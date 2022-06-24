Сколько денег нужно на машину. Это приложение посчитает все расходы и даже больше

Владение автомобилем — удовольствие не из дешёвых. Заправки, страховки, налоги, замена расходников — по отдельности они вроде бы и не пугают, но вместе образуют весьма внушительную сумму. И это при условии, что вам попалась машина, которая не ломается, а ездите вы аккуратно, соблюдая все правила дорожного движения, и не собираете штрафы на каждом повороте. Однако полагаться на авось в таких вопросах — не лучшее решение. Другое дело, что просто сесть и посчитать все расходы большинству банально лень. А ведь от этого зависит, насколько рационально вы тратите свои деньги и в какую сумму в реальности вам обходится ваш автомобиль. Хорошо, что для этого есть специальный софт, который всё сделает за вас.

На рынке представлено много приложений для ведения бюджета, которые считают, сколько денег вы потратили в этом месяце, сравнивают эти показатели с предыдущим и даже формируют на основе собранных данных какую-никакую статистику. Но, по сути, это всего-навсего чуть более продвинутые записные книжки со встроенными калькуляторами, которые и близко не обладают функциями статистического анализа и прогнозирования.

Конечно, бывают и более толковые решения. Другое дело, что сосредоточены они, как правило, на микро-учёте вроде расчёта ресурса шин или дворников. Практическая польза от него слишком мала, а времени на сбор данных у вас отнимает довольно много. Поэтому ARBA Drivers Club не сравнится по степени функциональности ни с Road Trip, ни с DriversNote.

Приложение для учёта расходов на авто

ARBA Drivers Club — супер-приложение для автомобилистов (скачать), кроме которого вам не нужно больше ничего. Оно позволяет не просто следить за расходами на машину, но и прогнозировать на их основе ваши будущие затраты, вычислять потенциально возможный пробег, прогнозировать сроки проведения очередного техобслуживания, замены расходников и даже рассчитывать цену, за которую было бы выгодно продать именно ваш автомобиль.

Чтобы все подсчёты ARBA были верны, необходимо создать профиль вашего автомобиля, указав его основные характеристики. Это позволит приложению автоматически рассчитывать многие показатели, даже если вы не захотели или поленились их вносить:

Скачайте ARBA Drivers Club себе на смартфон;

Запустите приложение и зарегистрируйтесь;

Выберите марку и модель своего автомобиля;

Укажите год выпуска и основные характеристики, включая расход топлива, объём бака или ёмкость аккумулятора.

Скачать ARBA Drivers Club

Ключевая функция ARBA — это подсчёт расходов. Но было бы странно просто свалить все затраты на авто в одну кучу, а потом выдать вам единый чек. Приложение считает расходы по международной методологии, деля их на 4 группы:

Дорожные и внеплановые . Это те расходы, которые вы как водитель несёте «на дороге» и на которые можете влиять самостоятельно, например, аккуратной ездой, пройденным расстоянием или количеством остановок. К ним относится плата за топливо, парковки, штрафы и даже аварии.

. Это те расходы, которые вы как водитель несёте «на дороге» и на которые можете влиять самостоятельно, например, аккуратной ездой, пройденным расстоянием или количеством остановок. К ним относится плата за топливо, парковки, штрафы и даже аварии. Плановые . В эту категорию входят затраты, которые чётко распланированы заранее. Вы не можете их предотвратить, да и повлиять на них, в общем-то, тоже. Это замена расходников, покупка запчастей и поездки в сервис.

. В эту категорию входят затраты, которые чётко распланированы заранее. Вы не можете их предотвратить, да и повлиять на них, в общем-то, тоже. Это замена расходников, покупка запчастей и поездки в сервис. Постоянные годовые . Я бы назвал эту категорию затрат обязательными, потому что вы в любом случае обязаны их заплатить, вне зависимости от того, как часто вы садитесь за руль. Это налоги, страховка и т.д.

. Я бы назвал эту категорию затрат обязательными, потому что вы в любом случае обязаны их заплатить, вне зависимости от того, как часто вы садитесь за руль. Это налоги, страховка и т.д. Амортизация. Сюда входят все сопутствующие расходы. Я бы назвал их невосполнимыми. Это «налог на выезд из салона» (когда машина дешевеет после первой записи в ПТС), переплата по кредиту, старение, тюнинг и т.п.

Посчитать расходы на заправки можно и руками. Многие действительно так делают. Но что вам даст это знание? В лучшем случае сумму, которую вы потратили на топливо для своего автомобиля. Но ARBA Drivers Club не только учтёт ваши затраты, но и рассчитает расстояние, который прошла ваша машина на залитом топливе, подскажет средний расход за месяц, а также на основе полученных данных подсчитает стоимость владенияавтомобилем, в том числе в пересчёте на километр.

Как посчитать расходы на авто

Вносить в приложение данные о заправках можно любым удобным вам способом. Вы можете делать это после каждой новой покупки топлива, а можете просто добавить все чеки разом в конце месяца. Это не повлияет на точность расчётов и прогнозов, которые сформирует ARBA. Причём вносить можно не только расходы на бензин, солярку или газ, но и на зарядки электричеством.

Давайте сделаем это вместе:

Откройте приложение и нажмите на значок карандаша;

Выберите «Добавить заправку» и внесите данные о заправке (объём залитого топлива, его стоимость и, если угодно, данные с одометра);

Если залили полный бак, нажмите на соответствующий пункт;

При желании можно указывать стоимость в инвалюте, что удобно в поездках по загранице, но по умолчанию учёт ведётся в рублях.

Скачать ARBA Drivers Club

Помните, при регистрации мы указывали объём бака, расход топлива и другие показатели нашего автомобиля? Тут-то они нам и пригодятся. Допустим, вы забыли указать, какое расстояние ваш автомобиль проехал после предыдущей заправки. Ничего страшного. Зная примерный расход, ARBA Drivers Club самостоятельно рассчитает пройденное расстояние. Удобно же? Удобно.

А главное — бесплатно. Вся основная функциональность приложения действительно доступна за так. Приложение даёт точную аналитику с разбивкой по месяцам на годы вперёд, прогнозирует возможный пробег автомобиля и будущие расходы, а также собирает всю историю ваших затрат, которую можно передать новому владельцу авто при его продаже.

Но для любой машины есть возможность докупить расширения, которые позволят эффективнее отслеживать дополнительные показатели. Это не подписка, а разовая покупка, что сегодня встречается довольно редко. А поскольку отчёты в ARBA передаются другим пользователям, купленное за деньги можно спокойно возместить, просто включив понесённые расходы в цену автомобиля.

Сколько вы тратите на машину в месяц

Кажется, что уж расход топлива посчитает и бортовой компьютер. Причём сделает это автоматически, не требуя от вас вносить какие-либо данные о заправках. Но, во-первых, бортовой компьютер автомобиля не учитывает расход денег и не позволяет сосчитать затраченную на него сумму. Во-вторых, он не строит долгосрочных прогнозов — в лучшем случае, на какое расстояние вам хватит имеющегося в баке топлива. Поэтому ошибка, сигнализирующая о необходимости замены ремня ГРМ или масла, для многих становится шоком.

ARBA напомнит об этом задолго до и не даст забыть благодаря сопутствующим оповещениям, а заодно подскажет, где можно провести замену. Приложение располагает широкий базой станций техобслуживания, в том числе за границей. На данный момент в ассортименте ARBA доступно более 40 тысяч СТО, так что один на один с проблемой даже на чужбине вы не останетесь. И, наконец, в-третьих, ни о какой синхронизации с другими автомобилями в случае с бортовыми компьютерами, как правило, не идёт.

Что за синхронизация, спросите? Это ещё одна фишка приложения ARBA Drivers Club. Оно позволяет одновременно вести профили сразу нескольких автомобилей и сравнивать их по ключевым показателям. Нет, не по приёмистости движка и не по тому, как машина держит дорогу. Благодаря ARBA вы можете сравнить все расходы на одно авто с расходами на другое.

Это очень удобно, если у вас в семье больше одного автомобиля. С ARBA вы не просто адекватно рассчитаете реальные расходы, которые несёте каждый месяц, во всех подробностях и с наглядными графиками, но и сможете полноправно делать строгий вид и вопрошать у супруги: «Ну и как ты умудрилась потратить вдвое больше бензина, чем я?».

Заработок на машине — посчитать

Шутки шутками, но синхронизация и параллельное отслеживание позволят контролировать не только личный автомобиль, но и рабочий. Допустим, у вас есть вторая машина, на которой вы зарабатываете деньги. Если вы не предприниматель от бога и считаете, что вам не дано составлять бизнес-планы, стратегии и сводить дебет с кредитом, знайте, что ARBA всё сделает за вас.

Приложение рассчитывает не только расходы, но и доходы, которые приносит коммерческий автомобиль. Это очень актуально для понимания выгодности вашего бизнеса. А прогностическая функция даст представление о том, когда вы наконец сможете выйти на самоокупаемость. Ведь деньги, которые вы получили на руки, не всегда считаются чистым доходом. С него нужно заплатить проценты по кредиту, налоги и покрыть другие обязательства. ARBA сосчитает их все.

Скачать ARBA Drivers Club

Зачем это нужно, нормальному человеку понятно и так. С ARBA Drivers Club вы сможете получить реальное представление о своих затратах на автомобиль и даже спрогнозировать их на будущее. Это обязательное условие грамотного формирования своего бюджета и — не будем лукавить — отличная возможность понять, а нужен ли вам вообще ваш автомобиль. Быть может, логичнее и дешевле купить что-нибудь попроще или вообще пересесть на такси?

Блоги об автомобилях

Вероятно, вы обратили внимание, что интерфейс ARBA, который строится вокруг профиля автомобиля, сильно напоминает социальную сеть. По факту так и есть. Разработчики объединили в одном приложении не только бухгалтерские функции, но и общественно, так сказать, полезные.

ARBA реально может работать как социальная сеть, где вы можете выкладывать фото своего автомобиля как в ленте Инстаграма, делиться расходами с другими пользователями, публиковать свой бортжурнал, общаться с ними на разные темы — от застучавшей ступицы до стоимости сервисного обслуживания.

В приложении есть возможность создавать группы по интересам. Они бывают открытыми, а бывают закрытыми, поэтому чтобы присоединиться к уже созданным, иногда приходится дождаться одобрения от администратора. По сути, это что-то вроде пабликов ВКонтакте, но с ориентацией на авто и сразу в одном месте.

Скачать ARBA Drivers Club

Пользователи ARBA могут не только общаться между собой, но и использовать сервис как блог-площадку для публикации своих мыслей, новостей и даже лонгридов. Если вам есть чем поделиться с другими, напишите об этом статью и выложите в открытый доступ. Так в ARBA появляются обзоры на разные автомобили, личные впечатления о тех или иных моделях и другие важные сведения.