась сеть.

Наконец, включение авиарежима не только экономит заряд за счет снижения количества обращений к сети, но и за счет того, что телефон не будет скачивать обновления и просто обновлять контент (почта, погода, виджеты и другое).

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Стоит ли включать авиарежим для экономии аккумулятора

Если у вас мало энергии и вы не собираетесь использовать мобильную сеть, вы можете, не опасаясь ничего, включить режим полета, чтобы сохранить аккумулятор, пока вы не сможете его зарядить. Можно, конечно, выключить телефон, что будет еще более эффективной мерой на пути экономии, но это не всегда удобно. Да и энергии на включение тратится довольно много. Поэтому выключать телефон на 20-30 минут не имеет никакого смысла — только хуже сделаете. Зато, если в это время вы включите авиарежим, то сделает намного лучше для вашего аккумулятора.

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Если вы находитесь в самолете, то включать авиарежим стоит не только из-за того, что это требование перевозчика, но и для того, чтобы телефон не искал сеть все время полета и не потратил на это до половины заряда. Аналогичное можно сказать про поездку в поезде или на машине вдали от населенных пунктов. Хотя в машине телефон зарядить проще, чем в поезде, но все равно нет смысла расходовать циклы аккумулятора.

И, наконец, перевод телефона в режим полета во время зарядки также может быть полезным лайфхаком, если вы спешите и в вашем телефоне недостаточно заряда.

Конечно, применение всех приведенных советов в обычной жизни сильно усложнит ее, но в экстренных ситуациях, когда заряда мало, а розетка далеко, этим вполне можно пользоваться. В конце концов, вопрос был в том, экономит ли авиарежим заряд. Ответ — да, экономит, и точка!