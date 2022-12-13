Приложения, которые убивают аккумулятор. У вас они тоже есть

И пусть нам не всегда удается все сделать правильно, но мы стараемся. Я говорю о шагах, которые мы привыкли предпринимать, чтобы максимально продлить срок службы батареи смартфона. Мы пытаемся его правильно заряжать, почти безрезультатно отключать Bluetooth и Wi-Fi или даже отключать указание заряда в процентах. Все это помогает лишь отчасти, ведь на самом деле есть много других вещей, которые заставляют нас подключаться к зарядке чаще, чем можно было бы. Но после прочтения этой статьи многое изменится. В первую очередь потому, что мы узнаем, какие приложения наиболее опасны в этом плане. Ведь они полностью истощают энергию не только при использовании.

Какие приложения сажают аккумулятор телефона

В магазине Google Play есть бесчисленное множество приложений. Сервисы есть для всего, но в целом пользователи скачивают одни и те же популярные приложения. Есть некоторые из них, которых вам следует избегать или использовать как можно реже. Ну, или как минимум не пользоваться ими, когда аккумулятор почти сел и вам надо максимально протянуть время его использования, чтобы хватило добраться до розетки.

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Будьте осторожны, хотя некоторые из этих приложений весьма полезны и должны быть установлены на наши смартфоны, другие могут иметь катастрофические последствия для тех, у кого уже есть проблемы с аккумулятором (например, он изношен и плохо держит заряд. Поэтому проверьте, действительно ли они вам нужны. Список приложений с самым высоким энергопотреблением выглядит следующим образом:

Требовательные к аккумулятору приложения

FitBit

Uber

Skype

Facebook (запрещен в России)

Airbnb

Instagram (запрещен в России)

Tinder

Bumble

Snapchat

WhatsApp

О том, что именно эти приложения самые требовательные к аккумулятору, сообщила исследовательская фирма pCloud, которая и собрала необходимые для исследования данные. Для этого ее специалисты создали список приложений, которые больше всего используют аккумулятор устройства.

На самом деле это очень популярные приложения, и на вашем телефоне наверняка есть одно или несколько из них. Поскольку они все еще могут использовать часть батареи в фоновом режиме, вам может быть удобнее избавиться от некоторых из них, если вы не используете их часто, особенно, если у вас не самый новый телефон и аккумулятор близок к тому, чтобы купить новый (возможно, даже в составе нового смартфона).

Как определяют, почему быстро садится телефон

Исследовательская фирма учитывала три фактора, определяя, какие приложения были наиболее ресурсоемкими на телефонах. Функции, которые использует каждое приложение (местоположение или камера), потребляемая энергия и предлагает ли оно темный режим.

Так специалисты смогли определить, какое из 100 популярнейших приложений является самым требовательным, и назвали их лучшими убийцами телефонов, объединив результаты этих трех факторов.

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Возглавивший список Fitbit, использует 14 из 16 доступных ресурсов в фоновом режиме. В том числе четыре самых ресурсоемких — камеру, местоположение, микрофон и соединение Wi-Fi. Благодаря этому это приложение получило наивысший балл исследования (92,31%).

На приложения для социальных сетей приходится шесть из 20 самых ресурсоемких приложений на вашем телефоне. В среднем они используют 11 дополнительных ресурсов, включая фотографии, Wi-Fi, местоположение и микрофон. Они могут работать в фоновом режиме — Facebook (запрещен в России), Instagram (запрещен в России), Snapchat, Youtube, WhatsApp и Linkedin. Каждый из них использует очень много энергии для работы, что увеличивает нагрузку на аккумулятор вашего телефона.

Согласно исследованию, приложения для онлайн-знакомств также расходуют заряд батареи телефона очень быстро. 15% приложений-убийц — это приложения для онлайн-знакомств, такие как Tinder, Bumble и Grinder. Они позволяют в среднем 11 ресурсам работать в фоновом режиме. Отсутствие темного режима делает все три приложения для знакомств более энергоемкими в использовании, что еще больше ускоряет разрядку батареи.

Приложение United Airlines использует больше всего памяти телефона (437,8 МБ). За ним следуют приложения Lyft и Uber с требованиями к памяти 325,1 МБ и 299,6 МБ соответственно. Все эти приложения требуют много места для хранения, что замедляет работу телефона и занимает место в памяти. В России они не так актуальны, поэтому, если вы их когда-то устанавливали и не удалили — сделайте это. Не стоит занимать ими место. А вот удалять ли остальные, остается вопросом.

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Стоит ли удалять требовательные приложения с телефона

Многие могут размышлять о том, следует ли удалить эти приложения со своего смартфона, чтобы освободить память и увеличить время автономной работы. Тут важно понимать, что вы можете отключить фоновую активность или разрешение на определение местоположения. Так ситуация существенно улучшится, но многие приложения откажутся работать без данных им прав буквально на все. Вот тут уже придется выбирать, удалять или терпеть повышенный расход аккумулятора.

Несмотря на то, что они не открыты, каждое приложение для Android работает в фоновом режиме. Многие сервисы, например, WhatsApp, отправляют вам уведомления и отключать для них всю активность нельзя. Поэтому тут надо быть осторожным. Мы советуем вам использовать эту процедуру только в особых случаях. И не с приложениями, которыми вы постоянно пользуетесь.