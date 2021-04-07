Как отключить оптимизацию MIUI и зачем это нужно

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Иван Кузнецов 0

Считается, что на Android дела с оптимизацией совсем плохи. Якобы фрагментация (когда на рынке сосуществует много разных версий ОС) банально не позволяет Google нормально оптимизировать софт смартфонов, из-за чего они работают не в полную мощь, поскольку реализовать их потенциал универсальным способом практически невозможно. Однако по факту это не совсем так. Вернее, совсем не так. Ведь у Google нет никакой нужды заниматься оптимизацией самостоятельно – это делают сами производители, которые выпускают фирменные оболочки для Android. Правда, не всем это нравится, и они отдали бы всё, чтобы от неё отказаться.

MIUI

Отключение оптимизации MIUI может улучшить работу вашего смартфона

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Несмотря на то что многие воспринимают оптимизацию не как результат, а как процесс, применительно к смартфонам Xiaomi и Redmi, которые работают на MIUI, это не относится. В их случае оптимизация – это вполне конкретная функция, которая автоматически управляет процессами, происходящими на устройстве. Она принудительно освобождает оперативную память, разгружает процессор от ресурсоёмких задач, снижает энергопотребление и вообще всячески поддерживает баланс в прошивке.

Что такое оптимизация MIUI

По большому счёту оптимизация MIUI – штука хорошая. Другое дело, что иногда она начинает явно конфликтовать с собственными механизмами Android. И тогда смартфон, который работает и на Android, и на MIUI одновременно, может функционировать неправильно. Например, излишне активно выгружать запущенные приложения из фонового режима, принудительно снижать качество скриншотов или, что совсем плохо, препятствовать работе некоторых приложений.

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Если вы столкнулись с какими-то из этих проблем или просто подозреваете, что без оптимизации ваш смартфон будет работать лучше, вы можете эту самую оптимизацию отключить:

  • Перейдите в «Настройки» и откройте вкладку «О телефоне»;
  • В открывшемся окне пролистайте и найдите раздел «Версия MIUI»;
  • Быстро-быстро без остановок нажимайте на него 10 раз подряд;
Оптимизация MIUI

Отключить оптимизацию можно только в меню разработчиков

  • Появится уведомление об активации меню разработчиков;
  • Вернитесь на шаг назад и перейдите в «Расширенные настройки»;
  • Откройте «Для разработчиков» и отключите параметр «Включить оптимизацию MIUI».

Некоторые смартфоны Xiaomi в зависимости от версии прошивки могут предлагать несколько вариантов оптимизации: высокий, средний и низкий. Соответственно, чем она выше, тем больше алгоритмы MIUI вмешиваются в функционирование смартфона, а чем ниже — тем меньше. Вы можете не отключать оптимизацию совсем, а выбрать средний или низкий уровень оптимизации, если боитесь, что работоспособность вашего устройства изменится слишком кардинально.

Что будет, если отключить оптимизацию MIUI

Не бойтесь: отключение оптимизации MIUI не ухудшит работу вашего смартфона. Он не будет работать медленнее, системные анимации по-прежнему будут прогружаться как и раньше, а приложения будут запускаться с прежней скоростью. Просто из-за отключения этого параметра смартфон больше не будет сам принимать решение об особенностях выполнения тех или иных задач.

Mi 10

Работать хуже без оптимизации ваш смартфон точно не будет, но, если что, вы сможете включить всё как было

Он перестанет принудительно выгружать приложения из памяти, затормаживать процессор с целью увеличения автономности и выполнять другие задачи, которые, по мнению системы, обеспечивают правильную работоспособность смартфона и приложений, которые на нём запускаются. Соответственно, его работоспособность в отдельных сценариях, наоборот, должна улучшиться, а время автономной работы хоть и снизиться, но абсолютно некритично на общем фоне.

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Впрочем, если вам не понравится, как ваш аппарат начал работать при отключённой оптимизации MIUI, вы всегда можете вернуть всё назад. Просто проследуйте по тому же пути, что указан в инструкции выше, и включите оптимизацию заново. С этого момента прошивка начнёт принудительно оптимизировать выполнение всех процессов, которые, по её мнению, влияют на работоспособность устройства. Так что экспериментируйте и не бойтесь. Хуже от этого точно не будет.

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