Бесплатный файловый менеджер, калькулятор или простая игра на Samsung часто показывают больше рекламы, чем пользы. Обычно с этим борются через сторонние блокировщики и хитрые настройки DNS. Но в One UI 9 у Samsung есть собственный инструмент, о котором почти никто не знает: компания спрятала его так глубоко, что без подсказки его не найти. Я расскажу, как он работает, где его искать и в каких случаях он только помешает.

Откуда в бесплатных приложениях столько рекламы

Почти вся реклама в приложениях приходит из интернета. Программа обращается к рекламному серверу, загружает баннер или ролик и показывает его поверх экрана. Некоторые приложения делают это заранее, в фоне, чтобы реклама появилась мгновенно.

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Отсюда простая мысль: если приложению закрыть доступ в сеть, рекламе неоткуда будет взяться. Именно на этом построена новая функция Samsung. Другие способы, от настроек Google до отдельных программ, мы собрали в инструкции о том, как убрать рекламу в приложениях на Андроиде.

Возможности AI Network Guard в One UI 9

Функция называется AI Network Guard. Она запрещает выбранным приложениям выходить в интернет, при этом всё остальное на смартфоне работает как обычно. Когда вы открываете такое приложение, система показывает уведомление о том, что доступ к сети ограничен.

Внутри есть расписание: можно отключать интернет выбранным приложениям в определённые часы. А ещё можно одним переключателем запретить сеть сразу всем браузерам или играм. Но у неё нашлось и неочевидное применение: та же функция отлично убирает рекламу из приложений, причём без сторонних блокировщиков.

Каким программам интернет на самом деле не нужен

Мне в этой функции нравится то, что она бьёт точно в цель. Многим программам сеть нужна только для того, чтобы крутить рекламу. Вот кого я бы отрезал от интернета в первую очередь:

файловые менеджеры, если вы не пользуетесь облаком;

калькуляторы, конвертеры и фонарики из Google Play;

видеоплееры для фильмов, которые уже лежат в памяти;

офлайн-игры, особенно те, что скачивают дети;

сканеры документов и простые редакторы фото.

Такие приложения без интернета продолжают работать, просто перестают показывать баннеры и ролики. Заодно они не смогут отправлять куда-то данные о вас. Перед тем как ограничивать программу, проверьте её в режиме полёта: если всё открывается и работает, смело добавляйте её в список. С мессенджерами, картами, банками, онлайн-кинотеатрами и стримингом музыки такой фокус не пройдёт. Им сеть нужна для самой работы, поэтому вместе с рекламой пропадут и сообщения, и маршруты, и музыка.

На каких Samsung есть эта функция

AI Network Guard появился в One UI 9, впервые его заметили ещё в бета-версии на Galaxy S26, S25 и S24. Значит, функцию стоит искать на любом смартфоне, который уже обновился до этой версии оболочки. Узнать, когда обновление придёт на вашу модель, можно по нашему графику выхода One UI 9 для смартфонов Samsung.

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Есть важная оговорка: функция спрятана в экспериментальном разделе, поэтому Samsung может менять или убирать её от версии к версии. Если в вашей прошивке нужных пунктов нет, ничего сломать не получится, просто этот способ вам пока недоступен.

Как открыть скрытое меню Лаборатория подключений

AI Network Guard лежит в разделе Лаборатория подключений. Это скрытое меню с инструментами для диагностики Wi-Fi и экспериментальными функциями. По умолчанию его не видно, поэтому сначала его нужно включить:

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Подключения». Нажмите на «Wi-Fi». Нажмите на три точки в правом верхнем углу. Выберите «Умный Wi-Fi». Нажмите на строку «Умный Wi-Fi» семь раз подряд. Вернитесь назад: в списке появится пункт «Лаборатория подключений».

В некоторых сборках меню открывается уже после пятого нажатия, так что не останавливайтесь, если с первого раза ничего не произошло. Названия пунктов в русской прошивке могут немного отличаться.

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Как отрезать приложение от интернета

Когда скрытое меню открыто, остаётся выбрать программы, которым запрещено выходить в сеть. Делается это так:

Откройте Лабораторию подключений и выберите AI Network Guard. Нажмите «Настроить PIN-код» и придумайте код доступа. Нажмите «Управление ограничениями» и введите PIN. Выберите «Ограничить приложения». Отметьте приложения, у которых нужно отключить интернет. Нажмите «Подтвердить» в правом верхнем углу.

После этого отмеченные программы потеряют доступ к сети, а остальные продолжат работать как раньше. PIN-код обязательно запишите. Без него снять ограничение не получится, и это сделано специально, чтобы ребёнок не мог отключить защиту сам. Похожий запрет на интернет для отдельных приложений давно есть на смартфонах Xiaomi, мы рассказывали о нём в материале о том, как убрать рекламу на Xiaomi и Redmi.

Где функция только мешает

AI Network Guard не заменяет полноценный блокировщик рекламы. Он не умеет вырезать рекламу из приложений, которым нужен интернет, и не трогает рекламу внутри браузера. Расписание у функции одно на все дни недели: настроить отдельно будни и выходные нельзя. А в бета-версии пользователи жаловались, что уведомление об ограничении выскакивает каждые 30 секунд.

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И всё же для своей задачи это самый простой способ из тех, что я знаю. Не нужно ставить сторонние программы, менять DNS или давать кому-то доступ к трафику. Я бы советовал пройтись по списку приложений и выключить интернет всем, кто работает без него: файловым менеджерам, калькуляторам, плеерам и офлайн-играм. Реклама в них просто перестанет появляться. Получилось убрать рекламу через AI Network Guard на вашем Samsung? Расскажите в чате AndroidInsider.ru в MAX.