Как отключить оптимизацию MIUI и зачем это нужно

Считается, что на Android дела с оптимизацией совсем плохи. Якобы фрагментация (когда на рынке сосуществует много разных версий ОС) банально не позволяет Google нормально оптимизировать софт смартфонов, из-за чего они работают не в полную мощь, поскольку реализовать их потенциал универсальным способом практически невозможно. Однако по факту это не совсем так. Вернее, совсем не так. Ведь у Google нет никакой нужды заниматься оптимизацией самостоятельно – это делают сами производители, которые выпускают фирменные оболочки для Android. Правда, не всем это нравится, и они отдали бы всё, чтобы от неё отказаться.

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Несмотря на то что многие воспринимают оптимизацию не как результат, а как процесс, применительно к смартфонам Xiaomi и Redmi, которые работают на MIUI, это не относится. В их случае оптимизация – это вполне конкретная функция, которая автоматически управляет процессами, происходящими на устройстве. Она принудительно освобождает оперативную память, разгружает процессор от ресурсоёмких задач, снижает энергопотребление и вообще всячески поддерживает баланс в прошивке.

Что такое оптимизация MIUI

По большому счёту оптимизация MIUI – штука хорошая. Другое дело, что иногда она начинает явно конфликтовать с собственными механизмами Android. И тогда смартфон, который работает и на Android, и на MIUI одновременно, может функционировать неправильно. Например, излишне активно выгружать запущенные приложения из фонового режима, принудительно снижать качество скриншотов или, что совсем плохо, препятствовать работе некоторых приложений.

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Если вы столкнулись с какими-то из этих проблем или просто подозреваете, что без оптимизации ваш смартфон будет работать лучше, вы можете эту самую оптимизацию отключить:

Перейдите в «Настройки» и откройте вкладку «О телефоне»;

В открывшемся окне пролистайте и найдите раздел «Версия MIUI»;

Быстро-быстро без остановок нажимайте на него 10 раз подряд;

Появится уведомление об активации меню разработчиков;

Вернитесь на шаг назад и перейдите в «Расширенные настройки»;

Откройте «Для разработчиков» и отключите параметр «Включить оптимизацию MIUI».

Некоторые смартфоны Xiaomi в зависимости от версии прошивки могут предлагать несколько вариантов оптимизации: высокий, средний и низкий. Соответственно, чем она выше, тем больше алгоритмы MIUI вмешиваются в функционирование смартфона, а чем ниже — тем меньше. Вы можете не отключать оптимизацию совсем, а выбрать средний или низкий уровень оптимизации, если боитесь, что работоспособность вашего устройства изменится слишком кардинально.

Что будет, если отключить оптимизацию MIUI

Не бойтесь: отключение оптимизации MIUI не ухудшит работу вашего смартфона. Он не будет работать медленнее, системные анимации по-прежнему будут прогружаться как и раньше, а приложения будут запускаться с прежней скоростью. Просто из-за отключения этого параметра смартфон больше не будет сам принимать решение об особенностях выполнения тех или иных задач.

Он перестанет принудительно выгружать приложения из памяти, затормаживать процессор с целью увеличения автономности и выполнять другие задачи, которые, по мнению системы, обеспечивают правильную работоспособность смартфона и приложений, которые на нём запускаются. Соответственно, его работоспособность в отдельных сценариях, наоборот, должна улучшиться, а время автономной работы хоть и снизиться, но абсолютно некритично на общем фоне.

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Впрочем, если вам не понравится, как ваш аппарат начал работать при отключённой оптимизации MIUI, вы всегда можете вернуть всё назад. Просто проследуйте по тому же пути, что указан в инструкции выше, и включите оптимизацию заново. С этого момента прошивка начнёт принудительно оптимизировать выполнение всех процессов, которые, по её мнению, влияют на работоспособность устройства. Так что экспериментируйте и не бойтесь. Хуже от этого точно не будет.