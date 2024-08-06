Как убрать рекламу с телефона Xiaomi: пошаговая инструкция для MIUI и HyperOS

Рeклама на Xiaomi — настоящая беда, с которой сталкивается каждый обладатель китайских смартфонов. Чаще всего баннеры и постоянные уведомления встречаются на относительно недорогих устройствах Redmi, но и на флагманах Xiaomi эта напасть периодически дает о себе знать. Такова политика компании, ведущаяся на протяжении многих лет. К счастью, отключение рекламы Xiaomi — плевое дело, с которым можно справиться без установки дополнительных программ и уж тем более перепрошивки смартфона. Однако будьте готовы потратить на это 15-20 минут свободного времени.

Как убрать всплывающую рекламу на Xiaomi

Больше всего раздражает всплывающая реклама Xiaomi, представляющая собой постоянные уведомления от приложений, которые предлагают попробовать новые игры или поменять тему на Android. Проще всего решать такие проблемы по мере поступления. Заметили, что всплывает реклама на телефоне Xiaomi? Задержите палец на уведомлении, после чего нажмите «Запретить» и подтвердите выполнение действия.

Также вы можете воспользоваться отдельной инструкцией, как отключить уведомления, чтобы избавиться от постоянной рекламы Xiaomi через настройки, не дожидаясь появления оповещения. А еще не лишним будет убрать всплывающую рекламу сайтов, о чем мы также рассказывали на нашем сайте.

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Как отключить рекламу на Xiaomi и Redmi

После блокировки лишних уведомлений реклама на Xiaomi и Redmi не исчезнет. Она продолжит появляться, но уже не в рамках оповещений, а внутри отдельных программ. Поэтому наша следующая задача — отключить рекламу в приложениях Xiaomi Redmi:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Нажмите на «три точки» в правом верхнем углу. Откройте вкладку «Прочие настройки». Отключите опцию «Получать рекомендации».

Теперь нечто подобное нужно сделать во всех приложениях Xiaomi, где так или иначе встречается реклама. Это и Галерея, и Проводник, и даже рабочий стол с экраном блокировки, с которого мы и начнем.

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Реклама на экране блокировки Xiaomi

Реклама на экране блокировки Редми — это следствие работы функции Карусель обоев. Ей был посвящен отдельный материал на AndroidInsider.ru, где вы найдете много интересного. А сейчас вкратце о том, как отключить рекламу на экране блокировки Xiaomi:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Блокировка экрана», а затем — «Карусель обоев». Деактивируйте переключатель «Включить». Нажмите кнопку «Выключить», а на предложение оставить Карусель обоев ответьте нажатием на «Нет, спасибо».

Больше реклама на экране блокировки Xiaomi появляться не будет. Но для надежности рекомендуется полностью удалить Карусель обоев с телефона по нашей инструкции.

Как убрать рекламу в приложениях на Андроид

Реклама на рабочем столе Xiaomi

Также вы можете заметить рекламу на рабочем столе телефона, которая появляется сразу в нескольких местах. Для начала избавимся от нее в ленте виджетов и в списке недавних приложений:

Перейдите в раздел настроек «Рабочий стол». Отключите функцию «Лента виджетов», если таковая присутствует. Также деактивируйте переключатель «Показывать предложения», который располагается в самом низу.

Второй этап — отключение рекламы в папках Xiaomi. Для этого откройте любую папку на рабочем столе, нажмите на ее название, после чего отключите функцию «Рекомендуемое сегодня».

Аналогичным образом нужно поступить со всеми папками на рабочем столе Xiaomi. Но, к счастью, подобная реклама встречается только на недорогих смартфонах компании, а на флагманах она отсутствует.

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Как убрать рекламу в Галерее Xiaomi

Обычно реклама в Галерее Xiaomi появляется после воспроизведения видео, когда приложение предлагает нам посмотреть ролики из интернета. Такие предложения тоже можно убрать, но через другую встроенную программу:

Запустите приложение Mi Видео. Откройте вкладку «Профиль», а затем — настройки приложения. Отключите Push-уведомления и «События», а также опции «Персональные рекомендации» и «Онлайн-рекомендации».

С помощью этого лайфхака вы отключите рекламу в Галерее Xiaomi на 90 дней. Так что лучше сразу удалить Mi Видео и больше не возвращаться к нему.

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Как отключить рекламу в Музыке на Xiaomi

Следующее приложение Xiaomi с рекламой — Музыка. Здесь инструкция почти не отличается от предыдущих алгоритмов. Чтобы убрать рекламу в Музыке на Xiaomi, нужно:

Запустить приложение Музыка. Открыть настройки, нажав на кнопку в левом верхнем углу. Отключить опцию «Разрешить постоянные уведомления». Во вкладке «Расширенные настройки» деактивировать все переключатели дополнительных настроек.

Почти все. На очереди — два последних приложения, после настройки которых вы отключите всю рекламу на Xiaomi и перестанете страдать от навязчивых баннеров.

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Как отключить рекламу в Проводнике Xiaomi

Реклама в Проводнике обычно присутствует только на недорогих смартфонах Redmi. Чтобы ее убрать, требуется:

Запустить Проводник. Открыть его настройки через «три полоски». Перейти в раздел «Информация». Отключить функцию «Получать рекомендации».

А теперь сделайте глубокий вдох и приготовьтесь к последнему шагу нашей инструкции, как избавиться от рекламы на Xiaomi, ведь потом смартфон будет доставлять исключительно положительные эмоции.

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Реклама в приложении Безопасность на Xiaomi

Больше всего рекламы Xiaomi и Redmi прячется в приложении Безопасность, где скрывается сразу несколько сервисов. Для отключения всех баннеров нужно:

Запустить Безопасность. Открыть настройки, нажав на кнопку в правом верхнем углу. Деактивировать переключатель «Получать рекомендации». Отключить одноименную опцию в разделе «Очистка». Отключить проверку приложений перед установкой в разделе «Антивирус».

Возможно, реклама Xiaomi продолжит встречаться в некоторых других приложениях. Но помните, что для избавления от нее достаточно лишь отключить опцию «Получать рекомендации» в настройках каждой отдельно взятой программы.