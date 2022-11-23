5 отличных телефонов со сменным аккумулятором, которые еще можно купить

Когда-то съемные аккумуляторы были в тренде независимо от того, какое устройство вы купили. Но современная тенденция к цельным, герметичным конструкциям означает, что сегодня вам будет сложно найти телефон с этой функцией. Жаль, потому что разборная конструкция означает, что вы можете легко заменить батареи. Так вы не потеряете время на зарядку и просто поменяете аккумулятор, если этого потребуют обстоятельства. Не все приведенные телефоны будет легко купить в России. Но вы сможете поискать их на международных площадках или на вторичном рынке. А заодно мы докажем, что не все потеряно, и кто-то из производителей думает о том, что так удобнее.

Телефоны со съемной батареей

Samsung Galaxy XCover 6 Pro — защищенный Самсунг

Большинство телефонов со съемными батареями относятся к бюджетному сегменту, и найти хорошие варианты в этой категории становится все труднее и труднее. Вот почему Samsung Galaxy XCover 6 Pro стал таким приятным сюрпризом.

Это не флагман с какой-либо точки зрения, но он способен на многое. Он оснащен дисплеем Full HD, процессором среднего класса Snapdragon 778G, приличными камерами и большой съемной батареей емкостью 4050 мАч, что делает его очень привлекательным телефоном. Прочный XCover 6 Pro также создан, чтобы выдерживать многое. Он имеет рейтинг IP68 и сертификацию MIL-STD 810H по ударопрочности.

Samsung Galaxy XCover 6 Pro дороже, чем другие аналогичные устройства среднего класса, но он нацелен на определенный сегмент рынка. Так что любой, кто хочет защищенный телефон со сменой батареей, должен обратить на него внимание.

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Fairphone 4 — редкий телефон

Fairphone 4, вероятно, лучший вариант, если вам нужен новейший телефон со съемной батареей. Он был выпущен в сентябре 2021 года, что делает его относительно новым, хотя и неизвестным телефоном. В спецификациях тоже нет недостатка, и это хорошо, учитывая его главную особенность, ради которой мы тут все собрались.

Устройство поставляется с Android 11 из коробки, а его характеристики включают Snapdragon 750G с оперативной памятью до 8 ГБ. 6,3-дюймовый дисплей предлагает разрешение 1080p, а батарея довольно средняя — 3905 мАч. Зато ее можно поменять, а не искать зарядку. А еще вы получите современные функции, такие как сканер отпечатков пальцев, две камеры, сертификация IP54 и даже соответствие стандарту MIL-STD-810G.

Это дорогой телефон и купить его в России не так просто, но если вам нужно что-то подобное — оно перед вами.

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Nokia C21 — недорогой телефон со съемным аккумулятором

Nokia C21 — далеко не самый мощный телефон со съемным аккумулятором, но это достаточно новая бюджетная альтернатива приведенным выше устройствам. Он поставляется с Android 11 (Go Edition) — почти стандартным Android.

Телефон HMD оснащен чипсетом Unisoc SC9863A, который должен отлично справляться с обменом сообщениями, просмотром веб-страниц и другими легкими задачами. Не ждите ничего впечатляющего, когда смотрите на остальную часть спецификации. Есть 2-4 ГБ оперативной памяти, 32-64 ГБ хранилища и батарея на 3000 мАч. Опять же, она небольшая, но сменная, что удобно, ведь можно взять с собой парочку таких и не переживать за время автономной работы.

6 недорогих телефонов, которые выгоднее всего купить на AliExpress.

Nokia C100 — бюджетный телефон

Nokia C100 — еще одно ультрабюджетное устройство. Это лучший вариант, если вам нужен телефон со съемной батареей для ребенка или очень нетребовательного пользователя. Он имеет базовые функции, такие как процессор Mediatek Helio A22, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

5,45-дюймовый экран не очень хорош, но по крайней мере вы получаете разрешение 720p. Это не лучший, но очень неплохой бюджетник. А среди моделей со сменным аккумулятором за эти деньги едва ли получится найти что-то лучшее.

Samsung Galaxy XCover 5 — Samsung для экстремалов

Если вам не совсем нужен Samsung Galaxy XCover 6 Pro, вы также можете попробовать XCover 5. Он выполнен в том же стиле и может выдержать многое, например, на стройке или в походе.

Как и следовало ожидать, XCover 5 имеет класс защиты IP68 и может выдерживать падение с высоты до полутора метров. Смартфон работает на чипсете Exynos 850 среднего класса с 4 ГБ ОЗУ и до 64 ГБ постоянной памяти.

Конечно, Galaxy XCover 5 создан для экстремальных условий, а не на каждый день. Поэтому у вас есть только одна камера с каждой стороны — 16-мегапиксельная задняя камера и 5-мегапиксельная фронталка.

Стоит ли покупать телефон со съемным аккумулятором

Как видно из приведенного выше списка, вам будет сложно найти достойный современный телефон, если съемная батарея является приоритетом. Проще всего пойти привычным путем и носить с собой внешний аккумулятор, который можно найти на AliExpress.

Во-первых, некоторые телефоны имеют впечатляющее время автономной работы из коробки и эффективные системы энергосбережения. Ими можно довольно долго пользоваться, не общаясь к розетке. Во-вторых, есть большое количество недорогих аккумуляторов, которые можно выбрать в Telegram-канале ”Сундук Али-Бабы”.

Покупая телефон со съемной батареей, вы идете на компромисс и против системы. Эти устройства не стоят на острие технологий, а при прочих равных характеристиках часто стоят дороже. В последнее время они смогли получить более высокий уровень защиты от воды и стать более целостными, а это было их самым главным недостатком. Поэтому теперь только вам решать, нужен ли вам съемный аккумулятор. Если вы задумывались о нем, то стоит присмотреться к рынку. А если нет, то купите моноблочный телефон.

Даже если вы переживаете из-за того, что аккумулятор износится и его надо будет менять, то сделать это проще, чем идти на компромиссы со съемными батареями. Да и делать это придется года через 4 или даже позже.