Какие смартфоны на Android обновляются дольше всего

Все мы знаем, что Android-смартфоны традиционно живут меньше, чем iPhone. Это связано со сроками их программной поддержки, которая в лучшем случае длится не дольше двух лет. Про худшие случаи я даже не говорю, потому что Google не устанавливает минимального порога по обновлению Android-смартфонов, так что у производителей есть полное право не выпустить для свежевышедшего аппарата ни одного апдейта. Однако есть более ответственные вендоры, которые добровольно возлагают на себя обязанность обновлять фирменные смартфоны и 2 года, и все 3.

Какие обновления есть на Android и чем они отличаются

Поддержка Android-смартфонов – это явление длящееся и делящееся на два этапа. Первый этап предполагает выпуск новых версий Android для конкретного аппарата. При этом срок поддержки считается по количеству выпущенных системных апдейтов, а не лет, в течение которых производители адаптируют их. Потому что они могут выпускать их с задержкой в год, а то и полтора. Второй этап предполагает выпуск только обновлений безопасности. Он начинается, когда все новые версии Android, причитающиеся смартфону, уже закончились. Правда, в заключительный год патчи безопасности выходят не каждый месяц, как полагается, а в лучшем случае раз в квартал.

Какие смартфоны дольше получают обновления

В обычных условиях эти этапы выражены в соотношении 2/1. То есть два года новых версий Android и один год – обновлений безопасности. Но LG, Samsung, Nokia и Microsoft изменили это соотношение на 3/1. Правда, такая привилегия доступна только избранным аппаратам.

Galaxy S

S10

S10+

S10e

S10 5G

S10 Lite

S20 5G

S20+ 5G

S20 Ultra 5G

S20 FE 5G

S21 5G

S21+ 5G

S21 Ultra 5G

Galaxy Note

Note10

Note10+

Note10 Lite

Note10+ 5G

Note20 5G

Note20 Ultra 5G

Fold

Z Fold2 5G

Z Flip

Z Flip 5G

Galaxy A

A10e

A20

A50

A11

A21

A51

A51 5G

A52

A52 5G

A71 5G

A72

A72 5G

Galaxy Tab

Tab Active Pro

Tab Active3

Tab A 8 (2019)

Tab A with S Pen

Tab A 8.4 (2020)

Tab A7

Tab S5e

Tab S6

Tab S6 5G

Tab S6 Lite

Tab S7

Tab S7+

Galaxy XCover

XCover FieldPro

XCover Pro

Nokia

X10

X20

Microsoft

Surface Duo

LG

LG Velvet

LG V60

LG Wing

Яндекс раскритиковал последнее обновление Samsung с российским софтом

Как видите, самый широкий перечень устройств, которым светит 3 полноценных года программной поддержки, предлагает Samsung. Она вообще самой первой объявила о намерении продлить сроки обновления своих устройств. При этом, в отличие от конкурентов, которые последовали её примеру, Samsung продлила поддержку не только флагманских смартфонов, но и вполне себе бюджетных, причём тех, которые уже были доступны на рынке на момент запуска новой инициативы.

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Особенно иронично на этом фоне выглядит LG. Как вы, вероятно, знаете, в июле LG планирует полностью закрыть подразделение, которое занимается разработкой смартфонов, из-за низкой маржинальности этого бизнеса. Несмотря на это, производитель планирует не только продолжить поддержку уже вышедших смартфонов, но и обеспечить их тремя новыми версиями Android, хотя имел полное право ограничиться только двумя. Видимо, такой жест было решено сделать, чтобы показать потребителям, какой бренд они потеряли.

Почему нельзя скачивать обновления для Android из интернета

Очевидно, что производители смартфонов на Android начали понимать, что программная поддержка в течение двух лет – это совсем не то, чего ждут пользователи. Всё-таки высокопроизводительное железо, продвинутые технологии, которые применяются при производстве смартфонов, и, конечно, высокая цена делают своё дело и явно не оставляют производителям шансов списывать флагманские аппараты со счетов по истечении двух лет. Поэтому было решено пойти на увеличение сроков поддержки, дабы повысить привлекательность фирменных устройств. А уж, что из этого выбрать, решать только вам.