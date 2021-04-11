Превышен лимит мобильного трафика на Android. Как отключить

Несмотря на то что сегодня почти везде уже есть бесплатный Wi-Fi, все всё равно предпочитают пользоваться мобильным интернетом. Во-первых, потому что он зачастую оказывается более быстрым. Во-вторых, потому что он не требует дополнительной авторизации, как публичные сети. А, в-третьих, сотовый трафик обычно либо не ограничен совсем, либо доступен в большом количестве. Однако бывают и такие тарифы, где объём сотовых данных, которые можно израсходовать, далёк от безлимитного. Поэтому пользователям приходится самим следить за тем, чтобы не выйти за установленный лимит, либо поручить это своему смартфону.

Как отключить оптимизацию MIUI и зачем это нужно

Если ваш смартфон самостоятельно отслеживает расход мобильного трафика, время от времени он может присылать вам уведомление о превышении лимита. Не исключено, что вы вручную не активировали соответствующий механизм – он вполне мог включиться сам. Такое происходит довольно часто. Аппарат просто запрашивает у сотового оператора информацию о доступном вам объёме трафика, а потом автоматически рассчитывает его по количеству дней в месяце, позволяя использовать его в установленных пределах.

Как отключить лимит трафика

Уведомление «Превышен лимит мобильного трафика» появляется в том случае, если вы израсходовали за день больше данных, чем следовало израсходовать, чтобы в оставшиеся дни месяца не остаться без трафика совсем. Но одно дело, когда смартфон просто оповещает о превышении, и совершенно другое, когда он блокирует доступ в интернет принудительно. В таких случаях логичнее будет просто отключить механизм отслеживания трафика, чтобы продолжать пользоваться мобильным интернетом без каких-либо затруднений.

Перейдите в «Настройки» и откройте «Мобильная сеть»;

В открывшемся окне выберите «Статистика трафика»;

Перейдите в «Другие настройки» — Уведомления о трафике»;

Выключите «Отключение моб. данных при превышении лимита»;

В разделе «Уведомление ежедневного трафика» выберите 100%.

Какие смартфоны на Android обновляются дольше всего

Эта инструкция позволяет решить сразу две проблемы. Во-первых, интернет больше не будет отключаться, если вы израсходовали больше трафика, чем было рассчитали алгоритмы смартфона. А, во-вторых, вы больше не будете получать назойливых уведомлений о том, что доступный объём сотовых данных израсходован до того, пока они не закончатся вообще. Да, в этом случае вам придётся самостоятельно контролировать себя, чтобы не выйти за установленный лимит и не переплатить лишних денег. Но зато никаких больше уведомлений.

Какое приложение жрёт трафик

Кстати говоря, здесь же вы сможете посмотреть, какие приложения расходуют больше всего сотовых данных. Например, в моём случае это Инстаграм. С начала месяца я потратил на него уже более полугигабайта. На самом деле это немного. По факту могло выйти ещё больше, если бы я не пользовался Wi-Fi, чтобы сэкономить. Меня такой подход совершенно не раздражает, а даже является для меня своего рода квестом, вынуждая искать любые доступные беспроводные сети – хоть в гостях, хоть в общественных местах.

Как часто нужно перезагружать телефон на Android

Впрочем, если какое-то приложение расходует непомерно много данных, рекомендую отключить для него доступ к сотовой сети. В этом случае оно сможет обращаться к интернету только при подключении к Wi-Fi. Это может быть актуально для социальных сетей вроде Инстаграма или ТикТока, которые имеют обыкновение тратить очень много трафика. А поскольку Wi-Fi в большинстве случаев бесплатный и безлимитный, он может стать неплохим спасением, сэкономив ваш трафик.